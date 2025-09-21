Fransız melankolisi Türkçe rockla buluştu: Duman şarkısıyla çocukluğuma döndüm

Işıl Çalışkan

Bazı şarkılar dilden dile, kültürden kültüre taşınarak yeniden doğar. Mélanie Pain’in Senden Daha Güzel yorumu da böyle bir yeniden doğuşun hikâyesi. Türk rock sahnesinin unutulmaz şarkılarından biri, onun Fransızca dokunuşlarıyla hem tanıdık hem de bambaşka bir hâle bürünüyor.

Nouvelle Vague’in ikonik sesi olarak hafızalara kazınan Pain, solo kariyerinde pop ile folk arasında kurduğu özgün köprüyle öne çıkıyor. Dördüncü albümü How and Why, sanatçının içten ve samimi müzikal yolculuğunun yeni bir durağı. Akustik tınıların, kırılgan melodilerin ve yalın itirafların iç içe geçtiği bu albüm, dinleyiciyi hem dingin hem de derin bir yolculuğa çıkarıyor. Pain, bu çalışmasında köklerine dönüyor; saf ve duru bir folk-pop yaklaşımıyla. Albümün çıkış parçası Bluer than Blue.

Albümün belki de en özel sürprizi ise 24 Eylül’de dinleyiciyle buluşacak: Türkiye’ye uzanan ince bir selam. Pain, Duman’ın Senden Daha Güzel şarkısını hem Türkçe hem Fransızca seslendiriyor; kelimeler arasında şiirsel bir akış yaratıyor. Bazen hüzün, bazen umut, bazen de yalnızca aşkın en saf hâli…

Eylül sonunda Türkiye’de vereceği konserlerle, bu iki dilli şarkının ve yeni albümün duygusunu sahnede paylaşmaya hazırlanıyor. Biz de Mélanie Pain ile albümün hikâyesini, bu sürpriz cover’ın ardındaki sezgiyi ve müzikal dünyasını konuştuk.

Türk rock müziğinin klasiği Duman’ın Senden Daha Güzel şarkısını yorumlama fikri nasıl ortaya çıktı? Neden bu şarkıyı seçtiniz?

Uzun hikâye ama hep Türkçe bir şarkıyı coverlamak istemişimdir. 20 yıldır Nouvelle Vague ile cover’lar yapıyorum; buna alışığım ve çok seviyorum. Duman bana bariz bir tercih gibi geldi. Senden Daha Güzeli ilk duyduğumda haftalarca aklımdan çıkmadı. Bana çocukluğumda dinlediğim Pearl Jam ve Nirvana gibi grupları, o grunge havasını hatırlattı. Punk bir enerjisi var ama aynı zamanda şiirsel ve romantik. Bu kombinasyon bana hitap etti.

Şarkıyı hem Türkçe hem Fransızca seslendiriyorsunuz. Çift dilli performans sizin için ne ifade ediyor, dil seçimi şarkının duygusunu nasıl etkiliyor?

Cover’ımı aslında Kaan Tangöze’ye gönderdim, o da çok beğendi. Hatta Fransızca duymanın harika olacağını söyledi. Ben de denedim ve çok güzel oldu. Dilbilimci değilim ama bir şarkıcı olarak Türkçe ile Fransızcanın birçok ortak yanı olduğunu düşünüyorum: yuvarlanan “r”ler, güçlü ünsüzler, uzun ve melodik sözler… Dil bir şarkının her şeyini değiştirir; ritmini, akışını şekillendirir. Fransızca söylemek bana hep biraz melankoli getirir, İngilizce ise daha canlı ve neşeli gelir. Türkçenin ise kendine özgü, büyüleyici bir dokusu var. Senden Daha Güzel’in kendi versiyonumu kaydederken bunu keşfettim.

Bu cover üzerinden Türk dinleyicilere vermek istediğiniz özel bir mesaj ya da duygu var mı?

Aslında amacım sadece harika bir şarkıya saygı duruşunda bulunmak ve kendi duygusal yorumumu paylaşmaktı. Rock enerjisini bir kenara bırakıp melodinin ve sözlerin güzelliğine odaklandım. Senden Daha Güzel’in temaları, yeni albümümde işlediğim temalarla örtüşüyor: Nasıl ve neden âşık oluruz? Koşulsuz sevgi bizi nasıl kurtarabilir? Şarkı hem hüzün hem umut taşıyor. Benim için net olan bir şey var: üzgün ama âşık olmak, sadece üzgün olmaktan her zaman daha iyidir.

Nouvelle Vague ile 20 yılı aşkın süredir çalışıyorsunuz. Sizce bu uzun işbirliğinin sırrı nedir?

Nouvelle Vague aslında geleneksel bir grup değil, daha çok bir kolektif. Uzun ömürlülüğün sırrı da bu. Solo kariyerimi ya da diğer projelerimi yürütmekte her zaman özgür oldum. Bu özgürlük grubu taze ve heyecan verici kılıyor çünkü herkes yeni deneyimler ve ilhamlarla geri dönüyor.

Solo kariyerinizde Nouvelle Vague’dan farklı olarak kendinize özgü bir sound yakaladınız. Bu geçişi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bir bakıma sesim aynı kalıyor; çünkü teknik bir şarkıcı değilim, içgüdüsel olarak söylüyorum. Asıl fark, anlattığım hikâyelerde. Solo çalışmalarım daha kişisel; kendi duygularım ve deneyimlerimden besleniyor. Müzikal olarak ise daha çok folk ve popa yöneliyorum.

Yeni albümünüz How and Why için akustik folk ve sade düzenlemelere yöneldiğiniz söyleniyor. Bu tercihte ne etkili oldu?

Her zaman minimalist folk sanatçılarının hayranı oldum. Sadece bir gitar ve bir sesin sizi gözyaşlarına boğabilmesine hayranım. O duyguyu yakalamak istedim. Sessizliği severim; bir sesteki küçük çatlakları ya da gitaristin parmak seslerini duymayı… Fazla katman olmadan, süsleme olmadan saf duygu. Bence bir şarkının sunabileceği en güçlü şey bu. Bu albüme de bu yaklaşım rehberlik etti.

BARIŞ MANÇO VE CEM KARACA HAYRANIYIM

Türkiye’deki ilk solo konserleriniz için heyecanlı mısınız? Bu özel buluşmayı nasıl hayal ediyorsunuz?

Çok heyecanlıyım. Ankara ve İstanbul’da Nouvelle Vague’in ön grubu olacağım; Fransızca, İngilizce ve Türkçe şarkılar söyleyeceğim. Türkiye’de ilk kez kendi şarkılarımı seslendirecek olmak inanılmaz bir duygu. Umarım bu sadece yeni bir başlangıç olur; gelecek yıl daha çok konser için geri dönebilirim.

Türkiye denildiğinde aklınıza ilk ne geliyor?

Hep İstanbul’a geldim ve her seferinde beni şaşırtmaya devam ediyor. Çok canlı bir şehir; tarih ve geleneklerle dolu ama aynı zamanda inanılmaz modern ve dinamik. Ama ülkenin daha fazlasını, özellikle hiç göremediğim Asya yakasını keşfetmek istiyorum.

Türkiye’den hangi müzisyenleri takip ediyorsunuz?

Barış Manço ve Cem Karaca gibi klasiklerin büyük hayranıyım. Son dönemde Kalben ve Maya Perest’i de keşfettim.