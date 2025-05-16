Gaziemir’de 98 haneye temizlik hizmeti desteği

BirGün EGE

Gaziemir Belediyesi, sağlık sorunları yaşayan, ekonomik zorluk çeken yaşlı, engelli ve hasta yurttaşlara ücretsiz ev temizliği hizmeti sunuyor. Belediye ekipleri, 98 hanede düzenli temizlik yaparak yurttaşların hayatını kolaylaştırıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla yaşama geçirdiği çalışmalarıyla her yaştan yurttaşa destek olan Gaziemir Belediyesi, ihtiyaç duyan yurttaşlara ev temizliği hizmeti de sunuyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü proje kapsamında, evlerinin temizlenmesi konusunda destek isteyen yurttaşların talepleri, belirli kriterler doğrultusunda değerlendiriliyor.

Şartları uygun olan bireylere, ev temizliği hizmeti veriliyor. Sağlık sorunları yaşayan, ekonomik yönden sıkıntı çeken, ev temizliğini kendisi yapamayan hasta, yaşlı ve engelli bireylerin evleri, belediye ekipleri tarafından özenle temizleniyor. Tamamen ücretsiz verilen bu hizmetten 98 aile düzenli yararlanıyor.