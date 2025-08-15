Gaz maskesi bile kesmez

Kirliliğin zirve yaptığı, her türlü etik ve ahlâk normunun yerle bir olduğu, ayaklar altına alındığı, buruşturulup çöpe atıldığı, “utanma” duygusunun kesin bir şekilde yasak olduğu bir “tema parkı” düşünün. Kapısına şöyle bir tabela asılması son derece caizdir herhalde:

“Siyaset Parkı”

Bunca yıllık ömrümde ve yarım asra yakın gazetecilik geçmişimde, düzen partilerinin hemen hepsinde “ahlaki sorunların ve pis kokuların” manşetlere taşındığı çok dönem gördüm. Sevgili dost Alper Taş’ın deyimiyle, “İdeolojisiz, davasız, çürük siyaset” peşinde koşanların cirit attığı ortamlarda doğal bunlar. Ama, geçen 23 senedir bu ülkenin üzerine bir kara kâbus gibi çökmüş bulunan bugünkü iktidarın ve 2017’de değiştirilen rejimin hüküm sürdüğü şu son 8 yıllık Recep Bey dönemindeki kadar “evrensel standartlarda bile görülemeyecek ölçüde fahiş” bir boyuta ulaştığına tanık olmadım.

AKP’li zevat, siyasi etik ve malûm “vekil transferleri” mevzuu gündeme geldiğinde, sık sık çıkıp (haklı olarak) 1977 senesindeki Bülent Ecevit’in “Güneş Motel”ine gönderme yapıyorlar ya… Kendi dönemlerinde çevirdikleri dolaplara, tehdit – şantaj ve entrikalarla transfer ettiklerinin bir listesini ve o pis kokulu dosyaların muhteviyatını gözlerimizin önüne getirdiğimizde, bunların yanında o Güneş Motel olayı, adeta “Mazbut Aile Çay Bahçesi” masumiyetinde kalıyor. Son “Topuklu Özlem Efe” hadisesini ve o çerçevede dönen pis dolapları ibretle okuyor, duyuyoruz. Aynı şekilde, bu tür iddiaların göbeğinde yıllardır siyaset yapan bir (2 dönem milletvekili 4 dönem belediye başkanlığı yapmış) bir ünlü siyasetçi olan hanımefendiyi, kendine “AK” diyen bir siyasi partinin nasıl büyük bir iştahla bağrına bastığını da.

Ama, öte tarafta, iktidar partisinin bulaştığı akıllara durgunluk veren şaibelere her fırsatta dikkat çeken CHP’nin de daha 17 ay öncesinde büyük bir tantana ile otobüslerin üzerinde davullar zurnalar eşliğinde “Topuklu Efemiz” diye lanse ettiği bu hanımefendinin “hiçbir şeyinden habersizmiş” gibi davranabiliyor olmasını da.

Bir anda aynı otobüsün üzerine çıkıp hoparlörlerden, “Vay namussuz! Demek öyleymiş ha? Uyyy anam! Neler neler yapmış meğerse? Koynumuzda yılan beslemişiz” diye feryat etmesini de… Ege’nin, “Efeleri” yani mertliği, irfanı, haysiyetiyle ünlü bu kentinin tam meydanında patlayan bu foseptik çukurundan yayılan pis kokulara mukabele olarak, CHP’nin sayın genel başkanı çıkıp, “Öyle mi? Ben de senin partinin (AKP) doğum günü partisini zehir edeceğim o zaman” diyerek, dün öğle saatlerinde başka bir siyasi pislik dosyasının kapağını açıyor. Açtığı dosyadan da, adeta ekranlardan bütün ülkeye yayılan dehşet verici düzeyde pis kokular ortalığı kaplıyor.

Malum 19 Mart darbesi kapsamındaki İBB dosyasından tutuklu bulunan bir iş insanı olan, İBB ile reklam – medya alanında bol sıfırlı işler yaptığı bilinen ve o çerçevede yolsuz – usulsüz münasebeti olmakla suçlanan tutuklu zanlı Murat Kapki’nin bir şikayet dilekçesini elinde sallayarak konuşuyor, CHP Genel Başkanı.

Özgür Özel’in bu dilekçeden alıntı yaparak anlattıklarına bakılırsa, AKP’de üst düzey yöneticilik de yapmış bulunan ve yandaş medya ekranlarından tanıdığımız Mücahit Birinci isimli bir avukat, “Gel Murat. İtirafçı ol. Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’u yakacak ifadeler ver. Seni buradan kurtarayım. Eh, bu arada, 2 milyon dolarcık da bir sakal atıver şuraya…” demiş.

Sayın Özel, zaten öteden beri dillendirdiği “Yargıda iktidar bağlantılı bir teşkilatlanma ile, bazı savcıların bazı zanlılara avukatlar yollayıp kirli işler çevirdikleri, (halk argosu ile) bir yandan ‘kafa koparmaya’ ve bu arada siyasi iktidarın işine gelecek şekilde davaları yönlendirmeye çalıştığına” dair bilgi ve duyumları da aktarıyor.

Dinlerken 86 milyon nüfus, ekranların başında neredeyse kusacağız.

Seçim dönemlerinde dönen dolaplar, cumhurbaşkanlığı seçiminde bile oradan buradan garip garip adayların çıkması, o adaylar hakkındaki akçeli – makçeli, kusmuk kokan iddialar, seçimler sonrasında milletvekili – belediye başkanı transferleri, seçmenlerin sandıkta kullandığı iradenin adeta yırtılıp çöpe atılması, ortalıkta döndüğü iddia edilen neredeyse yüz milyonlarca dolara baliğ söylentiler artık siyaset gündeminin “sıradan” konularına dönüşmüş durumda.

Şeref, haysiyet, vicdan, izzet-i nefis gibi kavramların hani şu “Ne güzel kelimelerimiz vardı” etiketli naif koleksiyonlara “nostaljik” malzeme olduğu bir alem, bu “Siyaset Parkı”.

Böyle bir tema parkı ya da fuar açsak, her adım başında birbirinden iğrenç örneklerle dolu sergilerin bulunduğu pavyonlar olsa, her dönemde bu tür olayların öznesi olmuş insanların heykellerine ve fotoğraflarına tükürmenin serbest olduğu bir düzenleme yapılsa fena mı olur?

Girişte de, tüm ziyaretçilere birer “steril bez maske” değil, “tam donanımlı – korunumlu – filtreli gaz maskesi” dağıtılsa, çok da münasip olur bence.

Yazarken bile klavyemin kirlendiğini hissettim.

Bitirir bitirmez dezenfekte edeceğim, vallahi!

Açın şu camları!