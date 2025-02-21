Gaziemir’de anne adaylarına gebe okulu

BirGün EGE

Hoş Geldin Bebek hizmetiyle gebelikte ve doğumdan sonra annelerin ve bebeklerin sağlığını izleyen Gaziemir Belediyesi, Gebe Okulu’yla da annelerin hamilelik sürecini sağlıklı geçirmelerine ve doğum sonrasına hazır olmalarına katkı koyuyor.

Gebe Okulu’nda, ebe tarafından aile planlaması, emzirme danışmanlığı, temel bebek bakımı; diyetisyen ise gebelik öncesi ve sonrası anne beslenmesi hakkında anne adaylarına bilgi veriyor. Fizyoterapist eşliğinde hamilelere uygun güçlendirici ve postür düzeltici egzersizler yapılıyor. Psikolog eşliğinde nefes egzersizleri ve doğuma hazırlığın psikolojik süreçleri hakkında çalışmalar yapılıyor.

Belediyenin düzenlediği Gebe Okulu’nu tamamlayanlara katılım sertifikalarının yanı sıra bebek bezi, bebek alt değiştirme örtüsü, ıslak mendil, şampuan, pişik kremi gibi bebeğin temel ihtiyaçları ve anneler için de göğüs pedi, emzirme önlüğünün yer aldığı hediye paketi verildi. Gebe Okulu’nun yeni dönemine katılmak isteyen anne adayları 999 0 112 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabiliyor.