Gazeteciler, ara zam aldı mı?

Bakmayın siz gazeteci milletinin emekli aylıkları ve asgari ücrete ilişkin temmuz ayında alınan kararlara ilişkin heyecanlı itirazlarına. Kendileri de zor durumda ama ekonomik koşullarından söz edemiyorlar bile…

Gazeteciler, iktidar medyası, muhalif medya diye ikiye bölünmüş durumda ama mesele çalışanların ücretleri olunca böyle bir ayrım kalmıyor. Medyanın büyük bölümünde gazeteciler, temmuz ayında asgari ücrete yakın düzeydeki ücretleriyle öylece kalakaldılar.

Yılın ikinci yarısı için hangi medya kuruluşunda çalışanların aylıklarında artış yapıldığını sorup soruşturdum; Cumhuriyet, DHA, Ekonomim, Habertürk, Hürriyet, Milliyet, Posta, Sözcü TV, Karar, Sabah ve KRT’de ücretlere temmuzda ara zam yapılmamış. Habertürk TV'de ara zam yapılacak denilmiş ama halen üstünde çalışıldığı söyleniyor.

BirGün’de yüzde 25, ANKA’da yüzde12-24, NTV’de yüzde 20 oranında artış oldu. Haber Global’de de yüzde 20 ara zam oldu ama geçen yılbaşında da ücretler sadece yüzde 30 artırılmıştı. Yılbaşında ücretleri yüzde 50 dolayında artıran Now TV’de temmuzda da yüzde 15 oranında zam yapıldı. En yüksek artış ise yüzde 32-33 ile Tele1’de oldu.

Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’nun, 12 Mayıs’ta, “Halk TV, çalışanlarının, zorlaşan hayat şartları altında daha fazla ezilmemesi için haziran ayında aylıklarda imkanların elverdiği ölçüde yeni bir düzeltme daha yapılacaktır” paylaşımı yüksek artış beklentisine yol açtı. Ama sonra çalışanların ücretlerinde 1000 ile 2.500 lira arasında değişen seyyanen artışlar yapıldı. Bu düzeltmeler herkesi de kapsamadı.

Sözcü gazetesi, 8 Ağustos’ta satış fiyatını 15 liraya çıkarmasının gerekçesini “Ancak işçilik, baskı, enerji ve nakliye maliyetleri öylesine arttı ki, ayakta durabilmek için 3 liralık zam kaçınılmaz oldu” biçiminde duyurdu. Ama aslında Sözcü çalışanlarının ücretlerinde temmuz ayında bir artış olmamıştı; yılbaşında da yüzde 60 dolayında artış yapılmıştı.

Durum böyleyken Sözcü’nün, okuruna gazetecilerin ücretini gerekçeler arasında sayması gazeteci arkadaşlarımız için kırıcıydı. Üstelik de neredeyse her gün emekli, memur ve asgari ücretlinin geçinemediği, hayat pahalılığının arttığı haberi yayımlayan bir gazete Sözcü. O haberleri yazanlar da ücretleri artmayan gazeteciler.

Elbette ekonomik krizin medya kuruluşları üzerindeki etkisini, basılı medyanın reklam gelir kaybını yok sayamayız. Tüm çalışanların aylıklarını asgari düzeylere indiren ekonomik politikalar da gözardı edilemez. Ancak bunlardan bağımsız olarak son yıllarda gazetecilerin gelir düzeyinde gerileme olduğu da bariz.

Sendikal örgütlenmenin olmayışı en büyük etkenlerden biri. Başkalarının haklarını savunuyorlar ama kendilerine gelince dilleri sorunlarını anlatma gücü bulamıyor.

KÖPEK KATLİAMLARINDA MEDYANIN DİLİ

Sokak köpekleriyle ilgili yasa Meclis’te görüşülürken iktidar medyasında köpek saldırısı haberlerinden geçilmiyordu. Köpekten kaçarken araç altında kalıp ezilenler, köpeklerin parçaladığı çocuklar hakkında haberler birbirini izliyordu.

O haberler, iktidar partisinin işini kolaylaştırdı: yasayı rahatça geçirebilmeleri için kamuoyu oluşturmakta epeyce yardımcı oldu. Özellikle de Sabah, Türkiye ve Yeni Akit’in başı çektiği bu yayınlar sayesinde sokak köpekleri düşmanlaştırıldı; korku nesnesi haline getirildi.

Şimdi memleketin dört bir yanından köpek cinayeti haberleri geliyor; köpekler zehirleniyor, yavru köpekler öldürülüyor. Yasa geçmeden önce köpek saldırısı haberleri yapan gazeteler, haber siteleri, televizyonlar, köpek katliamlarını da görmezden geliyor; yok sayıyorlar.

Sabah’ın, Denizli’de 13 köpeğin sulama havuzunda boğularak öldürülmesini, köpek saldırısı haberleriyle birlikte ilk sayfadan görmesi nadir görülen olumlu bir örnekti. Ama aynı gazete sokak köpeklerinin yaraladığı bir kişiye atfen “Mama lobisi hükümeti eleştirmem için 5 milyon lira rüşvet teklif etti” gibi uçuk kaçık, muhatabı belli olmayan bir iddiayı yayımladı.

“Başıboş köpekler yoğun bakımlık yaptı”, “Sözde hayvansever böyle tehdit etmiş” haberlerini sürdüren Akşam ve Yeni Şafak da köpek cinayetlerini görmezden gelmeye devam ediyor. Habertürk TV’de Fevzi Çakır da sokak köpeklerine mama götürülmesi ile yoksulların et yiyememesini kıyaslayarak bu hayvanlara karşıtlığı körükledi.

Böyle bir ortamda Hürriyet de çıkmış, bu katliamların önlenmesi için “iktidarıyla muhalefetiyle tüm politikacılara çıkıp konuşmaları” çağrısında bulunuyor! İyi de çağrının muhatabı yanlış. Bu katliam ortamını yaratan, sokak köpeklerini ülkenin birincil problemi gibi gösteren AKP yöneticileriydi. Tabii ki bir de sokak köpeklerini düşmanlaştıran iktidar medyası.

Köpek katliamını durdurmak için asıl konuşması ve dillerini değiştirmeleri gereken iktidar ve medyası. Ama elbette muhalif medya da köpek cinayetleri gibi köpek saldırısı haberlerine değer vermeli; saldırıya uğrayan ve sorun yaşayan insanlara da empatiyle yaklaşabilmeli.

TEK CÜMLEYLE:

• CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ayağındaki kırığın röntgen filmini bile açıklamasına rağmen Yeni Akit, “Filmi bırak gerçeği açıkla” ve “Hasmı değil hısmı çıktı” haberleriyle, Korkusuz’dan Memduh Bayraktaroğlu “Şüphe etme hakkı” yazısıyla, Abdurrahman Dilipak da sosyal medya paylaşımlarıyla somut dayanağı olmayan komplo teorisini sürdürdü.

• Türkiye gazetesi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, CHP ve MHP’yi ziyaretini, “Muhalefet partilerini ziyaret etti” diye yazarak, MHP’yi de “muhalefet partisi” olarak nitelendirdi.

• MHP’nin yayın organı Türkgün, “Bahçeli, TİP’li Ahmet Şık’ı şu sözlerle hedef aldı” demekle kalmadı; Bahçeli’nin Şık’a yönelik “soysuz” gibi hakaretlerini de ilk sayfaya taşıdı.

• Sabah gazetesinde “Bu bir ilandır “kenar notuyla yayımlanan “İkinci elin adresi” başlıklı tam sayfa ilanda gazetecilik ilkelerine aykırı olarak muhabir Metin Can imzası yer aldı.

• Muhalif medya, CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne atık suları deşarj ederek denizi kirlettiği gerekçesiyle 464 bin TL ceza kesildiği haberini yayımlamadı.

• Kanal D’de yeni başlayacak bir diziyi aynı grubun gazeteleri Hürriyet, “Güneşe aşık bir deniz kızı”, Milliyet, “Suya ve güneşe aşık denizkızı” diye tanıttı.

• İHA’nın, “Ünlü estetikçinin sahte imza ile hastaneyi üzerine geçirmek istediği iddiası” haberinde olaya karışan doktorun “ünlü” olduğu belirtilmesine rağmen adı kodlandı.

• ANKA’nın, “Depremde 150 kişinin ölümüne neden olan Palmiye Sitesi’nin firari müteahhidi Ali Babaoğlu aranırken notere gitti” haberini Karar, mahreçsiz kullandı.

• Cumhuriyet sitesinde 22 Ağustos’ta kullanılan “Dünyanın derinliklerinde gizlenen devasa okyanus” haberi, hemen aynı başlıkla 14 Haziran 2014’te Aljazeera Türk sitesinde yayımlanmış bayat bir haberdi.

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