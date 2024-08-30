Gaziemir stratejik planını oluşturuyor

Halil ERTUNÇ

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, göreve geldiği günden bu yana yapılan çalışmaları ve gelecekteki projeleri değerlendirdi. Strateji ve planlama dönemine girdiklerini vurgulayan Işık, öncelik verecekleri projelerin finansmanını ve kaynaklarını yaratmak için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Işık, “Göreve geldikten sonra tasarruf genelgesi çıktı. Bu bizleri inanılmaz zorladı. Birçok projemizi yapamayacak noktaya geldik. Bu yüzden yeniden bir çalışma yaparak ilçemize güzel hizmet etmek istiyoruz” dedi.

Işık, “Göreve gelir gelmez tasarrufa başladık. Yurttaşların emaneti olan parayı idare etmek ve hak ettikleri hizmeti onlara sunmak zorundayız. Bu parayı kendi paramızdan daha titiz şekilde koruyup kollayıp gereksiz yerlere harcamamak gerekiyor” diye konuştu.

Işık, ayrıca şaşaadan uzak, sade ve hızlı yönetim anlayışı benimsediğini de sözlerine ekledi.

İzmir’in Çernobil’i olarak adlandırılan nükleer atık temizliğine değinen Işık, sürecin belirsizliklerle dolu olduğunu belirtti. Temizlik çalışmaları hakkında belediyelere bilgi verilmediğini vurgulayan Işık, süreci şu ifadelerle aktardı: “Temizleme çalışmalarını yürüten firmanın Ekovar olduğunu biliyorduk aslında, önceden yazı gelmişti. Ekovar temizliğe başladı. Büyükşehir'in haberi yok, Gaziemir Belediyesi'nin haberi yok. Apar topar iki arkadaş çıktı geldi, gelen arkadaşlar da firmanın çalışanları. ‘Biz size bir bilgilendirme toplantısı yapalım’ dediler. Toplantıda, ‘Biz burayı temizliyoruz. Atığın olduğu alana sahip olan firmayı biz satın aldık, satın alma bedeli karşılığında da burayı temizleyeceğiz’ dediler. İşverenle işi alan aynı kişi, ikisinin de yönetim kurulu başkanı aynı kişi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı alanı temizleyebileceklerine dair yetki vermiş ama ortada bir bilimsel gerçek var. Temizliğin uluslararası düzeyde tecrübeye sahip, mümkünse daha önce benzer deneyimi yaşamış firmalar aracılığıyla ya da onu denetleyecek bilim insanları kontrolünde yapılması gerekiyor.”

NASIL TEMİZLEYECEKLER?

Bölgenin temizliğinin nasıl yapılacağı konusunda firmadan doyurucu yanıtlar alamadıklarından söz eden Işık, “Can alıcı sorularımızdan bir tanesi, ‘Sermayeniz ne kadar’ sorusuydu. ‘Ticari sırdır, söyleyemeyiz’ dediler. Siz orayı temizlemeye kalktınız. Tahminen yüz kamyon toprak çıkaracaksınız ama bin kamyon toprak çıkması gerekti. Ne yapacağız? Para bittiğinde ne diyeceksiniz? Orası 60 dönüm civarında bir arazi. 60 dönümün bugünkü değerine baktığınızda orayı temizlemeye yetmesi mümkün değil. Çünkü çıkan her şeyin Gebze’de bulunan nükleer atık alanına götürülmesi gerek. Nasıl taşıyacaksınız” diye sordu.

Bölgede çalışanların özel kıyafetleri olacağını ve 2 saat çalışıp 2 saat dinlendirilecekleri bir düzenek kurulacağını öğrendiklerini aktaran Işık, şunları dile getirdi: “Radyasyon oranının 5 mikrosievert denen ölçüye kadar yayılması halinde 2 saatlik dinlenmeler olacağını söylediler. Fakat bölgede bulunan bilim insanları oran 4 mikrosieverte çıktığında derhal sığınağa gidin uyarısı verilmeli diyor. Atıkla iç içe girmiş bir mahalle, bir okul ve binlerce insan var. Bunlarla ilgili bir tedbir var mı? Mahalleyi boşaltmanız gerekiyor mu ya da ne kadar insanı boşaltacağınızla ilgili bir bilgi var mı? Hiçbir şey yok.”

KURUL OLUŞTURULMALI

Işık, temizlik çalışmasını yürüten firmanın bu konuda deneyimsiz olduğunu ve sürecin bilimsel temele dayanması gerektiğini dile getirdi. Özellikle halk sağlığı ve emniyet tedbirleri konusunda ciddi endişeler taşıdıklarını ifade eden Işık, “Bizim tek isteğimiz, nükleer konusunda çalışmalar yapan bilim insanlarının veya bilim insanlarından oluşturulan bir kurulun süreci kontrol etmesi” diye konuştu.

Işık, ilçede yaşanan trafik problemine de dikkat çekti. Çözüm için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalıştıklarını belirten Işık, ulaşım planlamaları üzerinde durduklarını söyledi. Asfaltlama çalışmalarında ise ekonomik sıkıntılar nedeniyle yavaşlama yaşandığını, ancak Büyükşehir işbirliğiyle zorlukları aşmaya çalıştıklarını dile getirdi.

YAŞATACACAĞIZ

Sokak hayvanları konusunda duyarlı bir politika izlediklerini belirten Işık, ilçede kısırlaştırma çalışmalarının başarılı olduğunu söyledi. “Biz bu hayvanların yok edilmesi taraftarı asla olmayacağız. Yaşatmak için elimizden geleni yapacağız” diyen Işık, Gaziemir’in hayvan dostu bir ilçe olacağını vurguladı.

İşsizlik konusunun ilçede ciddi bir problem olduğunu söyleyen Işık, belediyede istihdam yaratma konusunda sınırlı imkânlara sahip olduklarını belirtti. Işık, Gaziemir Belediyesi'nin uzun yıllardır devam eden CV Bank birimini ise şu ifadelerle aktardı: “CV Bank, sanayici iş insanlarına ve sanayi kuruluşlarına eleman temin etmek için ilçemizde oturan yurttaşlarımızın bilgilerinden oluşan bir havuz. İşbirliği ile çalışarak meslek edindirme çalışmalarına devam edip daha çok yurttaşımıza yardımcı olmaya çalışacağız.”

Işık, Gaziemir için yapılan planların ve projelerin ilçenin geleceğine yön vereceğini belirterek halkın talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.