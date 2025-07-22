Futbolun görünmeyen sponsoru: AKP rejimi

Ülke futbolu son yıllarda ekonomik gerçeklerden kopmuş bir transfer piyasasına evrilmiş durumda. Büyük takımların artık telafuz ederken bile anlam veremediğimiz harcamaları özellikle Avrupa futbolunda dikkat çeken bir tablo yarattı. Ancak asıl çarpıcı olan nokta, bu devasa harcama iştahının, Suudi Arabistan kulüpleriyle neredeyse yarışacak düzeye ulaşması. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik darboğaz, döviz krizleri ve yüksek enflasyon ortamı düşünüldüğünde bu harcamaların nasıl finanse edildiği, basit bir taraftar baskısıyla açıklanamayacak kadar karmaşık.

Futbol kulüplerinin transferde elini bu kadar rahatlatan temel etken, mevcut siyasi iktidarın futbola sağladığı finansal ve hukuki kolaylıklar. AKP iktidarı yıllardır futbolu yalnızca bir spor alanı olarak değil, aynı zamanda toplumsal manipülasyon ve gündem kontrolü aracı olarak görüyor. Bu nedenle kulüplerin borçları yapılandırılıyor, bankalara olan geri ödemeler öteleniyor, yeni kredi limitleri açılıyor. Spor kulüpleri, kamu bankalarının ve iktidara yakın özel finans kuruluşlarının adeta 'sınırsız kredi' müşterisine dönüşmüş durumda. Asıl amaç ise futbolun gündem belirleme gücünü kontrol altında tutmak.

Kulüplerin gelirleri, stadyum hasılatları ya da yayın gelirleri gibi sportif gelir kalemlerinden değil, büyük ölçüde bu finansal desteklerden kaynaklanıyor. “Bankalar Birliği Anlaşması” adı altında kulüplerin borçları kamu eliyle çevrilirken siyasi otorite kulüplerin yönetim kadrolarına dolaylı müdahale edebiliyor. Örneğin seçim dönemlerinde iktidar kanadına yakın kulüp başkanları sahneye çıkarken, muhalif kimlikli yöneticiler sistem dışına itiliyor. Türkiye'de futbol, uzun süredir serbest piyasa dinamikleriyle değil, siyasi denetimle şekilleniyor. Suudi Arabistan’da devletin direkt müdahalesiyle kurulan ve dev fonlarla desteklenen kulüpler, Türkiye futbolunun harcama stratejisine şaşırtıcı biçimde benziyor. Tek fark Türkiye’de bu süreç aleni değil, kamuoyunun gözünden uzak, "borç yapılandırması" ve "finansal destek" adı altında devam ediyor.

UMURLARINDA DEĞİL

Görünüşte transfer piyasasında Avrupa devleriyle yarışan kulüpler, gerçekte borç batağında. Ancak bu durumun seçmen nezdinde popülerliği yüksek olduğu sürece, iktidarın umurunda değil. Tribünler yeni yıldızları konuştuğu sürece ekonomik gerçeklerin üzeri örtülebiliyor. Ekonomi yaz aylarında futbol heyecanıyla perdelenirken, iktidar kamu kaynaklarını sessiz sedasız kulüp kasalarına akıtıyor. Suudi kulüplerinin yaptığı dev transferlere yönelik uluslararası eleştiriler Türkiye için henüz görünürde yok. Ancak tablo giderek benzeşiyor. Kamu kaynaklarının bir “futbol illüzyonu” yaratmak için kullanıldığı bu düzen, uzun vadede Türk futbolunun bağımsızlığını ve rekabet gücünü daha da zayıflatabilir. Kulüpler borç batağına saplanırken, siyasi iktidar futbolu manipüle etmeye devam ediyor.