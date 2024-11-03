Fransa halkı siyasetin değişmesini istiyor

HARRİSON STETLER*

7 Temmuz’da devlet başkanı Emmanuel Macron Fransa Ulusal Meclisi için erken seçim çağrısı yaptı, seçmenler hiçbir partinin çoğunluğu sağlayamadığı bir meclis aritmetiği ortaya çıkardı. Anketler Marine Le Pen’in Ulusal Birliğinin zaferle çıkacağına işaret ederken, sol Yeni Halk Cephesi birinci olarak 577 sandalyenin 182’sini kazandı. Parlamentodaki en büyük parti olduğu için geleneksel olarak Yeni Halk Cephesine hükümet kurma yetkisi verilmesi gerekiyordu. 23 Temmuz’da görece az bilinen bir devlet memuru olan Lucie Castets, Halk Cephesi tarafından başbakan adayı olarak gösterildi.

Macron ise YHC’yi iktidardan uzaklaştırmakta kararlıydı. 4 Eylül’de sağcı Michel Barnier’i yeni başbakan olarak atayarak Macroncu ittifakla muhafazakâr Cumhuriyetçiler arasında sorunlu bir ittifak kurdu. Barnier’in partisi Cumhuriyetçiler 47 vekille meclisteki beşinci parti konumunda. Başkanın politikalarını güvence altına almakla görevli olan Barnier’in 2025 için hazırladığı dar kemer sıkma bütçesi 40 milyar dolarlık harcama kısıtlaması ve ek kazanç vergisi içeriyor. Ancak Barnier’in 200 vekilin biraz üzerindeki ittifakının, bütçeyi geçirmek ve önümüzdeki aylarda da iktidarda kalabilmek için 289 vekile ihtiyacı var.

Castets, “Kamu Hizmetlerimiz” isimli, kamu hizmetlerinin korunması için mücadele eden bir STK’nın kurucularından. Jacobin’den Harrison Stetler ile Macron’un hükümet kurmasını engelleyişini, Barnier’in politikalarını ve Fransa’daki siyasi krizi konuştuk.

Son gelişmelerle başlayalım. 8 Ekim’de yeni başbakan Michel Barnier’e ilk güven oyu verildi. Oylamada birçok parti yeni başbakanı desteklerken, güvensizlik oyunu yalnızca YHC ve birkaç bağımsız merkezci destekledi, Ulusal Birlik ise oy kullanmadı. Bu bize ne gösteriyor?

Bunun gösterdiği hükümetin tamamen Ulusal Birlik’in insafıyla kurulabilmiş oldu. UB’nin mevcut çizgisi şu an “Şimdilik sizi iktidarda tutuyoruz, ancak kendinizi bize kanıtlamalısınız” şeklinde.

Macron’un Barnier’i başbakan olarak atayarak meclisin muhafazakâr çoğunluğunu yansıtabilme amacı güttüğünü söyleyenler var. Sağ bölünmüş durumda olsa da ağırlık merkezine sahip değil mi?

Fransa’da siyasetin ağrılık merkezinin sağda olduğuna inanmıyorum. Reddedilemeyecek bir gerçek var: Yazın yapılan seçimlerde sol birinci çıktı. Kendisini Yeni Halk Cephesi çatısı altında bir koalisyon olarak halka sundu. Tüm bunlar seçmene de şeffaf bir biçimde yansıtıldı ve bu koalisyon mecliste en fazla sandalyeyi aldı. Fransa’nın tamamen sağcı olduğunu söyleyemeyiz. Solun birinci gelmesinin gösterdiği birçok şey var ve son derece önemli.

Bu seçimde Ulusal Birlik ikinci turda yenilgiye uğradı. İkinci turun sonuçlarından tabii ki de çok memnun değilim. Ulusal Birlik bir ağırlık kazandı, bir önceki meclis kompozisyonuna kıyasla büyük bir yükseliş yakaladı. Geçmişe kıyasla çok önemli bir tehdit oluşturuyor. Emmanuel Macron bu tehdidi ciddiye almadı. Yeni hükümet de kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerin bir sonucu. Ne solun gücünü ne de Fransız halkının siyasal yönden değişim arzusunu yansıtıyor.

MACRON KENDİ KABİNESİNİ BİLE DİNLEMİYOR

İkinci tur sonuçlarına işaret etmekte haklısınız. Ancak Barnier’in hükümeti içerisinden de olmak üzere kimileri ise ilk turda Ulusal Birlik’in birinci çıktığı sonuçları gösteriyor.

Ancak işler böyle yürümüyor. Parlamento seçimleri her seçim bölgesinden bir vekilin çıkmasıyla sonuçlanıyor. Sol gereken çoğunluğu elde edememiş olabilir. Ancak diğer yandan bu seçimler başkanın inkâr ettiği son derece net bir mesaj verdi: Halk ülkenin siyasal gidişatında değişim istiyor. En nihayetinde, bu Yeni Halk Cephesine oy vererek birinci ittifak haline getiren seçmenler için de geçerli, Ulusal Birlik’e oy verenler için de.

Yine de bu kadar az şeyin değişmiş olması dikkat çekici. Emmanuel Macron ulusal meclisin dağıtılmasına tek başına karar vermişti, şimdi de hükümeti aynı şekilde kuruyor. Bakanları dahi kendi belirlediğine şüphe yok. Aylarca beklettikten sonra başbakanı atayan kendisiydi. Fransızların ne istediğini anlamadığı çok açık.

Bu yeni hükümet ne solun gücünü ne de Fransız halkının ifade ettiği siyasi gidişattan değişim arzunu yansıtıyor.

Sizin adaylığınızda ortaklaşmadan önce Yeni Halk Cephesi partileri birkaç hafta olası adayları tartıştı. Hatta ittifak neredeyse dağılma noktasına geldi. Yeni Halk Cephesi Macron’un sol bir adayı reddetmesini kolaylaştırdı mı?

Bahsettiğiniz dönemde yaşanan hayal kırıklığını hatırlıyorum. Hem YHC’ye oy veren bir seçmen hem de Kamu Hizmetlerimiz kolektifindeki rolüm sebebiyle kampanya için mücadele veren bir isimdim. Kendi kendime, bize “Belki de Ulusal Birlik’e bir şans vermeliyiz” diyebilecek insanlara ne diyeceğimizi düşünüyordum. Tüm gecelerimi bu kampanyaya harcadım ve partiler ittifakının dağılacağından endişeliydim. Ancak tabanda birleşme hevesi son derece yoğun bir biçimde duruyordu.

PARTİLERİ AŞAN BİR İTTİFAK KURDUK

Sizi seçmelerinin esas sebebi neydi?

Pratik ve belki de küçümseyici yanıtı, hiçbir partinin diğerinin adayına tahammül edemeyişi. Ama bence partiler arasında giderek daha fazla paylaşılmaya başlanan bir görüş, solda sivil topluma daha büyük bir rol verilmesiydi. Partiler kendi iç mantıklarına göre hareket ediyorlar. Kendi konumları için verdikleri mücadele bir açmaz yaratıyor. Bu da normal, parti yapıları ve demokratik işlevleri ile ilgili. Partiler fikir inşası ve ideolojik tartışma açısından son derece faydalı. Fakat bu ancak şu an olduğu gibi açık bir diyalog kanalı oluşturabildikleri sürece faydalı.

Macron’un adaylığınızı reddettiğinde yaşadığınız hayal kırıklığını tahmin edebiliyorum.

Komik aslında, çünkü kime konuşsam bana “Hayal kırıklığına uğramış olmalısın” diyor. Ancak bu kadar basit değil. Bizi marjinalize edeceği, bizden kaçınmaya çalışacağı başından beri belliydi. Bildiğim ise şuydu, herhangi bir suçlamanın ötesine geçmemiz ve her konuda olabildikçe net ve şeffaf olmamız gerektiğiydi. Ve bunu başardığımızı düşünüyorum. Macron’u birleşik bir cephe olarak görmeye gittik ve hükümet görüşmelerini açmak benim sorumluluğumdu. Kurumsal oyunu oynadık: Gidip teklimiz budur dedik. Macron’un çıkıp “Asla olmaz, bunlar bir avuç soytarı” demesine imkân vermedik.

Macron ile görüşmeleriniz nasıl gitti?

Macron’u tanıyan herkesin bileceği gibi, ne duymak istiyorsanız onu söylüyor. Kibar bir diyalogdu. İnsanlar basına yansıyan ilk ifadelerimin fazla iyimser olduğunu söyledi. Esasında, bana söylediklerini açıkça belirtmek ve kendi sözlerinden sorumlu tutmak istedim. Fransızların siyasal gidişatta bir değişim istediğini söyledi ve ben de tabii ki bunu tekrar ettim.

DÜZENDEN “SOSYAL VE DEMOKRATİK” BİR KOPUŞ

Ağustos’ta iki açık mektup yayınlayarak olası bir YHC hükümetinin önceliklerini belirtip parlamentonun Fransız siyasetinde yenilenmiş bir rolü olacağını söylediniz. Ulusal mecliste sol bir hükümetin yol haritası neydi?

Bizi Macron’dan ayıran en önemli noktalardan biri hükümet yönetiminde değişim çağrısında bulunmamızdı. Başka bir şekilde hükümet etmek istedik ve mecliste ortaklaşmak için taviz ve anlaşmadan da kaçınmadık. Emmanuel Macron toplumun ve kurumların sınırlarını zorlayarak sendikalar, parlamento gibi arabulucu yapılarla diyaloğu keserek hareket ediyor. Kendi kabinesine bile böyle davrandığını söyleyebiliriz. Fransız tarihinde tüm siyasi inisiyatifi kendi eline alan, kendi bakanlarını bile saf dışı bırakan bir başkan olmamıştı.

Ancak bunun yanında kendi önceliklerimizi ve ilkelerimizi de belirterek, sağlık ve eğitim gibi kamusal hizmetleri güçlendirmemiz, ekolojik dönüşüme doğrudan yatırım yapmamız ve sıradan insanın gücü eline alması gerektiğini belirttik. Ayrıca planımızın da gayet finanse edilebilir olduğunu göstermemiz gerekiyordu. Hazineyi yakacak deliler değiliz. Bunu zaten 7 yıldır Macron hükümeti yapıyor.

YHC programının özündeki sosyal demokrat kopuş vaadinden geri adım atma riski bulunuyor mu?

Hedefimiz programımızı Ulusal Mecliste anlaşma sağlayabileceğimiz konular üzerinden inşa ederek YHC’nin dışından da oy alabilmekti. Örneğin kamu hizmetleri konusunda birçok sağcı vekil seçmenlerine neden okul ve hastaneleri finanse etmeye yönelik yasayı onaylamadıklarını açıklamakta güçlük çekerdi. Bu yüzden sol iktidara gelene kadar parlamentoda hangi “kopuş” maddelerini geçirebileceğimizi belirleyecektik.

Sol İttifak dışındaki neredeyse tüm aktörler olası bir YHC hükümetine güven oyu vermeyeceğini ifade etmişti. Belki de Fransa’da bugün en korkutucu olan solun ne kadar meşruiyet kaybetmiş olduğu. Buna karşı nasıl mücadele edebiliriz?

Vermemiz gereken önemli bir kültür savaşı var. Bu da mali politikalar ve ekolojik yatırımlar açısından geçerliliği ve sürdürülebilirliği olan politikalar önerdiğimizi halka açıkça anlatmamız anlamına geliyordu. Halka mevcut durumun devamının asıl tehlike olduğunu anlatmamız gerekiyor. İnsanlar çoğu zaman solun yapılamayacak şeyler önerdiğini söylüyor. Ancak asıl gerçeküstü olan toplumun gidişatına karşı hazırlıksız olmak. Bu mesajı net şekilde ifade etmekte zorlanıyoruz, buna çabalamamız gerekiyor. Bir süredir dikkatimi en çok bu çekiyor: Solun sesi bazen duyulamıyor, birçok insan geleceğe hazırlık konusunda bize sırtını dönüyor. Daha fazla insanla diyaloğa girebilmek ve ihtiyaçlarını, taleplerini ve endişelerini ifade ediş biçimlerine daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor.

BÜTÇE KESİNTİSİ EKONOMİYİ DURGUNLUĞA SOKACAK

Şu an içinse, iktidara tutunan sağcılar oldu ve 2025 için son derece acımasız bir kemer sıkma bütçesi hazırlıyorlar. Gidişat ne durumda?

Felaket durumda diyebiliriz en basit şekilde ve bu da kazanmamız gereken kültür savaşına bağlı. Hükümetin sunduğu bu kadar ağır bütçe kesintileri doğrudan başkanın son birkaç yılda yaptığı hataların faturası. Aramızdaki farklılıkların farazi olduğunu düşünmekten vazgeçmeliyiz. Onlar yanlış siyasi tercihlerin sonuçları, yıllarca süren vergi kesintilerinin gelirlerde yarattığı devasa deliklerin.

Bir ikinci nokta, klasik ekonomi teorisini dahi referans aldığımızda müdahale etmemiz gereken bir durumdayız. Duraklamanın kıyısındayız ve harcama kesintilerini sürdürüyoruz ki bu da ekonomik faaliyetleri daha da baskılayacaktır. Hepsinin ötesinde bu bütçe halihazırda içler acısı durumdaki kamu hizmetlerinden daha fazla kesinti içeriyor. Kamu hizmetlerine büyük yatırımlarda bulunmamız gerekiyor. Ayrıca birçok ekonomik yetersizlikler var. Örneğin sağlık sistemi ve checkup ödemelerinin azaltılması insanları daha fazla özel sigortaya yönlendirecek. Ancak uzun vadede bunun daha fazla maliyet yaratacağını biliyoruz.

Bernier’in planı gelir dışı vergileri de içeriyor ki bu aslında Macron’un kırmızı çizgilerinden biriydi. Bu önemli bir değişim değil mi?

Barnier’in istisnai vergi gelirinden 20 milyar euroluk bir gelir önerdiğini hatırlamamız önemli, Macron’un geçirdiği yasalar ise yıllık 60 milyar euro daha az gelir yaratıyordu. Bu vergiler bir kerelik bir istisna olarak görülüyor ancak bütçedeki 60 milyar euroluk devasa delik ise yerine duruyor. Yani geçmişte yapılanların yanında son derece küçük bir taviz. Macroncular vergilerin düşürülmesini kutsal bir dogma haline getirdiler, dolayısıyla Başkan ve müttefikleri yükselen vergileri sağ ile örtülü ittifaklarında bir gedik olarak görecekler.

Başbakan yalnızca bütçe kesintileriyle 60 milyar euro bulamayacağını biliyor, 40 milyon euro tasarruf edebilmek bile çok zor. Toplumda oluşabilecek tepkiden çekiniyorlar. Emmanuel Macron’un geçtiğimiz 7 yılda en büyük şirketlere ve en zengin ailelere sunduğu vergi hediyelerinin yükünü emekçi sınıflara ve en yoksullara ödetiyoruz.

9 Ekim’de YHC kamu gelirlerini artırmayı ve sermayeye, iklim krizine yönelik yeni gelir vergilerini içeren bir karşı teklif sundu. Nelerin kabul edildiğini görmek istersiniz?

Bu teklifleri aylardır iktisatçılar, politika uzmanları ve parti temsilcileri çalışıyordu. İttifakımızın programı 2027’ye kadar 150 milyar euroluk bir yıllık gelir hedefliyor. Şimdilik, 2025 bütçesi için 49 milyar euroluk ek gelir teklif ediyoruz. Yalnızca ekonomik faaliyetlere ya çok az ya da olumsuz etkisi olan gelir kaynaklarına dokunmayı amaçlıyoruz. Şu an tüm halk arasında oransal olarak en az katkıyı yapan, en ayrıcalıklı sınıfı hedef alıyoruz.

*Yeni Halk Cephesinin başbakan adayı Lucie Castets ile Jacobin dergisinden Harrison Stetler’in yaptığı röportajdan.

Çevirmen: Yusuf Tuna Koç