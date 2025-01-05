Fransa’nın zombi hükümeti

Phil Butland

Sağcı Başbakan Michel Barnier’in güven oyuyla düşmesinin ardından Emmanuel Macron, aynı politikaları uygulamaya çalışmak için başbakan olarak François Bayrou atadı. The Left Berlin’den Phil Butland, Parisli eylemci John Mullen ile söyleşti.

Phil Butland: Fransa’nın yeni başbakanı Francois Bayrou kimdir? Bir önceki başbakan Michel Barnier’den bir farkı var mı?

John Mullen: Yaşlı bir adam, kariyer anlamında kaybedecek bir şeyi yok ve ki bu iş için önemli bir nitelik. 30 yıl önce muhafazakâr hükümetin eğitim bakanıyken özel okullara kamu fonu ayrılmasını heyecanla savunması ile biliniyordu, bir önceki başbakana kıyasla Macron’a çok daha yakın bir isim. Macron parlamento seçimlerini kaybettiği gerçeğini idrak edememiş gözüküyor, bu yüzden de diğer tüm gruplardan daha fazla milletvekili olmasına rağmen sol bloktan (Yeni Halk Cephesi) bir ismi seçmeyi reddediyor.

Bayrou’nun seçilme süreci hem çok saçma hem de bir o kadar muazzam. Macron kararını o kadar erteledikten sonra aslında başka birini atamaya karar vermesine rağmen Bayrou’nun zorlaması sonucu (muhalefete katılmakla tehdit etmişti), kararını değiştirmek zorunda kaldı.

Barnier neden düştü ve Bayrou ondan daha iyisini yapabilir mi?

Barnier’in azınlık hükümeti sosyal hizmetlerde ciddi kesintiler içeren bir bütçe sundu. Bunun yanı sıra ordu için 3 milyar euroluk bir bütçe artışı da teklif etti (ki ordu bütçesi Macron iktidara geldiğinden bu yana %40 artmıştı). Bu bütçeyi onaylayabilecek bir meclis çoğunluğuna ulaşamadı. Sol en başından beri gensoru verme niyetindeydi. Barnier Fransız anayasasının otoriter bir maddesi olan 49.3 no’lu maddeye dayanarak bütçesini oylamasız geçirmeye çalışınca, kitlesi büyük oranda nüfusun yoksul kesimlerinden oluşan aşırı sağ solun gensoru önergesini desteklemek zorunda kaldı.

Macron ve Bayrou aynı politikaları güdecek yeni bir hükümet istiyor. Destekçileri haber kanallarında uzlaşmaya ihtiyaç olduğunu tekrar ediyor ancak Bayrou herhangi bir taviz de önermiyor. Asgari ücreti artırmayı ya da geçen yıl zorla geçirilen ve inanılmaz tepki toplayan emeklilik yasasından vazgeçmeyi bile vaat etmeyecek. Emekli reformunun “uygulanması” sorununa dair uzun konuşmalar öneriyor ancak gerçekte kimsenin inandığı yok.

Bayrou bakanlarının üçte birinin sağdan, üçte birinin merkezden ve üçte birinin de soldan olacağını duyurdu. Hedefi ondan fazla Sosyalist Parti ya da Yeşiller vekilini kendi yanına çekerek sol bloğu parçalamaktı. Acıklı bir başarısızlıkla sonuçlandı.

İlk hamlesi ağır sağcı, göçmen karşıtı ırkçı Bruno Retailleau’yu İçişleri bakanlığı koltuğunda tutarak faşist seçmenlerin içini rahatlatmaktı. Ulusal Birlik vekili Sebastien Chenu, hemen Retailleau’nun kalmasından hoşnut olduğunu açıkladı. Ancak sözde solcu bakanları açısından, Bayrou’nun ancak kelepirlerle idare etmesi gerekti: Gençliğinde solcu olan ancak geçmiş dönemlerde Macron’un satın aldığı, Sosyalist Partiden ayrılma birkaç isim.

Burada ana akım medya son derece ağırbaşlı bir dille “Bayrou siyaseten ağır toplardan oluşan bir hükümet seçti” diye buyurdu. Kabinedeki bakanlar: Geçen yıl kitlesel bir grev hareketine karşı emekliliğe yönelik saldırılar için bastıran Elizabeth Borne ve 2022 seçimlerinde başkanlık yarışını kaybeden, artık mecliste bile olmayan Manuel Valls. “Eski sosyalizmi rafa kaldırmak ve sonunda solcu olmak” isimli kitabıyla ünlü ve ucuza gitmesiyle biliniyor. Bayrou’nun bakanlarının yarısı Barnier’in kabinesinden, özellikle SMS mesajlarının yayınlanmasıyla bürokratik torpillere karşılık cinsel taleplerde bulunma alışkanlığı kanıtlanan Gerard Darmanin gibi isimler!

2025 için hiçbir bütçe onaylanmadı. Bu nasıl bir değişim yaratacak?

Bu hafta parlamentonun 2024 bütçesini birkaç ay daha uzatabilmesine imkân veren bir “özel yasa” oylandı, dolayısıyla ABD tarzı bir hükümetin askıya alınması riski yok. Ancak şubat ayında Bayrou Barnier’in verdiği savaşın aynısıyla karşılaşacak ve görüldüğü üzere fazladan bir silahı da yok.

Al Jazeera, bir Elaba anketine göre Fransa’da halkın üçte ikisinin yeni bir hükümet çöküşü istemediğini yazdı. Bu sizin gözlemlerinizde de böyle mi?

Kamuoyu yoklamaları önemli, ancak asıl farkı sorulan soru yaratır. 9 Kasım 2024’te yayınlanan bir Ipsos anketine göre halkın yalnızca %24’ü Macron’u, %31’i de Barnier’i başarılı buluyor. Aralık başlarında CSA tarafından yayınlanan bir başka anket halkın %59’unun (ve 18-24 yaş aralığının %74’ünün) Macron’un istifasını istiyor. Bu hafta yapılan bir ankete göre %34 Bayrou’nun atanmasından memnun, 1950’lerden beri en az destek alan yeni başbakan. Siyasal istikrarsızlığın çok fazla insanı endişelendirdiği kesin, özellikle de işçileri, ancak Macron ve neoliberalizm nefreti de son derece yüksek.

Bu zamana kadar Fransız Sosyalist Partisi (PS) büyük oranda sol ittifak Yeni Halk Cephesi ile hareket etse de aynı anda Macron ile de görüşmeleri oldu. PS’nin yeni hükümete yakınlaşma ihtimalini nasıl görüyorsunuz?

Geçtiğimiz eylülde Sosyalist Partisi ulusal komitesi Yeni Halk Cephesi Başbakan adayını desteklemeyi 38’e 33 oyla onayladı. Sosyalist Parti liderliği yeni hükümete katılmayacağını duyursa da Boyun Eğmeyen Fransa’nın gensoru önergesini destekleyecekleri anlamına gelmiyor. Uzlaşı peşinde gibi duruyorlar. Sosyalist Partiden bir ismi başbakan olarak kabul ederlerde ve emeklilik yaşını yükselten yasanın feshinde ısrar etmeyeceklerini de belirttiler, uygulamasının durmasını yeterli buluyorlar. Parti Genel Sekreteri Olivier Faure geçtiğimiz hafta “umutlarının ne kadar küçük olursa olsun bir yön değişiminin Fransız halkını ilerletmesi” olduğunu duyurdu.

Bu temelde, Sosyalist Parti liderleri, Yeşiller ve Komünistlerle birlikte Macron ve Bayrou ile uzatılmış görüşmelere katıldılar. Bayrou’nun en yakın müttefiklerinden biri, Sosyalist Parti liderlerinin yaklaşımını “samimi ve sorumluluk sahibi” olarak değerlendirdi. Tabii bu görüşmeler kaba gürültü çıktı. Neyse ki Boyun Eğmeyen Fransa hükümette kimin olması gerektiğine dair tartışma davetini reddetti. Bu da gerçek sol muhalefeti kimin oluşturduğuna dair politik bir berraklık sağladı.

Mevcut istikrarsızlık Fransız aşırı sağını, Ulusal Birliği (RN) nasıl etkiledi?

RN liderliği Macron’dan kendilerine kritik bir rol verilmesinden memnunlar. Sağcı Xavier Bertrand’ın adalet bakanlığına atanmasını kamuoyuna açık bir şekilde reddettiler ve Bayrou Bertrand’a daha küçük bir rol verdi (ki bunu da Bertrand, RN’nin söz sahibi olmasını kabul etmeyerek reddetti). Ancak Marine Le Pen, Macron’a destek olmak (örneğin Barnier’in aylarca iktidarda kalmasını sağlamak) ile RN’nin Macron’dan nefret eden yoksul kesimlerini korumak arasında ince bir ipte yürüyor.

Bu süreçte radikal sol Boyun Eğmeyen Fransa’nın (FI) etkisi nasıl?

FI, Yeşiller, Sosyalistler ve Komünistlerin kemer sıkmaya razı kesimlerinden farklı olduğunu göstermeyi başardı. Bunun muhtemelen 2025 sonlarında gerçekleşecek seçimlerde oluşacak kutuplaşmada fayda sağlayacağını umuyoruz. FI Macron’un gönderilmesi, Sol Programa uyulması ve anayasada değişiklik hedefiyle kampanya yapıyor.

Bayrou Macron’un bu yılki dördüncü başbakanı oldu. Macron koltuğunu koruyabilecek mi?

Yanıt verebilmek imkânsız. Topun ağzında değil, sadece radikal ve devrimci sol istifasını istiyor. Ancak müesses nizamın bir kısmının ondan vazgeçtiğine dair işaretler var. Eğer Bayrou hükümeti hızlı düşerse, muhtemelen baskı da artar.

Bir tarafta, Fransız sermayesi ağır bir kemer sıkma ve sıfır taviz politikası istiyor, diğer yandan politika yapma ve bütçe istikrarı istiyorlar. Şu an her ikisine birden sahip olamazlar. Macron’un seçim sonuçlarını kabul ederek sol bir hükümet atamasını talep eden bir kampanya önemli, ancak daha önemlisi bu şiddetli kemer sıkma politikalarına karşı halk direnişini inşa edebilmek. Bayrou düştüğü zaman Macron daha otoriter bir yönelime gidip, seçilmemiş “finans uzmanlarından” bir hükümet kurabilir. Yeni parlamento seçimleri anayasaya göre temmuzdan önce mümkün değil.

Boyun Eğmeyen Fransa’nın lideri Jean-Luc Melenchon, Bayrou’nun atanmasının ardındaki dalavere için “tarihin onları yazacağı mürekkebin tatlı kokusu duyuluyor” demişti. Haklı da. Macronist siyasal dönemin derin krizi kitlesel başkaldırı ve gerçek değişim için fırsat sunuyor.

Çeviren: Yusuf Tuna Koç

*https://www.theleftberlin.com