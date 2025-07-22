Gazeteci = İsmail Arı

23 yaşında ölümün soğuk nefesini ensesinde hisseden Afgan gazetecilik öğrencisi Sayid Perviz Kambakş’ın, hem bizim gazetenin hem de Türkiye gazeteciliğinin yüz akı İsmail Arı ile ortak noktası ne olabilir ki?

Afganistan nere, Türkiye nere? Perviz 84, İsmail 96 doğumlu. Bunlar farkları. İkisi de gazetecilik okumuş, ortak noktalardan biri. Perviz’in, 2007’de İslam’da kadın haklarıyla ilgili bir yazı nedeniyle hayatı bıçak sırtı bir dehşet dengesinde sallanıyordu. İsmail de şimdi, bir çete ile ilgili yazdıklarından dolayı en iğrenç tehditlerle karşı karşıya.

Ben Perviz’le İsmail’in ortak yönlerinden değil, önemli bir farktan söz edeceğim. Afganistan’da hedefte olan ve gazeteciliği canıyla sınanan Perviz’di. Burada, İsmail yalnızca kendisi değil, 80 küsür yaşındaki anneannesi, teyzesi, kız kardeşi ve eşiyle iğrenç bir saldırının hedefinde.

Bu da bir fark, ama benim değinmek istediğim fark çok daha önemli!

Perviz, 2007 sonlarında Belh Üniversitesi’nde öğrenciyken Jahan-e-Naw gazetesinde de yazıyordu. 27 Ekim 2007’de tutuklandı, "dine küfretmek ve İslam’ı karalayan metinler dağıtmakla" suçlandı. Ocak 2008’de ölüm cezası verildi. Ve dünyanın tüm gazetecilik örgütleri ayağa kalktı! Ekim’de cezası ömür boyu hapse çevrildi.

Her ülkeden gazeteciler yine seslerini yükselttiler ve sonuç aldılar. Eylül 2009’da dönemin Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai tarafından affedildi ve serbest kaldı. Uluslararası gazetecilik örgütlerinin desteği, İsveç ve Norveç büyükelçiliklerinin yardımıyla Afganistan’dan çıkarıldı.

Perviz için yürütülen mücadelenin, uluslararası dayanışmanın ilk elden tanığıyım. Dünyanın bütün gazetecilik örgütlerinin “Dünyanın bir yerinde bir gazeteci tehlikedeyse, hepimiz tehlikedeyiz, gazetecilik tehlikededir!” anlayışıyla ayağa kalktıklarını biliyorum.

O dönemde Afganistan’ın Türkiye büyükelçisi olan Mesud Halili ile Türkiye gazetecilik örgütleri ile defalarca görüştük. Ahmed Şah Mesud’un sağ kolu ve suikasta uğradığında onun yanında olan Halili bir diplomat olmanın yanında dilbilimci ve şairdi. Babası Üstad Halilullah Halili Fars şiirinin ve Afganistan’ın en ünlü şairlerindendi.

Mesud Halili, söze, ifadeye, ifade özgürlüğüne duyarlıydı. O süreçte defalarca görüştüm kendisiyle, dost olduk. Kaç kez Cumhurbaşkanı Karzai nezdinde girişimlerde bulunduğunu biliyorum.

Afganistan’da mahkemenin kararına karşı, uluslararası dayanışmanın da harekete geçirmesiyle, bir gazeteciye sahip çıkan yetkililer, büyükelçiler, cumhurbaşkanı vardı.

Burada İsmail, ailesiyle, kız kardeşiyle, eşiyle birlikte iğrenç tehditler alıyor, bir yetkiliden ses çıkmıyor!

Bu da bir fark, Perviz’le arasında!

O farkı yaratan da ortadan kaldıracak olan da dayanışma. Bizim dayanışmamız, uluslararası dayanışma. Memleketin bütün gazetecilik örgütlerinin, dünyanın gazetecilik örgütlerinin, gazetecilerin, iktidar yanlısı gazetelerde yazsalar bile mesleğine dair “Dünyanın bir yerinde bir gazeteci tehlikedeyse, hepimiz tehlikedeyiz” duyarlılığına sahip herkesin göstereceği dayanışma.

İsmail bir gazeteci. Dünyanın başka yerlerinde cesaretle suçun ve suçluların üzerine giden meslektaşları gibi bir gazeteci. Aynı gazetede yazmaktan gurur duyduğum, ona baktıkça gazeteciliğin geleceğine dair umutlarımı canlandıran bir genç meslektaşım…

Ne yazık ki, her gerçek gazeteci gibi, onun payına da tehdit, şantaj, dava, ceza düşüyor!

Bu denklemde bizim payımıza düşen de, dünyanın neresinde gazetecilik yapıyor olursak olalım, İsmail’in yanında olduğumuzu, onunla dayanışma içinde olduğumuzu ve yalnız olmadığını göstermek.

Bunu yaptığımızda, İsmail’le Perviz arasındaki o önemli fark da ortadan kalkacak!