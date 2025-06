Futbol gezginleri

Geçenlerde BBC’de okumuştum, futbolun efsane ismi Jefferson Louis, 28 yıl ve 51 transferin ardından uzun kariyerine son vermiş, Ada futbolunun seyyah futbolcusu. 1996’da 17 yaşına bastığı zamanlarda amatör liglerde Risborough Rangers’ta ilk maçına çıkan santrfor ilerleyen zamanlarda profesyonel liglerde Oxford United, Mansfield Town, Wrexham, Crawley Town, Lincoln City formalarını giymiş. Oxford United formasıyla 64 maçta 10 golü bulunuyor, 2002’de Federasyon Kupası ikinci turunda Swindon Town’a karşı galibiyeti getiren kafa golü kariyerindeki muhtemel en önemli gol. Bir sonraki turda Arsenal’in şimdilerde tarih olmuş Highbury Stadı’nda sahaya çıkmış, o özel günü şöyle hatırlıyor: “Hem Oxford hem de Arsenal taraftarları adıma tezahürat yaparken sahaya çıktım. Bunu asla unutmayacağım.”

Jefferson, Ada futbolunun seyyah topçularından, “Football’s Journeymen” diyorlar onlara, her transfer sezonunda o takımdan bu takıma zıplayan “futbol gezginleri”. Bir transfer sezonu daha geçerken ömürden, Jefferson vesilesiyle hatırlayalım futbolun çok gezmişlerini…

1966 Nisan’ında İngiltere’nin güneyinde enfes sahil kasabası Bournemouth’da dünyaya gelmiş Steve Claridge,1983’te amatör Fareham Town’da başlayan kariyerinde 19 takımın formasını giymiş. Amatör ligler dâhil tüm liglerinde top koşturmuş seyyah golcü, 1000’in üzerinde maça çıkmış. 1988’de saflarına katıldığı Crystal Palace’ın formasını giymeden Aldershot’ta almış soluğu. Sonrasında Luton Town, Cambridge United, Birmingham City ve diğerleri… 1994 Ocak ayında, 350 bin sterlin karşılığında transfer olduğu Birmingham City’de bir sezonda 20 gol atarak Trevor Francis’den sonra takıma gelen en golcü forvet olmuş. Formasını en uzun giydiği takım Portsmouth, 1998-2001 seneleri arasında 104 maça çıkmış. 24 senelik kariyerinde 300’ün üzerinde gol atmış. Yalnız gezgin değil, aynı zamanda bir gol canavarı. 1996 play-off finalinde, Leicester City’i Premier Lig’e çıkaran gol, o goller içinde belki en önemlisi.

26 Eylül 1969 Stockport doğumlu Paul Warhurst. 1987’de başladığı kariyerinde 16 takımın formasını giymiş, üstelik 1995’te Blackburn Rovers’ta Premier Lig şampiyonluğu yaşayarak. Hikâyesi hayli ilginç, ilk zamanlarında savunma ve orta sahada görev yaparken, ilerleyen yıllarda gol umudu olmuş formasını giydiği takımların. En uzun kaldığı takım Bolton Wanderers; 91 maç, ama takımda golü bulunmuyor. 1991-93 arasında Sheffield Wednesday’de top koşturduğu zamanlarda İngiltere Milli Takımına çağrılmış ama sakat olduğu için milli olma fırsatını kaçırmış…

19 Mayıs 1978 doğumlu Marcus Bent profesyonel futbol kariyerine 1995’te Brentford’da başlamış. Üç sezon sonra 1998’de Crystal Palace’a transfer olmuş. 1999’da parasal sıkıntı yaşayan kulübün satış listesine konulmuş ve Ocak ayında 300 bin sterlin transfer bedeliyle Port Vale’e satılmış. İlerleyen yıllarda Sheffield United, Blackburn Rovers, Ipswich Town, Leicester City, Everton ve Charlton Athletic dâhil olmak üzere 14 takımda forma giyen forvetin transferlerinin toplamında 10 milyon sterlin harcanmış olması kayda değer. Son olarak Endonezya’nın Mitra Kukar takımında görev yapan Bent, kariyerinde 100’ün üzerinde gol kaydetti.

Bizim “Kurşunlu” Süper Lig’in de yabancısı olmayan 14 Mart 1979 doğumlu Fransız Nicolas Anelka kariyerine henüz 16 yaşında Paris Saint-Germain’de başlamış. 1997’de, henüz 17 yaşında 500 bin sterlin transfer ücreti ile geldiği Arsenal’den 1999’da ayrılırken Real Madrid’in golcü için ödediği rakam 22,3 milyon sterlin. 2000’de başlayan Paris St. Germain serüveni, 15 sene sonra Hindistan’ın Mumbai City takımında son buldu. O süre içinde formasını giydiği takımlardan bazıları, Liverpool, Manchester City, Fenerbahçe, Bolton Wanderers, Chelsea, Shanghai Shenhua. Tüm transferlerinin toplamı 80 milyon Sterlin’in üzerinde olan Fransız golcü kariyerinde 13 takımın formasını giydi.

Bu gezginler içinde Şampiyonlar Ligi’ni kazanan bile var. Nisan 1966 doğumlu Teddy Sheringham, amatör liglerde, Leytonstone & Ilford takımında futbola başlamış, 1982’de, henüz 16 yaşında Milwall’a transfer olmuş. Futbolu 42 yaşında bırakan, 26 senelik kariyerinde Nottingham Forest, Tottenham, Manchester United dahil olmak üzere 9 takımın formasını giyen golcü, 147 golle Premier Lig tarihinin “en bitirim 10 golcüsü” içinde yer alır. Manchester United’da üç lig şampiyonluğu yaşayan, 1992-93 sezonunda Premier Lig’de “Altın Ayakkabı” ödülünü kazanan Sheringham 51 maçta İngiltere Milli Takımının formasını giydi.

Gezginler içinde hikâyesi en ilginç olanı bir kaleci. “Her kaleci ya doğuştan delidir ya da kalecilik yapa yapa delirmiştir!” tezini doğrular cinsten. 30 senelik futbol kariyerinde amatör takımlar da dâhil olmak üzere 29 takımın kalesini korumuş John Burridge. 1993-97 arasında 14 takımın kalesinde görev yapan kaleciyi, yediği her gol sonrası “You will be gone in the morning!” (Yarın sabah takımdan kovulmuş olacaksın!) tezahüratları ile karşılarmış rakip takım taraftarları. 1995’te 43 yaşında Premier Lig’in en yaşlı futbolcusu unvanını yakalamış. Futbol kariyerini, 1997’de amatör takım Blyth Spartans’da noktaladığında 46 yaşına basmak üzereymiş.

Futbolun gezginlerini hatırlarken Japon futbolunun efsanesi Kazuyoshi Miura’ya selam çakmadan geçmeyelim. 58 yaşındaki forvet geçen sezon J-Ligi’nde Atletico Suzuka formasıyla 12 maçta sahaya çıktı. Miura, J-Ligi'ndeki en yaşlı aktif golcü olma rekoruna sahip, Robert Carmona’nın ardından dünyanın en yaşlı ikinci profesyonel futbolcusu. Milli takımında 89 maçta 55 golü bulunan forvet Santos, Palmeiras gibi Brezilya, Genoa ve Dinamo Zagreb Avrupa takımlarında top koşturdu. 1986’da Santos’ta başlayan kariyerinde 17 takımda forma giyen futbol sevdalısının âlemdeki lakabı “King Kazu” (Kral Kazu). Geçenlerde Japon haber ajansı Kyodo’ya verdiği röportajda, “Emekli olmak benim için seçenek değil, maçlarda olabildiğince çok dakika oynamak istiyorum,” demiş.

“Yaşlandıkça üç şey olur: Birincisi hafızanız gider, diğer ikisini hatırlayamıyorum!” der 2010’da 95 yaşında aramızdan ayrılan İngiliz aktör Sir Norman Wisdom. Önümüzdeki Şubat ayında 59 yaşına basacak Kral Kazu, yaşıtları emeklik planları yaparken o profesyonel futbolda top koşturmaya devam ediyor. 40 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun futbol sevgisine, kazanma azmine, profesyonelliğine methiyeler düzerken “Kral Kazu”yu unutmayın derim.