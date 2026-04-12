Gazeteciliğin bugünü: Ezber değil yeniden üretim

Hazar Dost

Türkiye’de gazetecilik uzun süredir yalnızca baskı altında değil, sistemli bir tasfiye süreci içinde. Bu tasfiye bazen bir ekran karartmasıyla, bazen bir tutuklamayla, bazen de gazetecilerin sessizce kapının önüne konulmasıyla ilerliyor. Ama her seferinde aynı yere çıkıyor: Gazeteciliği toplumsal bir güç olmaktan çıkarma çabasına.

Yılmaz Özdil’in Sözcü’den istifası sonrasında, kovduğu emekçiler olarak yaptığımız paylaşımların özünde de tam olarak bu vardı. Tepkimiz yalnızca kişisel bir haksızlığa değil, gazeteciliğin kamusal görev niteliğinden sistematik olarak uzaklaştırılmasına yönelikti.

Bu yüzden gerekçesiz işten çıkarmaları, İsmail Arı, Alican Uludağ, Pınar Gayıp ve başka meslektaşlarımızın hukuksuz biçimde tutuklanmalarını, medya kurumlarına RTÜK aracılığıyla uygulanan sansürü ve gazeteciliğe sistemli saldırıları tek tek değil, bir bütün olarak görmek gerekiyor.

İktidarın medya üzerindeki tahakkümü ile gazetecilerin güvencesiz çalıştırılması aynı düzenin iki yüzüdür; biri sözü baskılarken diğeri sözü üreteni zayıflatıyor.

Bu sonuçlarla beraber gazeteciliğin sürekli tehdit altında olduğu Türkiye’de AKP’nin medya üzerine antidemokratik baskı yöntemlerini dönemin koşullarına göre strateji belirleyerek yürüttüğünün farkına varmak yeni yol arayışında elimizdeki bulgulardan biri.

Genel bir bakışla gazeteciliğe yönelik iktidar baskısının arttığı her dönemde, politik iklimin de sertleştiğini görebiliyoruz. Kimi zaman ekonomik kimi zaman politik olan bu saldırılardan kamuyla daha kuvvetli bağlar kurarak yeniden var olacak medya düzeni ise haberin etki alanını genişletmek için en büyük ihtiyaçlarımızdan.

ETKİ ALANI KAMU YARARIYLA BİRLİKTE ARTABİLİR Mİ?

Ekonomik baskıyı aşmak için gazete ve televizyonların hızlı üretime yönelmesinin, hakikati aktarma hedefinin önüne geçtiğini sürekli deneyimliyoruz. Bu açmazdan kurtulmak için yeni yollar ortaya koyulması gerektiğini kabullendik.

Kamu yararından ziyade sosyal medyayı hedefleyen kurumların özellikle son yıllarda görünür yükselişi de bağımsız gazeteciliğin yeni gelişmeleri takip edip, gelişmelere uygun yeniden üretme konusundaki eksikliğinden kaynakladı.

Muhabirden, sahadan, haberden uzaklaşmadıkça gazetecilerin arkasında halkın duracağını İsmail Arı’nın tutuklanmasına tepki göstermek için sokağa çıkan depremzede Nurgül Göksu’nun vefasında gördük. Açıkçası o vefa kamu yararının ta kendisiydi.

HABER SAYISINA SIKIŞAN GAZETECİLİK

Diğer yandan Halk TV’nin ‘küçülme’ gerekçesiyle işten çıkardığı gazeteci Vedat Yalvaç’ın paylaşımındaki mesajlarını da diğer bir yüz olarak görebiliriz. Yalvaç’ın işsiz bırakılmasının ardında haberin ve habercinin performans denilerek haber sayısına sıkıştırıldığını görüyoruz.

Kamu yararının artması, halk için halkın sorunlarını haber yapan gazetecilerin kolektif üretimi iktidarın saldırı stratejilerinin tamamını boşa düşürmek için güçlü bir önerme olarak masada duruyor.

Ekonomik baskıyı niteliği ve güncelliği sağlayamadan aşmaya çalışmanın iktidar baskısı altında gazeteciliği sadece kurumsal olarak daraltmadığı aynı zamanda mesleğin etik, psikolojik ve kolektif dayanışma zemini de aşındırdığına bu süreçte şahit olduk.

Halk, kendisi için yapılan haberi tanıyor; kendi hayatına değen gazeteciliği ayırt ediyor; buna sahip çıkıyor. Dolayısıyla bağımsız gazeteciliğin yeniden güçlenmesinin yolu, soyut itibar çağrılarından değil, sahici toplumsal bağlarda görünüyor.

Bugün bağımsız gazetecilerin izlediği yolların da birlikte hareket etmekten uzakta olduğu, kalabalık olsa da yalnızlaştığını görüyoruz.

Fakat gazetecilik, kendi maddi ve toplumsal zeminini yeniden kuramadığı sürece her saldırıda biraz daha geri düşüyor. Bu nedenle yeni mücadele hattı, yalnızca sansüre karşı açıklama yapan, tutuklamalarda dayanışma gösteren bir çizginin ötesine geçip ortak yayın pratikleri, ortak hukuk desteği, ortak kaynak paylaşımı, okur destekli modeller ve emek temelli mesleki birliktelikler kurmayı tecrübe etmiyor.

Tam da bu nedenle, bağımsız gazeteciliğin geleceği büyük medya kurumlarının yeniden güçlenmesinden çok, küçük ama dayanıklı kolektif yapılar kurabilme kapasitesine bağlı olabilir.

Çünkü bugün büyük kurumların ölçeği tek başına bir güvence sunmuyor; tersine, birçok durumda kırılganlığı büyüten, editoryal bağımlılığı artıran ve gazeteciyi karar mekanizmalarından daha da uzaklaştıran bir yapıya dönüşebiliyor.

Oysa daha küçük, daha esnek ama ilkesel ve dayanışmacı ortaklıklar; hem ekonomik baskıya hem siyasal kuşatmaya karşı daha yaratıcı savunma ve üretim alanları açabilir.

Bu ortaklıklarda; ‘nitelik’, ‘kamu yararı’ ve ‘etki'yi bir parola olarak görülmesi gazeteciliğin yalnızca bugününü değil yarını kurtaracak adımlar atılmasını sağlayabilir.