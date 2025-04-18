Fraser'den özgürlükçü ve eşitlikçi feminizm arayışı

İlke KAMAR

Nancy Fraser, Ayrıntı Yayınları tarafından geçen günlerde yayımlanan Feminizmin Yazgıları kitabında, temelde ikinci dalga feminizmin tarihsel serüvenini kapitalizmin yapısal dönüşümleriyle birlikte düşünerek, toplumsal cinsiyet hiyerarşisini yeniden düzenlemeyi nasıl gerçekleştireceğiz sorusuna cevap arıyor. Bunu yaparken, feminizmin eleştirel gücünü yitirişini sorguluyor ve neoliberal kapitalizmin hizmetine nasıl girdiğini tarihsel pratikler açısından gösteriyor bize.

Yirmi yılı aşkın bir sürede yazılmış makaleleri bir araya getiren kitapta Fraser, Habermas’ın İletişimsel Eylem ve Kamusal Alan, Gramsci’nin Hegemonya, Foucault’nun İhtiyaçlar Mücadelesi kuramlarını ve Judith Butler’ın heteroseksizm ve toplumsal cinsiyet görüşünü değerlendiriyor çalışmasında.

REFAH DEVLETİNDE KADIN EMEĞİNİN SÖMÜRÜSÜ

Nancy Fraser, Habermas’ın Kamusal Alan ve İletişimsel Eylem, kavram ve modellerini önemli bulsa da, onun yaklaşımlarını cinsiyet ve toplumsal eşitsizlikler açısından eksik gördüğü için eleştirir. Bu modelin gerçek toplumsal eşitsizlikleri yeterince hesaba katmadığını savunur demek mümkün. Habermas, kamusal alanın eşit katılımı garanti eden bir alan olduğunu öne sürerken, Fraser bu alanın tarihsel olarak kadınları, LGBTQ+ bireyleri ve diğer marjinal grupları dışladığını belirtir. Tekil ve evrensel bir kamusal alan fikrine karşı çıkan Fraser bunun yerine farklı toplumsal kesimlerin kendi karşı-kamusal alanlarını oluşturduğunu savunur makalesinde. Örneğin, feminist hareketler, siyah kadınların örgütlenmeleri veya LGBTQ+ hak mücadeleleri ana akım kamusal alanda yeterince yer bulamadıkları için kendi alternatif kamusal alanlarını yaratmıştır. Dahası kadınların tarihsel olarak kamusal alanın dışında tutulduğunu ve bu alanın “burjuva erkekliğini” merkeze aldığını vurgular. Ayrıca bu eleştiriyi sadece dışlayıcılıkla sınırlamaz; aynı zamanda “alt kamusal alanlar” kavramını geliştirerek feminist hareketin bu çerçevede nasıl kolektif özneleşme pratikleri ürettiğini tartışır:

“Modelin toplumsal cinsiyet körlüğü, Habermas’ın anlamaya çalıştığı düzenlemelerin birçoğunun üzerini örter. Habermas, çocuk yetiştirme rolünden hiçbir bağlamda bahsetmeyerek, dahası işçi ve tüketici rollerinin altında yatan toplumsal cinsiyet alt metnini temalaştırmayarak kapitalist işyerinin, erkeğin idaresindeki modern ve kısıtlı çekirdek aileyle nasıl ilişkilendiğini tam olarak anlayamaz. Benzer şekilde, yurttaş rolünün eril alt metnini temalaştırmayı başaramadığından, devletin siyasi söyleminin kamusal alanına bağlanma şeklinin tam mahiyetini de ıskalamış olur.”

Fraser, Habermas’ın refah devletinin, kapitalizmin çelişkilerini, sorunlarını hafifleten çözüm olarak ele almasına da karşı çıkar. Ona göre refah devleti kadın emeğini görünmez, sömürüye açık hale getirmiştir.

EKONOMİK YAPI VE MADDİ EŞİTSİZLİĞİN ÖNEMİ

Nancy Fraser, Michel Foucault’nun görüşlerine ise eleştirel ama yapıcı bir şekilde yaklaşır bu çalışmasında. Foucault’nun iktidar, söylem ve özneleşme konusundaki değerlendirmelerini önemli bulsa da, onun ekonomik yapıya, toplumdaki maddi eşitsizliğe yeterince odaklanmadığına işaret eder. Fraser, Foucault’nun güç ilişkileri hakkındaki kavrayışından yararlanır ancak feminist mücadelenin sadece söylem ve kimlik ekseninde değil, aynı zamanda yeniden dağıtım gibi maddi unsurları da içerecek şekilde genişletilmesi gerektiğini öne sürdüğünü söyleyebiliriz. Bununla birlikte onun hem ihtiyaçlar, hem de özne siyasetinin yenidisipliner uzmanlık alanlarının inşasındaki rolünü tartışır. Özellikle neoliberal çağda bireycilik, öznelliğin piyasa normlarına göre biçimlendirilmesi ve feminist özgürlük taleplerinin bireysel başarıya indirgenmesi gibi meseleleri Foucaultcu bir çerçevede değerlendirir. Fraser, Foucault’nun aksine erkek egemenliğine karşı özgürleştirici bir potansiyele sahip birbiriyle yarışan mantıkların çoğulluğunu ortaya koyuyor: “Geç kapitalist toplumlar basitçe çoğulcu değildir. Aksine sınıf, toplumsal cinsiyet, ırk, etnisite ve yaş gibi farklı hataları izleyen yaygın eşitsizlik eksenleri tarafından katedilen, statü, güç ve kaynaklara erişim konusunda eşitsiz paylara sahip toplumsal gruplara ayrışmış ve tabakalamışlardır. Bu toplumlardaki sosyokültürel yorumlama ve iletişim araçları da, toplumsal tahakküm ve boyun eğdirme kalıplarıyla uyumlu olacak şekilde örgütlenmiş ve tabakalaşmıştır.”

FEMİNİZM NEOLİBERALİZM İLİŞKİSİ

Feminizmin Yazgıları’nın en önemli değerlendirmelerinden biri feminist mücadelenin neoliberal politikalarla olan ilişkisi. Gramsci’nin ortak duyu kavramına doğrudan ve sistematik bir şekilde değinmese de, onun hegemonya ve ideoloji analizleriyle örtüşen bazı yaklaşımlar geliştirir. Gramsci’nin ortak duyuyu, egemen sınıfların ideolojik tahakkümünün bir aracı olarak tanımlamasına benzer şekilde, Fraser da feminist mücadelelerin neoliberalizmle nasıl iç içe geçtiğini ve bazı feminist söylemlerin hegemonik düzene nasıl entegre olduğunu ele alır kitabın ilerleyen bölümünde. Bu anlamda feminist hareket, yalnızca erkek egemenliğine değil, aynı zamanda kapitalist üretim ilişkilerinin dayattığı cinsiyetçi işbölümüne karşı da konumlanmıştır. Ancak zamanla bu karşı-hegemonik karakter, neoliberal kapitalizmin hegemonik aygıtlarına entegre edilerek yitirilmiştir ona göre. Bir diğer atıfta bulunduğı isim ise Judith Butler olur. Butler’ın kimlik politikalarının, tanınma taleplerinin nasıl bağımsızlaştığını ve bunun ne tür politik riskler içerdiğini sorguladığını söylemek yanlış olmayacaktır. Fraser, Butler’ın özneyi sürekli olarak kurulan ve sorgulanan bir yapı olarak görmesini kıymetli bulsa da, yalnızca tanınma politikalarına sıkışmış bir feminizmin yetersiz kaldığını savunur.

Fraser’ın makalelerinin bir araya geldiği Feminizmin Yazgıları, geçmişi sorgularken geleceğe dair çözümlerle de öne çıkıyor. Fraser, tüm kimlikleri kapsayıcı, ırkçılık ve sömürgecilik karşıtı eko-sosyalist feminizmi hedefleyen bir yapı için ‘yeni nesil feministlere’ büyük rol düştüğünü hatırlatıyor: “Ne var ki bir yandan da, geleceğin feminizminin şimdinin yeni nesil feminist aktivistleri tarafından icat edilmesini dört gözle bekliyor. Dijital medyayı sular seller gibi bilen, ulusötesi alanda rahat hareket edebilen ve fakat kapitalist krizin hamurunda yoğrulmuş olan bu yeni nesil feminist imgelemi bir kez daha icat etmeyi vaat ediyor. Yorucu bir kimlik siyaseti döneminin ürünü olan bu genç feministler, radikal demokrasi ile sosyal adaletin yeni bir sentezini yaratmaya hazır görünüyor. Yeniden bölüşüm, tanınma ve temsili birleştirerek egemen devletlerden müteşekkil Vestfalyacı uluslararası siteme artık hiç benzemeyen bir dünyaya dönüştürmeye çalışıyorlar.”