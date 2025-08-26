Furkan Karabay’ı serbest bırakın

Gazeteciyi hapsedersiniz de gazeteciliği hapsedemezsiniz. Bakın Furkan’a, hem de edebiyatı gayet güçlü şekilde, yazılarıyla ve haberleriyle bizlere ulaşmaya devam ediyor.

Bugün itibariyle 103 gündür Silivri’de. Resmi adıyla Marmara Cezaevinden, sesi hiç duyulmayanların gerçeğini aktarıyor. Adli koğuştakilerin pek merak edilmeyen, sadece arada bir dizilere konu olan hayatlarını.

∗∗∗

Hepsi birer mini öykü olan yazılarının sonuncusunda “Ne yapabilirler ki, hapse mi atarlar?” dedi: “Ayaklarımı sürüyerek, küfür savurma ümidiyle avludan içeri girdim, ekranda yalaka göremedim, merdivenlere yöneldim. Bölmeme gidiyordum, basamakları çıkarken yüreğimi alevleyen küfürler savurdum, yandaşlara, yalakalara, zalimlere. Ne yapabilirler ki, hapse mi atarlar…”

Yaklaşık 3 aydır gazeteciliğin son durağında beklediğinden bu denli rahat yazıyor değil. Daha içeri girmeden de iki kez tutuklanıp tahliye olduğunda da hakim karşısına son çıkışında da aynı kendinden eminlikle davranıyordu: “Buraya üçüncü gelişim. İkisinde tutuklanarak çıktım, yine tutuklanacağım, umurumda değil. 20 yaşındaki çocukları tutuklayan mahkemelerde savunma yapmayı zul sayarım.” Dediği gibi oldu, tutuklandı.

Peki, neydi bu savunmaya neden olan suçlama?

Sabah erken saatlerde gözaltına alınmasının ardından Avukatı Enes Ermaner “Gazeteci Furkan Karabay, attığı tweet’ler ve burasialan’da yaptığı yayınlar nedeniyle, yalnızca gazetecilik faaliyeti yürüttüğü için bir kez daha şafak vakti gözaltına alındı” açıklamasını yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde de Furkan’a, İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmaları hakkında yaptığı haberler soruldu. “Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamaları yöneltildi.

Suçlamaların hepsinin ‘kanıtı’ Furkan’ın yazdıkları ya da söyledikleri. Yani deliller ortada, kamuoyu önünde. Zaten sözün sahibi de inkar etmiyor. Bu durumda iddianamenin en az zaman ayırılmış haliyle birkaç günde yazılacağını düşünürsünüz değil mi?

Yazılmadı. Furkan 3 aydır iddianame bekliyor. Hapishanede bekliyor.

Burada “Ceza bile alsa yatarı yok” veya “Tutuksuz yargılanmalı” gibi aslında tutuklama sebebini kanuni zeminde gören veya tutukluları savunmaya en arka hattan başlayan, mantıklı gibi görünse de asla akla yatkın olmayan klasik sözlerle bir itiraz kurmayacağım.

∗∗∗

Çünkü Furkan’ın ve birçok gazetecinin maruz kaldığı yargı baskısı, hukuki değil siyasal. Hukukun da zaten hukuki değil siyasi olduğu tartışmasını da açmayacağım ancak bu soruşturma özelindeki işlemlerin kanunen ve hukuken sağlam bir zemine oturmadığı uzaydan bile görünüyor. Dolayısıyla yöneltilen suçlamaların ne delilini ne kanun maddesini konu ediyorum.

Detaylara gerek yok, sözümüz belli: Furkan Karabay haksız ve hukuksuz şekilde hapishanede tutuluyor. Furkan’ı serbest bırakın, gazetecileri serbest bırakın.