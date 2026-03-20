Gazetecilere otopark müjdesi

BirGün/EGE

İzmir’de gazetecilerin uzun süredir gündeminde olan İZELMAN otoparklarına ilişkin sorun, çözüm aşamasına geldi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), Ramazan Bayramı öncesinde konuyu doğrudan iletmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı ziyaret etti. Görüşmeden, nisan ayı meclisinde çözüm sözü çıktı.

İGC Başkanı Dilek Gappi, Genel Sekreter Reşat Yörük ve cemiyet üyeleri Levent Bimen, Osman Gençer, Deniz Sipahi, İsmail Kazım Erkmen ile Ertan Gürcaner’den oluşan heyet, belediyede bir araya geldi.

Ziyarete İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanı Elif Demirci İşleğen de katıldı. Görüşmede kent gündemi ve basının yaşadığı sorunlar ele alınırken, özellikle gazetecilerin sahada çalışırken karşılaştığı otopark sıkıntısı öne çıktı.

Başkan Tugay, İZELMAN otoparklarına ilişkin düzenlemenin nisan ayı meclisinde gündeme alınarak çözüme kavuşturulacağını ifade etti.

İGC Başkanı Gappi ise bayram öncesinde bu konuda somut bir irade ortaya konulmasının gazeteciler açısından önemli olduğunu belirterek, “Sahada görev yapan meslektaşlarımız için bu sorun kritik. Çözüm yönünde atılan adımı memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.