Frank-Epstein: Kapitalizmin Canavarı

Yusuf Tuna Koç

Amerikan Adalet Bakanlığının yayınladığı milyonlarca e-mail, Epstein ve etrafındaki ayrıcalıklı kesimlerin korkunç günahlarını, “ince” bir sansürle sunarken, yaşadığımız sistemin güç hiyerarşisinin dünyayı nasıl bir kabusa dönüştürdüğünü ise gizleyemiyor. Amerikan yargısının küresel elitleri büyük ölçüde korurken, mağdurları afişe ettiği belgeler, batı medyasının Mossad gerçeğini gizlemek için uydurmaya çalıştığı Rus bağlantısı yakıştırmaları, hiçbiri karşımızdaki tabloyu bulanıklaştıramıyor.

Epstein dosyaları; emperyalist sistemin merkezindeki CIA ve Mossad gibi kilit unsurların, mevcut kapitalist sistemin sınırsız güç erki olan finans sektörünün, bu sisteme rıza üretmekten başka bir işlevi kalmamış olan akademiden devletin denetim ve yargı mekanizmalarına kadar düzenin tüm aygıtlarının çalışma biçimini tüm çıplaklığı ile önümüze sürüyor: Dalai Lama’dan Stephen Hawkings’e, Ehud Barak’tan Körfez şeyhlerine kadar Amerikan imparatorluğunun tüm ayrıcalıkları ve müttefikleri, insan kaçakçılığı, istismar, işkence ve cinayet ile vücut bulan bir güç gösterisinde birleşen bu elitler kulübünün parçası. Epstein yalnızca bu isimlerin perde arkasındaki günahlarının değil, aynı zamanda Brexit’ten Suriye işgaline kadar emperyalizmin ajandasındaki tüm planların da suç ortağı, iş bitiricisi. Dosyalarda kriminal olan ile politik olanı birleştiren hep aynı özellik: Halk düşmanlığı, yoksul ve zayıf üzerinde güç asimetrisi ile kurulan egemenlik. Bu dosyalar Epsteingiller düzeninde, birbirimizden başka hiç kimsemiz olmadığı, tek başımıza, örgütsüz halimizle hiçbir zaman güvende olmadığımız gerçeği yeniden yüzümüze vuruyor.

Bu hafta Epstein dosyalarının kapitalizme ve emperyal hegemonyaya dair ifşaatlarını, Amerikan siyasetine etkisini, Tolgahan Akdan, Barış Karaağaç ve Yonca Özdemir BirGün Pazar için yazdı.

***

DR. TOLGAHAN AKDAN YAZDI: BİR ELİT YOZLAŞMASI MI YOKSA AMERİKAN SİYASAL SİSTEMİNİN KRİZİ Mİ?

Sonuç olarak, Epstein vakası, liberal kapitalist devletin elit çıkarlarla yapısal olarak iç içe geçmiş doğasını teyit etmekle yetinmemekte; bu ilişkinin artık olağan hegemonik işleyiş sınırlarını aşan ve düzenin meşruiyetini doğrudan sorgulatan bir eşiğe ulaştığını göstermektedir.

***

BARIŞ KARAAĞAÇ YAZDI: SKANDAL DEĞİL, BİR İKTİDAR HARİTASI

Onun özel adası yalnızca bir “kişisel suç mekânı” değil; hukukun askıya alındığı, rızanın pazarlık konusu haline geldiği, iktidarın ve - Agamben’in deyimiyle - bedenlerin “çıplak hayat”a indirildiği bir paralel alandı. Bu alan, devletin bilgisi dışında değil; büyük ölçüde devletin sessizliğiyle - kimi zaman da, açık korumasıyla - var oldu.

***

DOÇ. DR. YONCA ÖZDEMİR YAZDI: EPSTEİN SINIFI, ADALET VE SİYASET

Nüfusun büyük çoğunluğunu küçük, ayrıcalıklı, şımartılmış, duyarsız ve acımasız bir azınlığın çıkarları uğruna sistematik biçimde ezen bir düzenle karşı karşıya olduğumuzu açıkça ortaya koydu. Aslında yaşanan büyük bir sınıf çatışmasının gözler önüne serilmesi ama gerçek bir siyasi uyanışa yol açacak mı emin değilim.