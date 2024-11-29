Gaziemir El Emeği ve Satış Pazarı açıldı

BirGün EGE

Gaziemir Belediyesi, kadınların ekonomik hayatta daha fazla yer almalarını desteklemek ve el emeği ürünlerini kazanca dönüştürmelerine katkı sağlamak amacıyla Gaziemir El Emeği ve Satış Pazarı’nı hayata geçirdi.

Kadınların el emeğiyle hazırladıkları ürünlerini sergileyip satışa sundukları pazar, Atıfbey Mahallesi Merkez Pazaryeri’nde her hafta cumartesi ve pazartesi günleri kurulacak.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, eşi Deniz Işık ile birlikte pazarı ziyaret ederek kadınların ürünlerini inceledi ve alışveriş yaptı. Başkan Işık, kadın üreticilerle sohbet ederek onların talep ve önerilerini dinledi.

“Kadınların emeğine sahip çıkıyor, ekonomiye katkılarını artırmayı hedefliyoruz” diyen Başkan Işık, “Kadınların üretim gücüne destek olmak ve ekonomik hayatta daha güçlü olmaları bizim için çok önemli. Kadınların el emeği ürünlerinin satışını yapmalarını sağlamak ve emeklerine değer katmak amacıyla Gaziemir El Emeği ve Satış Pazarı’nı açtık. Kadınların üretimlerine destek olmak ve dayanışmamızı büyütmek için herkesi pazarımıza davet ediyorum” diye konuştu.