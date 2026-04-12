Gazeteciler susturulurken sanat konuşabilir mi?

Işıl Çalışkan

BirGün Muhabiri İsmail Arı’nın tutuklanması, ülkede gazeteciliğin ne kadar dar bir alanda yapılabildiği tartışmasını yeniden büyüttü. Öte yandan Alican Uludağ ve Merdan Yanardağ etrafında süren tartışmalar da, gazetecilere dönük yargı süreçlerinin daha geniş bir iklim yarattığını gösteriyor. Böyle dönemlerde hakikate ulaşmak zorlaşıyor, kamusal tartışma zayıflıyor. Bunun kültür sanat dünyasına yansıması da gecikmiyor.

Bu dosyada biz de tam buraya baktık. Gazetecilere yönelik baskı, sanatçılar ve kültür sanat dünyasında nasıl bir etki yaratıyor? Görüştüğümüz isimlerin de işaret ettiği gibi, mesele artık açık sansürle sınırlı değil. Zaman içinde biriken baskı, çekingenliği büyütüyor; dil yumuşuyor, açıklamalar erteleniyor, kurumlar geri duruyor. Oto sansür de tam burada, hayatın olağan akışına karışıyor. Kültür-sanat alanında bugün hissedilen temkinlilik, biraz da bu yüzden konuşulmayı hak ediyor.

Bu dosyayı hazırlarken en çok bunu hissettik. Konuşacak isim bulmak düşündüğümüzden zordu. Kimi konuşmak istemedi, kimi adının yazılmasını istemedi, kimi de soruları hassas buldu. Bu bile baskı ikliminde gelinen noktaya dair başlı başına bir işaret. Çünkü bazen bir dönemi en iyi anlatan şey, söylenenlerden çok söylenemeyenler oluyor. Biz de İsmail Arı’nın tutuklanmasından yola çıkarak, gazetecilere dönük baskının kültür-sanat alanında yarattığı bu daralmayı; korkunun nasıl temkinliliğe, temkinliliğin de oto sansüre dönüştüğünü konuşmak istedik.

***

OTOSANSÜR, SANSÜRLERİN EN BERBATIDIR

Yazar Buket Uzuner:

Gazeteciler, mitolojilerdeki haberci meleklere benzer. Onlar, gerçeği insanlara taşıyan habercilerdir ve onlar olmadan hayatın can damarları kopar. Bilgi, iletişim, haberleşme ve farkında olmak gibi insanlar için temel varoluşsal veriler, tarihte farklı adlarla anılmış günümüzdeki gazeteci ve haberciler sayesinde bizlere ulaşmaktadır. Gerçek bilgi her zaman hayat kurtaran çok önemli ve değerli bir olgu olmuştur. Bu nedenle gerçeğin saptırılmış, değiştirilmiş veya kurgulanmış halinden yararlanmak isteyenler tarih boyunca gazetecilere, habercilere düşman olmuşlardır.

Gerçeği taşıyan haberci melekler olmayınca hikâyenin de büyüsü bozulur, tadı kaçar, yavanlaşır, edebiyatın ve sanatın nefesi kesilir. General Franco’nun İspanya’da basına uyguladığı sansür, zengin İspanyol Edebiyatı’nı da çok olumsuz etkilemiş, otosansür edebiyatın can damarlarını tıkamış, söndürmüştür. İşte o dönem İspanyolca yazılan edebiyatın Latin Amerika ülkelerinde canlanmasının nedenlerinden biri de budur.

2025’in en önemli edebiyat olaylarını derleyen bir edebiyat sitesine verdiğim yanıtta en önemli edebiyat olayı olarak tek kelime yazdım: Otosansür! Çünkü otosansür, insanın hava, su ve gıda gibi ihtiyacı olan ifade özgürlüğünü sınırlar. Açık bir baskı görünmezken insanın artık kendi kendisinin polisi olmasıdır. Otosansür, sansürlerin en berbatıdır. Otosansür, sansürlerin en berbatıdır. Çünkü insanın kendi diline, sözüne, işine, emeğine yani kendi fikrine kendi başına sansür koymasıdır. Bu korkunç bir eylemdir ve aslında insanın kendini otosansür yaparken yakalaması aynı zamanda zorbanın, zalimin, diktatörün başarısının en önemli kanıtıdır.

Dünyadaki diğer canlılardan en büyük farkı düşünebilmek ve hayal edebilmek olan insanın bunları dil yoluyla ifade edebilmesini sakat bırakan otosansür, insanın insan olma özelliklerini ortadan kaldırır. Zaten sansür ve otosansürün en büyük amacı da budur.

***

OTOSANSÜR ARTIK SOLUNAN HAVA GİBİ

Susma Platformu’ndan Özlem Altunok:

Medya, akademi, siyaset ya da sanat; ifade özgürlüğü alanında son 20-25 yılda sözün, bilginin, eleştirinin ve yaratıcılığın sürekli baskılanmasının etkileri bugün gözle görülür, elle kavranır hale geldi ve bundan tüm toplum etkileniyor. Hayatın her alanına sirayet eden bir baskı ve karşılığında düşünsel bir kuraklık hakim.

Bugün yargısal baskı ya da devletin RTÜK, BTK, CİMER gibi sansür mekanizmaları sanatçılara ve gazetecilere benzer şekilde yaptırım uyguluyor. Sanatçılar sadece ürettikleri eserler aracılığıyla değil, beyanları nedeniyle de terörle mücadele tedbirleri, Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi kapsamındaki muğlaklıklar, “toplumsal hassasiyet” ve “ahlaka aykırılık” gibi gerekçelerle cezalandırılıyor. Dolayısıyla her yaratıcı ya da eleştirel ifade kolaylıkla kriminalize edilebilir hale geldi. Özetle ifade özgürlüğü herkes için ve bugün kimse özgür değil.

Son 20-25 yılda sansürün sistematikleşmesinin ve yarattığı korkunun olağan yansıması olarak otosansür artık solunan hava gibi. Bu süreçte medya nasıl yeniden dizayn edildiyse sanat dünyasında da Kültür Yolu festivalleri, Devlet Tiyatroları’ndaki yönetmelik ve repertuvar değişiklikleri, devlete yakın kurumların düzenlediği festival ve bienaller aracılığıyla benzer girişimlerde bulunuldu. Gazeteciler alternatif bir medya yaratmanın yollarını zorlu olsa da buldu, ancak aynı şeyi sanat dünyası için söylemek zor. Büyük sanat kurumlarının dönüştüğünü ya da otosansür uygulayarak “risk”e girmediğini görüyoruz. Bu kurumlar git gide işlevsizleşirken bağımsız mekân ve oluşumlara ihtiyaç artıyor.

Korku ikliminin kültür-sanata etkisiSusma Platformu’na göre kültür-sanat alanında kayıt altına alınan sansür vakaları, giderek artan biçimde oto sansüre işaret ediyor. Platform, 2024-2025 verilerinde pek çok üretimin ve etkinliğin sahnelenmeden, yazılmadan ya da sergilenmeden geri çekildiğine dikkat çekiyor. Bu tabloyu da soruşturmalar, cezai yaptırımlar, hedef gösterme ve ekonomik baskı ihtimalinin yarattığı korku ve yorgunlukla ilişkilendiriyor.

***

VİCDAN VE FARKINDALIK MESELESİ

Kamufle(rapçi):

Rap müzisyeni ve dizi oyuncusu Basri Fırat Bayraktar, nam-ı diğer Kamufle, gazetecilere yönelik baskının toplumun hakikate ulaşma imkânını daralttığını söyledi. Basın üzerindeki baskının bir müzisyen olarak kendisinde nasıl bir duygu yarattığı sorusuna, “Taraflı bi medya sisteminin çarkına dahil olmayınca nasıl bir sonuç ile karşılaşacağımızın açık kanıtı oluyor bu durum. Her geçen gün daha fazla sansür, daha fazla baskı ve doğru haberciliğin ne denli toplumdan uzaklaştırılmak istendiğinin net finali” yanıtını verdi.

Gazetecilerin susturulmasının müzisyenlerin neyi söyleyip neyi söyleyemeyeceğini de etkileyip etkilemediği sorusuna ise rap müziğin bu anlamda ayrı bir yerde durduğunu vurgulayarak yanıt verdi. Rap yapanların da bir bakıma toplumun sorunlarını ve dertlerini müzikle anlatan haberciler olduğunu söyleyen Kamufle, “Rap müzik üreten insanlarda bir bakıma toplumun sorunlarını ve dertlerini müzikle pekiştirip topluma sunan habercilerdir. Bir şekilde kendimiz dolaylı yoldan betimleyerek sorunlarımızı anlatabiliyoruz ama net, açık ve gerçek söylemlerde hemen dikkatler üzerimize çekiliyor o bakımdan tabii ki etkiliyor, düşündürüyor diyebiliriz” dedi.

Müzik dünyasında açık yasakların yanında otosansürün de belirleyici hale gelip gelmediği sorusuna Kamufle’nin yanıtı net oldu. “Kesinlikle düşünüyoruz” diyen sanatçı, “Sosyal mecralarda bazı kelimeleri yazmak bile o şarkının ya da makalenin kaldırılmasına sebep olabiliyor” ifadelerini kullandı.

Sanat dünyasında sessizliğin yeni bir dile dönüşüp dönüşmediğine ilişkin soruya ise bu tablonun herkes için aynı olmadığını söyleyerek karşılık verdi. Kamufle, “Bence bu durum icracılar arasında yarı yarıya bölünmüş durumda. Gerçek Rap müzik icra eden insanlar bir şekilde gözlemlerini ve dertlerini kağıda kaleme aktarabiliyorlar ama bir yandan aman benden uzak dursunlar aman başıma bela gelmesin diye geri vites yapanlar da mevcuttur. Ama sonucunda bu suskunluğun bir şekilde onlara geri döneceğini gözardı ediyorlar. Aslında bu durum yetiştiriliş ve karakter meselesi. Müzisyen ya da gazeteci olmakla alakası yok. Tamamen vicdan ve farkındalık meselesi” diye konuştu.

***

ÖRGÜTSÜZLÜK KORKUSU BÜYÜTÜYOR

Oyuncu Müfit Can Saçıntı:

Oyuncu Müfit Can Saçıntı da, gazetecilere yönelik baskının sanat dünyasında yarattığı duyguyu ve yalnızlık hissini vurguladı. Gazetecilerin tutuklanmasının kendisinde nasıl bir duygu yarattığı sorusuna, “Bir gazeteci susarsa bir ülke sağır olur” sözleriyle yanıt veren Saçıntı, “Ancak, görüyorum ki gazeteciler cezaevlerinde bile susmuyor. Üzülüyorum ama onlara sevgim, saygım artıyor” dedi.

Gazeteciler üzerindeki baskının sanatçıların sözünü ve tavrını da etkilediğini söyleyen Saçıntı, baskı dönemlerinde kimi sanatçıların sustuğunu, kimilerinin ise daha çok ses yükseltme ihtiyacı duyduğunu belirtti. Ancak ona göre asıl belirleyici olan, “örgütsüzlük” ve sanatçının yaşadığı “yalnızlık hissi.” Bu nedenle çekinen sanatçıları eleştirmek yerine, “onların yalnızlık hislerini yok etmenin yolları”nın bulunması gerektiğini söyledi. Saçıntı, bugün açık sansürden çok oto sansürün belirleyici hale geldiğini vurgulayarak, “Asıl sorun oto sansür” dedi. Sanat dünyasında sessizliğin yeni bir dile dönüşüp dönüşmediği sorusuna da aynı yerden yanıt verdi: “Sessizliğin sebebi örgütsüzlüktür; sanatçının yalnızlık hissidir. Sanatçılar ne olursa olsun yalnız bırakılmamalıdır.”