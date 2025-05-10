Fransız hükümeti suç ortağı

Ali ARAYICI / PARİS

Fransa’da, son 30 yıldır faşist, ırkçı ve yabancı düşmanı eylemleri ve tutumları ile sık sık gündeme gelen öğrenci topluluğu “Birlik Savunma Grubu” (GUD), 7 Mayıs 1994’te ulusal kimlikçi bir gösteri sırasında polis tarafından izlenirken çatıdan düşerek ölen Sébastien Deyzieu’yu anmak için, 10 Mayıs’ta Paris’te bir yürüyüş düzenleyecek. Faşistlerin bu yürüyüşü, ırkçı 9 Mayıs Komitesi (C9M) tarafından düzenleniyor.

Bu faşist gösteri yürüyüşü, faşizmin yükselişi ve anti-faşistlerin dünya çapında giderek daha fazla kriminalize edilmesinin arka planında gerçekleşecek. Faşistler, hem kurumsal olarak Ulusal Birlik (RN) partisi hem de militan olmak üzere, toplumsal yapının her kademesinde örgütleniyorlar. Son otuz yıldır her yıl olduğu gibi, bu yıl da 10 Mayıs’ta aşırı sağcılar, ırkçı ve faşistler yine sahnede. Başkent Paris’te toplanarak sokaklara inmeyi düşünüyor. Bu hareketi oluşturan aşırılık yanlıları, sosyal medyada sık sık takıntılarının kamusal tartışmalarda normalleştiğini göstermeye çalışıyorlar.

16 Şubat’ta, Young Struggle yerleşim biriminde ırkçılık karşıtı ve anti-faşist aktivistler, Paris’teki bir gösteri sırasında “Paris’te Nazidir, Lyon da öyle” diye bağıran faşistler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Bugünlerde, faşistler, anti-faşist ve ırkçılık karşıtı gösterilere müdahale ediyor. İnsanlar ırkçı saldırıya uğruyor, camiler ve evler ateşe veriliyor.

ANTİFAŞİST GÖSTERİYE YASAK

Mevcut hükümetin, göçmenlere yönelik ırkçı saldırılar karşısında suskunluğu, faşistleri harekete geçirdi. Göçmenlere yönelik saldırılar, her fırsatta İslamofobi ve giderek artan yabancı düşmanlığı gibi. 18 Mart’ta, devlet refakatsiz göçmen çocukları sığındıkları Gaîté Lyrique’ten kovdu. Paris’te gerçek bir insan avı başladı. Bu da fiziksel ve ırkçı şiddetin patlak vermesine neden oldu.

Paris’te yapılacak neo-faşist gösteri nedeniyle Deyzieu’nun anma etkinliği, Fransız aşırı sağı ve ırkçılar için kaçırılmayacak bir fırsat haline geldi.

Kazınmış kafaları, Kelt haçları ve kimlik şarkıları eşliğinde faşistler ve neo-Nazilerin, Paris’teki Port-Royal istasyonundan başlayarak Boulevard Montparnasse, Rue d’Assas üzerinden Rue des Chartreux’ye kadar yürümesi bekleniyor.

IRKÇI YÜRÜYÜŞE KARŞI ÇAĞRI

Paris Emniyet Müdürü Laurent Nuñez, 7 Mayıs’ta aşırı sağı ve aşırı solu hedef alan bir dizi “gösteri yasağı” emri yayınladı. Bu emirler, hem 10 Mayıs’ta yapılması planlanan faşistlerin yürüyüşünü hem de Panthéon Meydanı’nda bir “anti-faşist köy” kurulmasını ve ırkçı C9M ile aynı güzergahı izleyen “anti-faşist ve ırkçılık karşıtı” bir gösteriyi hedef alıyor.

Hatırlanacağı üzere, geçen yıl Paris Valisi’nin emirleri idare mahkemesi tarafından bozulmuştu. Hukuksal kurumlar ve hâkimler, bu yasakların gösteri özgürlüğüne karşı ciddi ve açıkça yasadışı bir saldırı” oluşturduğunu tespit etmişti. Bu bağlamda, yaklaşık 500 aşırı sağcı, ırkçı ve faşistin Paris sokaklarına çıkmasına izin verilmişti.

Öte yandan son yıllarda faşist eylemlere karşı, anti-faşist ve ırkçılık karşıtı bir tepki de hızla yükseldi. Bu durum, 2008’de ırkçı ve faşistlerin gösteri yapmasının yasaklanmasını sağladı. Irkçı C9M, 2010’ların ortalarında gücünü kaybetti. 2023’te, yeniden canlanmaya başladı. 2024’te, Paris’te tekrar yürümeye başladılar.

Bugün, doğal olarak faşistler kendilerini suda balık gibi hissediyorlar. 20 Mart’ta, Gaîté Lyrique’in tahliyesi, faşist devlet ve belediye suç ortaklığının sonucudur. Gaîté Lyrique’in tahliye emrinin verilmesinden birkaç saat sonra, binlerce anti-faşist ve ırkçılık karşıtı insan kitlesel eylem yaparak gece boyunca tahliye kararına karşı direnişini sürdürdü.

Bunun ardından ırkçılığa, faşizme ve faşistlere karşı durmak için bir gösteri çağrısında bulunuldu. Çağrıda “sokakları onlara bırakmak istemiyoruz. Tüm yerel sakinleri ve esnafı, Paris’teki ve banliyölerde oturan halkı, protesto gruplarını, öğrenci komitelerini, sendikaları, siyasi örgütleri ve toplumsal grupları faşizme karşı bu yürüyüşte bize katılmaya çağırıyoruz” denildi.

Anti-faşist ve ırkçılık karşıtı gruplar, Instagram hesaplarındaki bildirgelerde “Nazilerin Paris’te yürümesini durduralım” mesajı yayınlayarak 10 Mayıs’ta, Panthéon Meydanı’nda “sabah 11’den akşam 8’e kadar sürecek olan Anti-Faşist Köyü’nün ikincisinin düzenleneceğini” bildirdi. Burada, köy sendikaları, anti-faşist ve ırkçılık karşıtı kolektifleri ve siyasi örgütleri bir araya getirilmesi ve birlikte mücadele verilmesi hedefi vurgulandı.