Gazetecilerden Evrensel’e destek

Halil ERTUNÇ

Evrensel Gazetesi'nin İzmir Bürosu’na yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası basın meslek örgütleri, saldırıyı kınamak ve dayanışmayı büyütmek amacıyla Alsancak’ta bir araya geldi. Gazetenin dağıtımını birlikte gerçekleştiren gazeteciler, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, basın özgürlüğüne yönelik saldırılara karşı sessiz kalınmayacağı vurgulandı.

Evrensel gazetesi İzmir Temsilcisi Özer Akdemir, yapılan saldırının sadece Evrensel’e değil, halkın haber alma hakkına yönelik bir tehdit olduğunu ifade etti. Saldırıya rağmen gazetecilik faaliyetlerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Akdemir, “Gece yarısı karanlıkta pusuya gelip, gazetemizi kurşunlayıp çekip giden kişi geçen günlerde tutuklandı. Ne yazık ki bu kişi ifadesinde, ‘Sarhoştum, rastgele ateş ettim. Gazeteyi tanımıyorum, gazeteye ateş etmedim,’ demiş. Silahı nereye attığı belli değil. Öyle söylüyor, hatırlamıyor” ifadelerini kullandı.

Tetikçinin arkasında kim olduğunu sorgulayan Akdemir, ”Saldırının hemen arkasından telefonunu kırmış. Kimlerle mesajlaştığı, telefonda en son kimlerle konuştuğu belli değil. Velhasıl, programlanmış, önceden planlanmış bir saldırıyla karşı karşıyayız. Tetikçinin arkasında kim var? Bu tetikçiyi gazetemize gelip gecenin bir arası bir şarjör boşaltacak kadar kurşunlamayı azmettirenler kimler? Bunları açığa çıkarması gereken devletin ilgili kurumları, emniyeti, savcılığı. Ama ne yazık ki daha olayın olduğu ilk saatten itibaren yürütülen soruşturma son derece gayriciddi bir soruşturma. Olay oluyor, polisler geliyor, gazetemizin kapısındaki kurşun deliklerini, işaretleri işaretliyorlar ve çekip gidiyorlar. Bizlere haber dahi vermiyorlar. Saldırı olduktan sonra başta meslek örgütlerimiz olmak üzere bütün kurumlardan, dostlarımızdan, okurlarımızdan, işçilerden, emekçilerden, köylülerden, kadınlardan onlarca, yüzlerce geçmiş olsun mesajı aldık. Bu bizler için moraldir ve yaptığımız işin doğru olduğunu gösteren nişanedir aynı zamanda. Biz gazete olarak 30 yıldır yaptığımız gibi, gerçeğin sesi, emeğin sesi, gerçeğin habercisi olmaya devam edeceğiz. Gerçeklerle, yalanın perdesini yırtmaya devam edeceğiz” dite konuştu.

"HAKİKATİN PEŞİNDEYİZ"

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Dilek Gappi, gazetecilere yönelik saldırıların cezasız kalmaması gerektiğini belirterek, gazeteciliğin her koşulda sürdürüleceğini ifade etti. Gappi, “Hakikatin peşinden koştukça her türlü yaptırıma, zorbalığa, hukuksuzluğa alışkınız. Gerçekleri yazdıkça üzerimize gelmelerine alışkınız. İstemedikleri yorumlarda bulundukça bize sormadan bunları nasıl yazıyorsunuz diye hadsizce sormalarına da alışkınız. Ama şimdi artık... Gerçekler o noktaya geldi ki kurşunlanmaya başladık. Bu kurşunlar Evrensel gazetesine değil. Bu kurşunlar gerçeği yazan herkese. Bu kurşunlar bağımsız gazetecilik yapmaya çalışan herkese. Bu kurşunlar, ülkenin iyi olması için çabalayan, eşitlik isteyen, özgürlük isteyen herkese. Hakikatin peşinden her zaman gideceğiz. O kurşunlarda gerekirse göğsümüzde ama tarih bize bir paye olarak yazacaktır. Özgür basın susmadı, susmayacak” ifadelerini kullandı.