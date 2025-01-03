Gaziemir’de 6 bin 222 can dosta şefkat eli

BirGün EGE

Gaziemir Belediyesi, sokak hayvanlarının sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesi için yürüttüğü veteriner sağlık hizmetleriyle, sokak hayvanlarının sağlık ve bakım gibi rehabilitasyon işlemlerini yapıyor. Belediye, özel donanımlı kliniğinde hayvanların ameliyatlarını da yapıyor. Sokakta yaşayan hayvanların bakım işlemlerini de yapan belediye personeli, hayvanların kayıt işlemlerini yaparak kimliklendirdikten sonra aldıkları bölgeye geri bırakıyor.

Sokakta yaşayamayacak durumda olanlar ise bakımevlerine yerleştiriliyor. Belediyenin veteriner sağlık hizmetleri kapsamında, 2024’te 6 bin 222 hayvanın tedavi ve bakımı yapıldı. Çalışmalar kapsamında 204 köpek, bin 187 kedi olmak üzere toplam bin 391 hayvanın kısırlaştırma işlemi yapıldı.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, "Hayatı paylaştığımız can dostlarımızın sağlığı, güvenliği ve huzuru için fedakârlıktan kaçınmıyoruz. Hak ettikleri sevgiyi ve yaşam koşullarını sağlamak için çalışıyoruz” dedi.