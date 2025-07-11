Gaziemir’de altı ayda 500 kişi yeni işine kavuştu

BirGün EGE

Gaziemir Belediyesi işsizliğe karşı çözüm üretiyor. Belediyenin CV Bank birimi, iş arayanlarla işverenler arasında köprü görevi yaparak hem yurttaşların istihdamına katkı sağlıyor hem de işverenlerin, personel ihtiyacına çözüm üretiyor. 2025 yılının ilk ayında 952 kişinin CV kaydını alan birim, bu özgeçmişleri 2 bin 748 kez firmalarla paylaştı. Yılın ilk yarısında 26 toplu iş görüşmesi düzenleyen belediye, 209 kadın, 291 erkek olmak üzere toplam 500 kişinin yeni işine kavuşmasını sağladı.

CV Bank birimi, özel bir yazılımla kayıt altına aldığı vatandaşların öz geçmişlerini, başta Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) ve Sarnıç’taki sanayi kuruluşları olmak üzere İzmir’de ve çevre illerde faaliyet gösteren işletmelerle paylaşıyor. Vatandaşların hedefledikleri işe ulaşmalarına ve kariyer planlaması yapmalarına destek olan CV Bank, düzenlediği toplu iş görüşmelerinde iş arayanlarla, işletmeleri bir araya getiriyor.

CV Bank’ta özgeçmiş oluşturmak isteyen yurttaşlar, Gaziemir Belediyesi Ana Hizmet Binası ile Sarnıç Hizmet Binası’ndaki birimi ziyaret ederek ya da çevrim içi kayıt oluşturabiliyor. CV Bank, belediyenin mobil uygulaması ve e-belediye üzerinden de hizmet veriyor. İş arayan yurttaşlar CV Bank’a bilgisayarları, tabletleri ve cep telefonları aracılığıyla başvuru yapabiliyor.