Galip Yalman: Birleşik mücadeleye ihtiyaç var

Yusuf Tuna Koç

AKP’nin ilk kez iktidara geldiği 3 Kasım seçimlerinin ardından tam 22 yıl geçti.

Rejim değişikliği, bölgesel savaşlar, darbe girişimi, ekonomik krizler arasında geçen bu sürede AKP’nin iktidara geldiği koşulları, rejimin kırılma noktalarını ve iktidarın bugünkü siyasi krizini ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden emekli öğretim üyesi Galip Yalman ile konuştuk.

AKP’nin 22 yıl önce iktidara geldiği koşullar düşünüldüğünde, hangi hedef ve emellerle iktidara geldiler, iktidara gelmeleri desteklendi, bu süreç içerisinde nasıl değişti?

1980 önemli bir kırılma. 1970’lerde dünyada ortaya çıkan gelişmelerin bir parçası tabii ki ancak 1980 yalnızca ekonomi politikalarında neoliberal bir dönüşüm değil. Bunun yanı sıra bir devlet biçimi değişikliğini de içerir. 1961 anayasasındaki sınırlı demokratik devlet biçiminden otoriter bir devlet biçimine geçiş. Özellikle de finansal liberalizasyon denilen sürecin kendi içerisindeki aşamalarından biri olarak, 1989 yılındaki 32 sayılı kararla sermaye hareketlerinin üzerindeki bütün sınırlamaların kalktığı, liranın çevrilebilir (konvertibilitesinin) ilan edildiği süreçle de uluslararası finans piyasalarının egemenliği sağlamlaştırıldı. Ardından bu süreçte yaşanan krizler ve bu krizlere karşı geliştirilecek stratejiler çerçevesinde devletin yeniden önem kazanması, Dünya Bankası vb kurumlar tarafından piyasa dostu, ya da düzenleyici devlet olarak tanımlandığı şekliyle, devlete finans piyasalarının egemenliğine bağlı olarak kritik bir rol atfedildi.

Uluslararası sermaye hareketlerinin üzerine, sermaye kontrolleri vb herhangi bir sınırlama getirilmemesi temelinde oluşturulan kriz yönetimi ve kriz önleme stratejileri ile Latin Amerika’dan Türkiye’ye yaşanan krizlerle baş edilmeye çalışıldı. 1994’te sadece Türkiye’de değil başta Meksika birçok Latin Amerika ülkesinde yaşanan krizler finansal krizler olarak betimlendi. Bu süreçte yaşanan krizleri önleme çabası da yine neoliberal hegemonyanın egemenliği çerçevesinde gelişti.

HÜKÜMET FARKLI SİYASET AYNI

Ülkemizde, 1998’den itibaren de IMF ve Dünya Bankasının yeniden ağırlık kazandığı bir süreçte, siyasi iktidar değişikliklerinden bağımsız olarak, neoliberal ekonomi politikalarının uygulanmaya çabalanması ile birlikte yapılan kurumsal düzenlemeler söz konusu. Bağımsız Sosyal Bilimcilerin, 1998-2008 dönemini değerlendirirlerken yaptıkları saptama ile “farklı hükümetler, tek siyaset”.

Bu anlamda siyasi istikrarsızlıklar, koalisyon hükümetleri arasında, ekonomi politikalarına dokunulmadan, krizlerin neoliberal çerçevede aşılmasına girişildi. Bizde de Kemal Derviş ile başlayan politikaların ardından AKP ile sürdürülmeye devam etmesi gibi. 2001 krizini hegemonya krizi olarak savunan çalışmalar da oldu. Ancak ben o zaman da farklı düşündüğümü söylemiştim: Kriz yönetimi neoliberal parametreler içerisinde kaldığı ölçüde, yaşanan ekonomik kriz, bir hegemonya krizine neden olmadı. Buna karşı çabalar yok muydu; tabii vardı, örneğin 2000’li yılların başındaki Emek Platformu. Ancak belli sınırlarda kaldı bu çabalar, gidişatı yönlendiremedi. Bir de en önemlisi, 1982 Anayasası ve buna bağlı olarak düzenlenen çalışma yasaları ile sınıf temelli siyasetin tamamen devre dışı bırakıldığı bir süreçte yaşandı bu krizler. Bu çerçevede baktığınız zaman AKP gibi bir iktidar, yıpranmış, 2001 krizinin siyasi bedelini ödemek zorunda kalmış partilerin tamamen devre dışı bırakıldığı bir dönemde yüzde 34 ile meclis çoğunluğunu elde edip tek parti iktidarını kurabildi. Kendi gündemi neydi, bu başka bir tartışma ama maalesef Türkiye’deki aydın çevrenin belli bir kesimi tarafından 12 Eylül projesini sona erdirip bir demokratikleşme sürecini başlatabilecek bir aktör olması beklendi. Tabii AB ile müzakereler, IMF ile yeni anlaşmalar ile ekonomik ve siyasi yeniden yapılanma ile 2001 krizini yönetme stratejisini bu parametrelerin dışına çıkmadan devam ettirdi.

Sınıf siyasetine kapatılan kapıların açılması söz konusu değildi. Türkiye’de işçi sınıfının belli başkaldırıları denebilecek Tekel direnişi vb örnekler olsa da esas olarak parametreler sıkılaştırılarak devam edildi. Dolayısıyla, otoriter devlet biçiminde bir değişiklik de olmadı.

AKP IMF’DEN KOPMAK İSTEMEDİ

22 yıllık sürecin kendisi de lineer bir biçimde ilerlemedi. Sizce kırılmalar nerede yaşandı?

Korkut Boratav hoca da zamanında dikkat çekmişti, 2005 önemli bir tarih. Derviş’in son icraatlarından biri olarak yaptığı 3 yıllık stand by anlaşması 2005’te sona eriyordu. Herhangi bir ödemeler krizi ufukta gözükmediği halde IMF ekonomik devamlılık için siyasi devamlılık da gereklidir gibi bir gerekçe ile beklenmedik şekilde AKP hükümeti ile 3 yıllık yeni bir stand by anlaşması yaptı. AB ile ilişkilerinde müzakere öncesinden müzakere süreçlerine geçmiş, üyelik yolu açıldı kutlamalarının yapıldığı bir dönemde IMF de AKP hükümetine desteğini pekiştirdi. Bu IMF açısından da önemli bir anlaşmaydı, çünkü Latin Amerika’dan Doğu ve Güneydoğu Asya’ya, 1990’ların sonlarında yaşadıkları finansal krizlerden dolayı IMF ile anlaşma yapmak zorunda kalan birçok ülkenin bu ilişkileri sona erdirdiği bir dönemde, Türkiye IMF ile anlaşmayı sürdüren, istisnai bir örnek olmuştu.

Sonrasında 2008 küresel finansal krizinde AKP enteresan biçimde hem IMF ile ilişkisini sürdürmeyeceğini ilan etti hem de Erdoğan Başbakan olarak “Kriz bizi teğet geçti” dedi. Halbuki kriz hiç de teğet geçmedi, krizin bedeli toplumsal kesimler açısından oldukça ağır da oldu. Ancak aynı süreç Türkiye’de Ergenekon-Balyoz sürecine de denk geldi. Değişik kesimler, askerler, emekli askerler, akademisyenler, gazeteciler özgürlüklerinden mahrum bırakıldılar.

AKP’nin demokratik bir muhtevaya sahip olmadığı belliydi, ama böyle bir misyon atfedip hayal kırıklığı yaşayanlar açısından bir sorun o. Bunlar geride kaldı ama Türkiye’deki mücadele açısından önemli handikaplar da doğurdu. Askerin siyasetteki ağırlığının ortadan kalkması gerekli ancak yetersizdi, fakat yeterli görüldü ve bu yüzden AKP uzun süre desteklendi. Dahası vesayet kurumu denilerek Anayasa mahkemesi vb yargı kurumları karalandı. Dışarıda da Türkiye’nin Batı standartları ile yönetilmesi için bunların gerekli olduğu gibi bir algı oluştu.

2011’DE ROTA DEĞİŞTİ

Tabii dış gelişmeler de var, İsrail, Mavi Marmara gibi meseleler de oldu ama genel olarak henüz daha Gezi öncesinde Batı dünyasının Erdoğan hükümetine bakışının değişime uğradığını gözledik. Bu süreç Batı dünyası açısından gözlerin açılmasına neden oldu. Zannettikleri kadar demokratik süreçleri uygulayan bir hükümet olmadığı ortaya çıktı. Radikal sol kesimlerin değil, karar alma süreçlerini etkileyen konumda bulunanların bile bir otokrasiye geçiş olduğundan bahseden makaleleri yayınlandı. Ancak çok çarpıcı olan değişim şuydu: 2007-2008’de AYM’de AKP için kapatma davası açıldığında yargıyı vesayet kurumları olarak niteleyerek “yargı yoluyla darbe” yorumları yapanlar, 2011-2012’den itibaren AKP iktidarını otoriterleşen, “güvenilmez bir müttefik” olarak nitelemeye başlamışlardı.

Buna paralel olarak içeride de 2000’li yılların başlarında AKP’ye demokratik bir misyon yükleyen, belli bir kısmı kendisini Yetmez ama Evet’çi olarak niteleyen kesimlerin de AKP’den uzaklaştığını gözlemek de mümkün. Ancak şu da bir gerçek ki AKP’nin toplumsal desteği de 2011 genel seçimlerinde daha da güçlenerek devam etti. 2013’teki hem Gezi direnişi hem de 17-25 Aralık sürecine rağmen bu kez 2014’te hem yerel seçimleri hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandılar.

Aynı yıllarda bu süreci değerlendirirken, dünya ekonomisinde yaşanan gelişmelere baktığımızda, Amerikan Merkez Bankasının kriz yönetimi açısından 2008 sonrasında uyguladığı parasal genişleme (quantitative easing) stratejisinin sınırlanmasına bağlı olarak bizim gibi ülkelere sıcak paranın daha az gelmeye başlaması ile birlikte Türkiye ekonomisinin de hızlı büyüme trendinden uzaklaştığını görüyoruz. İki şey bir arada yaşanıyor, Erdoğan’ın henüz daha başbakanken güçler ayrılığının kendilerine köstek olduğunu söylemesi var. Öte yandan da Merkez Bankası yönetimi ile de gerilmeye, tabiri caizse itişmeye başlaması var. Dışarıda da otokratikleşme nitelemeleri yapılırken bir taraftan da piyasa ekonomisinin gerektirdiği türden bir yönetimden uzaklaşıldığı şeklinde eleştirilerin başladığını görmekteydik. İşin siyasi tarafında tam da bu dönemde içeride Kürt sorununa yönelik tavır, çözüm sürecinin açılması ve sonra tıkanması gündemleri de tesadüfi değil. Gezi sonrası, 17-25 Aralık sürecinin hemen arkasından 2014’te bir “açılım” gündeme geldi. Bir buçuk sene sonrasında ise, Haziran-Kasım 2015 aralığında, Türkiye bambaşka bir yere savrulmuştu, aynı zamanda da ekonomik olarak daraldığı bir zaman dilimindeydi.

OTORİTER BİR DEVLET BİÇİMİNDEN DİĞERİNE GEÇİŞ

15 Temmuz 2016 ve sonrasına gelince, rejim değişikliğini gündeme getiren Anayasa referandumunda değişikliğin mühürsüz oyların geçerli sayılması ile kabul edildiği, 2011-2016 döneminden başlayarak AB ile ilişkilerin buzdolabına kalktığı, “gümrük birliğinin modernleşmesi” meselesinde somut adımların atılamadığı bir zaman diliminden söz ediyoruz. 2015 Haziran-Kasım ve ardından 2016 Temmuz sonrasında yaşananları salt bir rejim değişikliği ya da “rejimin otoriterleşmesi” şeklinde açıklamak kanımca yeterli değil. 1980’den bugüne süregelen otoriter bir devlet biçimi içerisinde, sınıf temelli siyasetin hâlâ gündem dışında bırakıldığı ancak, temel hak ve özgürlüklerin daha da kısıtlandığı, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının yok sayıldığı, 2011’de TBMM kararı ile kabul edilen Istanbul Sözleşmesinin 2021’de Cumhurbaşkanlığı kararı ile feshedildiği, daha farklı bir otoriter devlet biçimine geçişi yaşadığımızı düşünüyorum, adını nasıl koyacağımız ayrı bir tartışma konusu olmakla beraber.

Sadece 2017’deki anayasa değişikliği bağlamında bile bunun yalnızca bir rejim değişikliği olmadığı ortaya çıkıyor. Ancak demokratik bir devlet biçiminden otoriter bir devlete geçiş de değil, otoriter bir devlet biçimi içerisinde yaşarken bir başka otoriter devlet biçimine geçtik. Dünyada da belli değişiklikleri bu doğrultuda yaşayan ülkeler olduğu için otoriter neoliberalizm, post-faşizm gibi kavramlar üzerinden tartışmalar da yapılmakta. Genel bir trendin bizdeki yansıma biçimi olarak da okunabilir. Ancak Türkiye özelinde ayrıca laik, sosyal bir hukuk devleti tanımlanmasının da kâğıt üzerinde kaldığı bir noktaya sürüklendik. Türkiye’de AKP iktidarının bir siyasal İslam projesi olarak tanımlanması yaygın bir eleştiri konusu, ancak bir yandan da seçimle gelenin seçimle gideceğinin güvence altında olduğu giderek tartışmalı hale gelen bir yapı var. Dolayısıyla, seçilmişler kayyumla nasıl değiştirilir bunu konuşuyoruz.

EKONOMİK BUNALIM YENİ BİR BASKI SÜRECİ YARATABİLİR

Son olarak, 2023 Mayıs sonrasında başlayan bir süreç var. Sınıf temelli tekil eylemlilikler ortaya çıktı, AKP Mehmet Şimşek’i ekonominin başına geçirdi, Bahçeli’nin ağzından başlayan bir çözüm süreci tartışması başladı, muhalefet açısından önce normalleşme dendi, şimdi Esenyurt’a atanan kayyum gündemde. Farklı farklı taktikler deneniyor, eski-yeni. Siz bu süreci nasıl görüyorsunuz?

Türkiye’nin geldiği noktada yine bir sıkışmışlık var. 2018 sonrası dönemde izlenen ekonomik politikaların yarattığı daralmadan çıkma çabasına girişildi, 2023 seçiminden bu yana. Ancak bu çabaya girildiği anda da önümüzdeki birkaç yıla bakıldığında zorlu bir dönemin bizi beklediğini görüyoruz. Turgut Özal da 1983 sonunda iktidara ilk geldiğinde birkaç yıllık bir fedakârlık talebinde bulunmuştu. Bu birkaç yıllık fedakârlık, o zamanın jargonuyla yapısal uyum politikasının uygulanabilmesi ve “orta direğin” nefes alabilmesi için önemliydi. Geldiğimiz noktada da yine böyle bir fedakârlık sürecini yönetebilmek için 2028’e kadar zaman kazanmak isteyeceklerdir, sıkıntılı bir sürece gireceğimiz için erken seçime oynayacaklarını sanmıyorum. Son IMF raporunda da gösterildiği üzere 2025 Türkiye için zor bir yıl olacak. Bunun da kriz yönetiminin olumlu sonuç yaratabilmesi için katlanılması gereken zor bir yıl olacağı söyleniyor. Dolayısıyla da örneğin asgari ücretin mevcut değil öngörülen enflasyona göre artırılması öneriliyor IMF raporunda. Bu da ne demek, otoriter devlet biçimi parametrelerine sıkı sıkıya sarılmak ve emeğin hak taleplerinin bastırılması demek. Bu çerçevede Kürt sorununa ilişkin birtakım göz kırpmalar, bir şey yapacak gibi görünüp arkasını doldurmamak gibi görünüyor. Toplumsal ve ekonomik bunalımın ağırlaşarak devam edeceği süreçte, iktidarı rahatlatacak alternatifler aranıyor ancak bunun arkası dolmayabilir. Öte yandan son birkaç günün gündemini düşünelim, bu da işin garabet kısmı.

BİRLEŞİK BİR MÜCADELEYE İHTİYAÇ VAR

Bu tür şeylere karşı da hep hazırlıksız yakalanan bir muhalefetimiz var. Bu yüzden de içerisinde bulunduğumuz parametrelerin dışarısına çıkabilecek bir yeni ortamın yaratılabilmesi için hangi asgari müştereklerde birleşilebileceği tartışması önemli. Bu zemin olmadığı için de hep iktidar belirliyor gündemi. Nutuklar atılıyor, meydanlarda toplanılıyor sonra devamı gelmiyor. Can Atalay için parlamentoda yatıp kalkacağız dendi, ancak birkaç gün sürdü. Öte yandan, CHP’ye de hem akıl verip hem de eleştirmiş olmak için dışardan eleştirmek de oldukça yaygın. Bunlar da pek bir şey kazandırmıyor. Bunlar da yapılsın ama bunun ötesinde belli bir toplumsal mutabakat nasıl oluşturulur en geniş muhalefet açısından? Önemli olan bunu düşünmek ve tartışmak.

Gezi sonrasındaki Birleşik Haziran yarım kalan bir deneyimdir. Büyük ölçüde de yine Kürt sorununa ilişkin görüş ayrılıklarından ötürü yarım kaldı. Buradan da gerekli dersler çıkarılamadı. Bugün öncelikli olarak geliştirilmesi gereken, sınıf temelli ve kimlik temelli mücadelelerin birbirini dışlamadığı, ancak kimlik temelli mücadele eksenlerinin de salt etnik ya da mezhepsel ile sınırlı değil, kadın ve çevre sorunları vb hak mücadelelerini de kapsayacak bir savunma stratejisi. Bu bağlamda, ortaya çıkan ve çıkabilecek yeni olumsuzluklara karşı da hamle yapabilecek, birleşik bir siyasal mücadele anlayışına ihtiyaç var, bunun da mekanizmaları düşünülmeli. Ancak sorun iyi tanımlanmalı ki nasıl aşılabileceğine dair adımlar atılabilsin. Aynı zamanda, daha farklı bir toplumsal değişim projesinin gündeme getirilebilmesinin asgari müştereklerini içeren, demokratik bir devlet biçimine geçiş için nasıl ortak mücadele zeminleri oluşturulabileceğini de düşünmek zorundayız.