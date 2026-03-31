Gazetecilik hücreye sığmaz

Mehmet YEŞİLTEPE

Mücadelenin emzirdiği çocuklar

En karanlık anlarda bile

Kendilerni alınlarından öpecek

Bir güneş mutlaka bulurlar...

Söz Mekanla Sınırlanamaz

İsmail Arı'nın tutuklanırken kullandığı “Kurt kuzuyu çoktan yemeye karar vermişti” ifadesi olup bitenin bilinçli ifadesidir. Bu bilinç, tutsaklıkla sınırlanamaz. Hücreyi yalnızca dört duvar, bir kapı ve sınırlı bir gökyüzü parçası değildir. Hücre, aynı zamanda bir siyasal aklın mekânla kurduğu ilişkinin en çıplak hâlidir. İktidar, bedeni kontrol edebildiği ölçüde sözü de kontrol edebileceğini varsayar. Bu yüzden hücre, yalnızca bir cezalandırma aracı değil; bir düzenleme, hizaya getirme ve nihayetinde dönüştürme girişimidir. Orada amaç, sadece insanı dış dünyadan koparmak değil, onun dünyayla kurduğu anlam bağını zayıflatmaktır.

Bu hesap, egemenin binlerce yıllık zindan tecrübesinden süzülmüş olsa da çoğu zaman özgür tutsaklık karşısında çaresiz kalıyor. Çünkü söz, mekanla sınırlanacak bir olgu değildir. Bir insanın hareket alanını daraltabilirsiniz; fakat düşünceyi aynı kolaylıkla sınırlayamazsınız. Hatta paradoksal biçimde, mekân daraldıkça düşüncenin yoğunluğu artar. Hücre, bu anlamda baskı ve tüketme için tasarlanmış olsa da bir yoğunlaşma ve kimileri için düşsel/düşünsel firar alanına dönüşür.

Hücreler, “susturma” mekânları olarak tasarlanmış olsa da çoğu kez yazının, düşüncenin ve direncin üretildiği yerler olmuştur. Çünkü insan, anlam kuran bir varlıktır. Anlam kurma kapasitesi elinden alınamadığında, en dar koşullar bile bir tür içsel genişliğe dönüşebilir. Bu genişlik, fiziksel değil ama gerçektir. Hatta dışarıdaki “özgürlük”ten daha sahici bir özgürlük duygusu üretme potansiyeli vardır.

Bu elbette hücre güzellemesi değildir; tersine tecritle özdeş bu tasarım, insanlık dışıdır. Hücre, hâlâ soğuktur, hâlâ yalnızlıktır, hâlâ bir mahrum/yalnız bırakma biçimidir. Zamanın akışı değişir; saatler uzar, günler birbirine benzer. İnsan bedeni, alışık olmadığı bir ritme zorlanır. İktidar, bu kuşatma eksenli ritmin bir çözülmeye yol açacağını düşünür. İşte tam o noktada direnç, özgürleşme bilinci, teslim olmama iradesi devreye girer.

Hücrede insan, yalnızca dış dünyayı değil, kendi geçmişini, yaptığı seçimleri, söylediği sözleri de yeniden düşünür. Bu bir tür iç muhasebedir. Ve eğer o sözler gerçekten bir hakikate dayanıyorsa, tarihsel direnç tecrübesinden besleniyorsa, bu muhasebe bir geri çekilme değil, bir çoğalma hali yaratır. İnsan, neden orada olduğunu daha net görmeye başlar. “Neden yazdım?”, “Neden söyledim?”, “Neden itiraz ettim?” soruları, geri çekilmenin değil, daha bilinçli ve özgüvenli bir duruşun ölçüleri haline gelir.

SUÇUN İCADI VE KELEPÇELİ TEHDİT

Bir gazeteciyi susturmanın en etkili yollarından biri, onun yazdıklarını tek tek çürütmek değildir. Bu zahmetli, riskli ve çoğu zaman da sonuçsuz bir çabadır. Bunun yerine sıkça gördüğümüz gibi daha pratik bir yöntem devreye sokulur; gazetecinin kendisi bir “sorun” haline getirilir. Böylece tartışma, gerçeklerden koparılır özel olarak kurgulanan “hikaye”nin konuşulması sağlanır.

Bu hikâyenin en belirgin özelliği, nedenselliği ters yüz etmesidir. Normalde bir suç varsa delil aranır; burada ise önce sonuç belirlenir, ardından o sonuca uygun parçalar toplanır. Parçalar bir araya geldiğinde anlamlı olmak zorunda değildir; yeter ki bir araya getirilebilsin. Yıllar öncesine ait bir kayıt, kısa bir telefon görüşmesi, tesadüfi bir temas. Bunların her biri, bağlamından koparılarak yeni bir bütünün içine yerleştirilir. Ortaya çıkan şey, gerçeğin kendisi değil; gerçeğe benzetilmeye çalışılan bir taslaktır.

“Gezi’ye bağlamak istedikleri çocuk” ifadesi, bu taslağın ne kadar zorlanmış olduğunu gösterir. Burada zamanın bizzat kendisi eğilip bükülür ve on iki yıl önceki bir gençlik hâli, bugünün siyasal ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden yorumlanır. Bu, hukukun değil, anlatının alanıdır. Bu anlatı, kendi tutarlılığını gerçeklikten değil, hegemonyanın ve gücün imkanlarından alır.

Böyle durumlarda hukuk dili, bir tür örtü işlevi görür. Teknik terimler, suç isnatları, ağır kavramlar vb. Hepsi, ortaya konan hikâyeye bir “ciddiyet” kazandırmak için kullanılır. Oysa bu ciddiyet çoğu zaman yüzeyseldir.

İhtimaller, kurgu ve zorlamalar üzerinden kurulan bir suçlama, doğası gereği genişlemeye açıktır. Çünkü sınırı yoktur. Bir kişiyle konuşmuş olmak, başka biriyle aynı ortamda bulunmuş olmak, bir dönemde belli bir yerde yaşamış olmak. Bunların her biri, uygun bir çerçeve içinde “delil”e dönüştürülebilir. Bu durum yalnızca bireysel bir adaletsizlik yaratmaz; aynı zamanda toplumsal bir tehdit ve belirsizlik üretir. Herkes için geçerli olabilecek bir suç tanımı, aslında hiç kimse için güvenli bir alan bırakmaz.

Tam da bu noktada, gazeteciliğin doğasıyla bu kurgu arasında doğrudan bir çatışma ortaya çıkar. Gazetecilik, bağlantılar kurar, sorular sorar, insanlarla konuşur. Oysa kurulan bu yeni düzende, bağlantının kendisi suçun zemini haline getirilir. Bir gazetecinin mesleğini icra etmesi ile suç isnadı arasındaki çizgi bilinçli olarak bulanıklaştırılır. Böylece yalnızca bir kişi değil, bir meslek de hedef alınır.

Bu, aynı zamanda bir tehdit ve caydırma mekanizmasıdır. “Yalnızca yazdıkların değil, temas ettiklerin de seni suçlu yapabilir.” Bu mesaj, doğrudan “sansürden” daha etkilidir. Çünkü insanları susturmak için her zaman kapatmaya gerek yoktur; bazen yalnızca konuşmanın riskli hale gelmesi yeterlidir. Böylece “otosansür”, dışsal baskının yerini alır. İnsan, kendi içinde “polisini” veya “gardiyanını” taşır.

Bu bağlamda “suçun icadı” dediğimiz şey, yalnızca bir kişiye yöneltilmiş bir haksızlık değildir. Bu, gerçeğin yerine “hikâye yazma” girişimidir. Böylece mesele, bir gazetecinin tutukluluğunun ötesine geçer; bütün bir halkın geleceğine kelepçeli tehdit haline gelir.

GAZETECİLİK VEYA TANIKLIĞIN BEDELİ

Gazetecilik çoğu zaman “bilgi verme” işi olarak tanımlanır. Oysa bu tanım eksiktir. Gazeteci yalnızca olanı aktaran bir “aracı” değildir; olanın içinden geçerek ona tanıklık eden, onu seçen, çerçeveleyen ve kamuya taşıyan bir özne konumundadır. Bu yüzden gazetecilik, teknik bir faaliyet olmanın ötesinde etik bir tercihtir. Neye bakılacağına, neyin önemli olduğuna ve hangi sesin duyulması gerektiğine karar vermek, aynı zamanda bir tarafın, hakikatin tarafını tutmaktır.

Tanıklık etmek, özellikle adaletsizliğin sıradanlaştığı dönemlerde ağır bir yüktür. Çünkü tanıklık, çoğu zaman görmezden gelineni görünür kılar. Bu da rahatsız edicidir. Bir depremde çadır bulamayanların hikâyesini yazmak, bir saldırının arkasındaki cesaretlendirici gücü sorgulamak ya da kamu gücünün kötüye kullanımını belgelemek. Bunların her biri, yalnızca bir olayı kayda geçirmek değil; aynı zamanda bir düzeni ifşa etmektir. Düzenler ise, kendilerini ifşa edenlere karşı refleks geliştirir; susturmayı, etkisiz kılmayı tasarlar.

Bu refleks, doğrudan yasaklama biçiminde olabileceği gibi, daha karmaşık yollarla da işler. Haberin değersizleştirilmesi, gazetecinin itibarsızlaştırılması, mesleğin kriminalize edilmesi vb. Gazetecinin burada karşı karşıya kaldığı şey, yalnızca bireysel bir risk değildir; yapısal bir baskıdır. Haber yapmak, giderek daha fazla hukuki, ekonomik ve fiziksel tehditle kuşatılır.

Bu noktada gazeteciliğin doğası ve hatta sınavı daha net biçimde görünür hale gelir. Çünkü gerçek gazetecilik, konfor alanında değil; risk alanında ortaya çıkar. Her şeyin sorunsuz olduğu, kimsenin rahatsız olmadığı bir ortamda yapılan yayıncılık, bilgi üretir ama tanıklık etmez. Oysa tanıklık, bir bedel içerir. Bu bedel bazen işini kaybetmek, bazen hedef gösterilmek, bazen de özgürlüğünden yoksun bırakılmak olabilir.

Gazetecilik her ne kadar bireysel bir üretim gibi görünse de aslında kolektif bir alana dayanır. Okur, meslektaş, yayın organı ve daha geniş anlamda toplum. Tanıklığın anlamlı olabilmesi için bu toplam ağın varlığı gerekir. Bu yüzden bir gazeteci hedef alındığında, mesele yalnızca o kişinin değil; bu ağın bütününün ve tabii toplumsal meselelere duyarlı tüm kesimlerin meselesi haline gelir.

Gazetecilik çoğu zaman “şimdi”ye odaklanır; ama tanıklığın etkisi uzun vadede ortaya çıkar. Bugün yazılan bir haber, belki hemen bir sonuç doğurmaz. Ama kayda geçer. Hafızaya eklenir. Yarın bir başka olayla birleşir, bir başka hikâyeyle kesişir ve anlam kazanır. Bu yüzden gazetecilik, aynı zamanda bir hafıza inşasıdır. Bu hafıza, özellikle unutturmanın sistematik hale geldiği dönemlerde hayati önem taşır. Çünkü unutmak, yalnızca geçmişi kaybetmek değildir; aynı zamanda bugünü anlamlandırma kapasitesini de yitirmektir.

Özetle gazetecilik, bilgi üretimiyle beraber bir var olma biçimidir. Tanıklık etmek, gördüğünü söylemek, duyduğunu aktarmak ve bunları yaparken geri çekilmemek. Bu, kolay bir yol değildir. Ama başka bir yol da yoktur. Çünkü bazı şeyler yazılmazsa, gerçekten hiç olmamış gibi davranılabilir. Ve gazetecilik, tam olarak buna karşı vardır.

KORKU REJİMİ VE TEK SES DAYATMASI

Korku, baskıcı siyasal düzenlerin en incelikli araçlarından biridir. Açık şiddetin yerini çoğu zaman görünmez ama hissedilir bir baskı alır. Bu baskı, herkesin doğrudan hedef alınmasını gerektirmez; aksine seçilmiş örnekler üzerinden yayılır. Bir gazetecinin tutuklanması, bir başkasının işten çıkarılması, bir yayının kapatılması. Bunların her biri tekil olaylar gibi görünür ama etkisi çoğuldur. Çünkü mesaj bireye değil, “sıra sende” anlamında topluma yöneliktir.

İnsanlar, sistematik baskı sonrasında kendini yalnızca söylediklerinden değil, söyleyebileceklerinden de sorumlu hisseder. İşte bu noktada korku, dışsal bir baskı olmaktan çıkar; içselleştirilmiş bir denetime dönüşür.

Bu düzenin en dikkat çekici yönlerinden biri, doğrudan sansür kadar dolaylı mekanizmalarla da işlemesidir. Yasalar, yönetmelikler, idari yaptırımlar var ama bir de oto-sansür gibi, görünmeyen bir boyut vardır. İnsanlar, başlarına gelebilecekleri öngörerek kendilerini sınırlar.

Gazetecilik bu noktada en işlevsel alanlardan biridir. Çünkü gazeteci, doğası gereği sınırları zorlayan, görünmeyeni görünür kılan kişidir. Bu rol, tek sesli bir düzende “uyumsuzluk” olarak algılanır. Ve uyumsuzluk, sistem tarafından düzeltilmesi gereken bir sorun gibi ele alınır. Bu düzeltme bazen doğrudan cezalandırma, bazen de marjinalleştirme yoluyla yapılır.

Gerçekte her bastırma girişimi aynı zamanda bir açığa çıkarmadır. Çünkü insanlar, neyin bu kadar sert tepki gördüğünü merak eder. Bu merak, çoğu zaman korkunun etkisini zayıflatır. Sorular artar. Sorular ise, korkunun en büyük düşmanıdır.

En katı korku düzenlerinde bile bir yerlerde mutlaka bir ses yükselir. Bazen bir yazıda, bazen bir cümlede, bazen de yalnızca bir soruda. Ve o soru sorulduğu sürece, tek ses hiçbir zaman tamamlanamaz.

HÜCRENİN DIŞINDAKİ ALAN

Hücre, insanı yalnızlaştırmak için tasarlanır. Fiziksel olarak ayırır, temasları keser, sesi karşılıksız bırakmak ister. Ancak bu tasarımın açık kapıları vardır. Evet bir insanı kapatabilirsiniz; fakat onun kurduğu ilişkileri, bıraktığı izi, dokunduğu hayatları aynı kolaylıkla kapatamazsınız. İşte dayanışma tam burada başlar.

Dayanışma, çoğu zaman yanlış anlaşılır. Sadece bir destek, bir iyi niyet gösterisi, bir “yanındayız” cümlesi olarak görülür. Oysa bundan çok daha fazlasıdır. Dayanışma, iktidarın kurduğu anlatıya karşı alternatif bir gerçeklik üretir. “Yalnız” denilenin aslında yalnız olmadığını görünür kılar. Ve bu görünürlük, hücrenin/tecridin en temel işlevini bozar; izolasyonu kırar.

Bu kırılmanın somut bir etkisi vardır. Bir gazetecinin adı sokakta anıldığında, yazıları paylaşıldığında, duyarlı akıl ve yürekler tarafından sahiplenildiğinde, o artık yalnızca bir “tutuklu” değildir. Bir fikrin, bir mücadelenin, bir mesleğin temsilcisine dönüşür. Bu dönüşüm, iktidarın kurduğu çerçeveyi zorlar. Çünkü bireyselleştirilmiş bir hikâye, kolektif bir meseleye evrilir.

Elbette dayanışma her zaman kolay değildir. Farklı görüşler, farklı yöntemler, farklı öncelikler söz konusu olabilir. Ancak baskının yoğunlaştığı anlarda bu farklılıkların ötesine geçmek gerekir. Çünkü mesele geniş bir özgürlük alanının korunmasıdır. Bu alan daraldığında, herkes etkilenir. Dolayısıyla dayanışma, yalnızca içeridekini özgürleştirmez; dışarıdakini de korur. Çünkü başkasının özgürlüğü için verilen mücadele, aslında kendi özgürlüğünün de güvencesidir. Bu nedenle dayanışma bir seçenek değil, bir zorunluluktur.

DEĞERLERİNDE VE DURUŞUNDA ISRAR ETMEK

Direnç çoğu zaman büyük adımlarla, yüksek sesli meydan okumalarla anılır. Oysa gerçek direnç, aynı zamanda her gün yeniden kurulan bir irade, her koşulda sürdürülen bir tutumdur; dolayısıyla da susmamakta ısrardır.

Bir yazı yazmak, bir soruyu yinelemek, bir gerçeği tekrar etmek de bu ısrarın kapsamındadır. Baskı, tam da bu ısrarı kırmak ister. İnsanların vazgeçmesini, yorulmasını, kenara çekilmesini bekler. Direnç ise bu beklentiyi boşa çıkarır. “Devam” der. “Buradayım” der. “Teslim olmayacağım” der.

“Susarsam, yazmasam çıkabilirim” ile “daha çok yazmalıyım” arasındaki fark, yalnızca kişisel bir tercih değil; iki farklı dünya görüşüdür. İlki, mevcut koşullara uyum sağlayarak var olmayı seçer. İkincisi ise koşulları reddederek var olmayı. Bu ikinci yol daha zordur, daha maliyetlidir. Ama aynı zamanda daha yapıcı ve sonuç alıcıdır. Çünkü yalnızca bireyin değil, başkalarının da hareket alanını etkiler.

Direnç, bu anlamda bulaşıcıdır. Bir kişinin geri çekilmemesi, bir başkasına cesaret verir. Birinin yazmaya devam etmesi, diğerine “ben de yazabilirim” duygusu kazandırır. Bu etki, doğrudan ölçülemez belki ama hissedilir. Toplumsal atmosferde bir değişim yaratır. Korkunun mutlak olmadığını, sınırların aşılabilir olduğunu gösterir.

Elbette direnç, yalnızca dışa dönük bir eylem değildir. İçsel bir boyutu da vardır. İnsan, baskı altında kaldığında salt dış dünyayla değil, kendi iç sesiyle de mücadele eder. Bu bazen şüphe, bazen yorgunluk, bazen de kaygıdır. Ve bunların her biri bir şekilde direncin karşısına çıkar. “Değer mi?”, “Ne değişecek?”, “Bu yük taşınır mı?” gibi sorular insanın zayıf yanlarına dolanır. Direnç, bu soruların yokluğu değil; onlara rağmen devam edebilme kararlılığıdır.

Bu yüzden direnç, “romantik bir kahramanlık” anlatısı değildir. Aksine, son derece insani bir süreçtir. Tereddütlere rağmen sürdürüldüğünde anlam kazanır. Çünkü asıl mesele kusursuz olmak değil, vazgeçmemektir.