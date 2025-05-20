Galatasaray neden bu kadar başarılı: 25’in şifreleri

Galatasaray önceki gün Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek üst üste üçüncü, toplamda 25’inci şampiyonluğunu ilan etti. Son 10 sezonda beşinci defa ipi göğüsleyen sarı-kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 6, Beşiktaş’ın ise 9 şampiyonluk önüne geçti. Bütün veriler Aslan’ın ülke içinde güçlü bir dominasyon kurduğuna işaret ediyor. Hatta bu seriyi kulübün 90’ların sonunda kurduğu hâkimiyete benzetenler de var. Ancak o dönemki koşullardan çok farklı bir konjonktür içindeyiz. Yazının ilerleyen kısmında elimizden geldiğince bunlara da değineceğiz ama öncesinde şampiyona hakkını vererek başlayalım.

1- ÇÖZÜLMÜŞ KODLAR

Türkiye Süper Ligi için çoğu zaman klişe tabirlerlere başvurulur. Ligin şahsına münhasır olduğu ve bu nedenle Avrupa’daki diğer organizasyonlardan ayrıştığını savunulur. Bu görüşe katılmak bence mümkün değil. Özellikle son yıllarda oldukça tahmin edilebilir ve tek düze bir lige sahibiz. Zirvede yer alan takımlar için öncelikli plan, pres hattını oldukça öne çıkartmak. Galatasaray’ın üst üste aldığı 3 ve son beş şampiyonluğunda da kilit unsur kaliteli pres oldu. Öncelikli planı rakibini presle dağıtmak olan Aslan bunu üç sezondur rakiplerine oranla çok daha iyi yapan taraf. Lucas Torreira-Gabriel Sara’nın yanına devre arasında Premier Lig temposundaki Mario Lemina’yı ekleyen sarı-kırmızılılar, özellikle son bölümde durdurulması oldukça zor bir takım haline geldi. Galatasaray’ın temposuna ve fiziksel üstünlüğüne ayak uydurabilecek bir takım bu ligde yok.

Aslan’ın çözdüğü bu kodu ana rakibi Fenerbahçe ise teknik direktör seçimi nedeniyle ıskaladı. Mourinho alanı koruma üzerine oynattığı futbol hem modern futbolun hem de bu ligin gerçeklerini gözardı ediyor. Şampiyonluğa giden yolda temel fark buydu.

2- OKAN BURUK

Çözülmüş kodlar derken teknik direktöre parantez açmadan olmaz. Okan Buruk son yıllarda çıkan en potansiyelli yerli teknik direktör. 52 yaşına girmeden dördüncü şampiyonluğunu kazandı. Yukarıda bahsettiğimiz kodları en iyi uygulayan ve temel prensip haline getiren tecrübeli antrenör, en fazla şampiyon olan teknik direktörler sıralamasında ikinciliği Ahmet Suat Özyacı’yla paylaşılıyor. Buruk, Galatasaray öncesinde de antrenörlüğe ciddi mesai harcayan hem Akhisar’da hem de Başakşehir’de önemli başarılara imza atmış bir teknik adam. Bu nedenle onu futbolu yeni bırakmış ve koltuğu hemen hazır olan diğerlerinden ayırmak gerek. Edindiği tecrübelerle bu ligde uzun bir süre daha başarılı olmaya devam edebilir ancak hedefinin Avrupa olduğunu daha önce de defalarca söyledi. Peki bunu başarabilecek kapasitede mi? Orası tartışılır. Ülke futbolunun her geçen gün gerileyen seviyesi antrenörlere de fazlasıyla tesir eden bir unsur. Buruk daha rekabetçi bir ligde kendini çok daha fazla geliştirebilirdi. Ama Türkiye Ligi Buruk’un ayağında bir pranga gibi, bunu Avrupa kupalarında defalarca gördük. Gelecek ne getirir bilinmez ama Okan Buruk’un en iyi yerli antrenör olmasına rağmen henüz Avrupa seviyesinde bir teknik direktör olmadığı acı bir gerçek.

3- OSIMHEN

Sezon başında Galatasaray’ın yaşadığı kaosu hepimiz hatırlıyoruz. Süper Kupa’da Beşiktaş’a karşı alınan 5-0’lık mağlubiyet, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Young Boys hezimeti derken derin bir krizin içinde olan Galatasaray’a büyük ikramiye vurdu. Detayları hepiniz biliyorsunuz, o yüzden fazla uzatmaya gerek yok. Afrika’da kanat çırpan bir kelebek türlü tesadüfler sonucu Türkiye’ye kondu ve Victor Osimhen sarı-kırmızılı formayı giydi. Nijeryalı yıldız öylesine büyük bir etki yarattı ki hepimizin ağzından ‘haksız rekabet’ sözleri fazlasıyla duyuldu. Galatasaray formasıyla çıktığı 40 maçta 36 gol, 8 asist yapan yıldız santrfor, 25’inci şampiyonluğun şüphesiz en kilit ismiydi ve o olmasaydı her şey farklı olabilirdi.

Osimhen şampiyonluk yarışında büyük fark yarattı.

4- ŞAMPİYONLUĞUN YARATTIĞI İLLÜZYON

Şampiyonluk elbette çok değerli ve önemli. Büyük bir kulüp için olmazsa olmaz da denilebilir. Fakat bazı gerçekleri de hatırlatmakta fayda var. Yazının girişinde Galatasaray’ın yakaladığı üç sezon üst üste şampiyonluğun 1996-2000 arasındaki döneme benzetenler olduğunu söylemiştik. Bunu biraz daha açmakta fayda var, o dönemki Galatasaray 80’lerin sonunda Jupp Derwall’le beraber başlayan bir dönüşümün ortaya çıkardığı oldukça önemli bir yapı ve kültüre sahipti. Oyuncu yetiştiren, özkaynaktan beslenen sarı-kırmızılılar, iki Avrupa Kupası kazanabilecek bir güce erişmişti. Elbette Hagi, Popescu, Jardel gibi önemli yıldızların rolü yadsınamaz ama o takımın temeli yıllar öncesinde kurulan yapıyla atılmıştı. Üstelik bu kültür sadece Galatasaray’ı değil, ülke futbolunu da kalkındırdı. 2000’lerin ortasında zirve yıllarını yaşayan ülke futbolu çok daha rekabetçi ve dinamik bir haldeydi. Bu sebeple o bölümü günümüzle kıyaslamak büyük bir yanlış. Küçük bir örnek vermek gerekirse Galatasaray bu sezon Türkiye Süper Ligi’ni ve Türkiye Kupası’nı kazanmak için tam 140 milyon avro, yani 6 milyar 175 milyon TL harcadı. Özetle, günümüz Galatasaray’ın 1996-2000 arası gibi bir yapıdan bahsedebilmesi için daha 40 fırın ekmek yemek yemesi gerekiyor.