Gaziemir’de çevreci çocuklar görev başında

BirGün EGE

Gaziemir Belediyesi, çocuklara sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm bilinci kazandırmak amacıyla Giysi, Oyuncak, Kitap İkinci El Pazarı (GOKİP) düzenledi. Festival Alanı’ndaki etkinlikte çocuklar, kullanmadıkları giysi, kitap, oyuncak gibi eşyaların satışını yaptılar.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, eşi Deniz Işık ile satış tezgâhlarını ziyaret ederek alışveriş yaptı, çocuklarla sohbet etti. Etkinlikte çocuklar okul harçlıklarını kazanırken ürünleri yeniden kullanıma sunarak doğayı korudular.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, “Dünyamız kirleniyor, doğamız yok oluyor. Tüketim çılgınlığı yaşanan günümüzde eşyalarınızı değerlendirme, israfı önleme ve yeniden kullanılabilir eşyaların tekrar kullanılmasını sağlama fırsatı sunan bu etkinliğimize katılmanız çok değerli. İkinci el eşyalarınızı diğer arkadaşlarınızın kullanımına sunarak, doğal kaynakların kullanımını azaltıp ekolojik hayata katkı sağladınız. Her şeyin tükenebileceği bilincini sizlere aşılayan ailelerinize ve siz çevreci çocuklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Sıfır atık sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüştürülebilmesi için çalışmalar yürüten belediye, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde, 5 noktadaki Mobil Atık Getirme Merkezleri ve 400 atık kumbarasıyla, geri dönüşebilen atıkları çöpten ayrı topluyor.