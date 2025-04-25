Fuarda bile kitap almak lüks oldu

Berfin BAYSAN

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İzmir Kitap Fuarı, bu yıl “Çocuk ve Sanat” temasıyla Kültürpark’ta kitapseverlerle buluştu. Fuar, yayınevlerini, sahafları, yazar ve sanatçıları ağırladı. Artan kitap fiyatları nedeniyle fuarın en ilgi gören bölümlerinden biri ise “askıda kitap” standı oldu. Öğrenciler ve emekliler, ücretsiz kitap temin edilebilen bu standa yoğun ilgi gösterdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşurken, ziyaretçiler bu uygulamanın daha da yaygınlaştırılması gerektiğini dile getirdi.

Kitap fuarına gelen emekli bir yurttaş, “Kitaplar çok pahalı. Emekli maaşımla sevdiğim yazarları takip etmek çok zor geliyor. Geçen sene kitap fiyatları daha uygundu. Bu sene yüzde 150 fiyatlar artmış. Geçen sene 50 liraya aldığımız kitaplar bu sene 200 lirayı bulmuş durumda. Zaten artık yayınevlerinden kitap almak mümkün değil fakat sahaflarda da çok pahalı. Bir emekli için bunlar çok para. Bizim karşılayabileceğimizin çok üstündeler” dedi.

ÖĞRENCİLERE ÖZEL İNDİRİM

Fuara katılımın düşük olduğunu dile getiren stant çalışanı, “Geçen sene fuar çok daha kalabalıktı. Bu sene katılım oranı daha düşük. Bunun nedeninin ekonomik sebepler olduğunu düşünüyorum. Fuarda kitaplar piyasadan daha ucuza satılsa bile yine de pek çok kişi için yüksek. İstedikleri kitaplara ulaşabilmek için aylar öncesinden birikim yapmaya başlayanlar var. Bizler de burada olabildiğince indirim uygulamaya çalışıyoruz. Özellikle öğrencilere indirim uyguluyoruz. Çünkü bu şartlarda en çok mağdur olan kişiler öğrenciler oluyor ve onları kitaplardan mahrum bırakmamak en büyük amacımız” diye konuştu.

"PARA BİRİKTİRİYORUZ"

Kitap alabilmek için harçlığını biriktirdiğini dile getiren bir üniversite öğrencisi, “Kitap fiyatlarının yüksekliğinden dolayı istediğimiz her kitaba ulaşamıyoruz. Bu yüzden ailemizin bize gönderdiği harçlıkları biriktirip kitap alıyoruz. Zaten ailelerimizin gönderdikleri harçlıklarla da geçinmek çok zor ama idare etmeye çalışıyoruz. Kahve almıyoruz, çay içmiyoruz bunun yerine kitap için para biriktiriyoruz. Kitap alabilmek için para biriktirmemiz gerekiyor, yaşadığımız düzende artık bunu yapar hale geldik” şeklinde konuştu.