Gaziemir’de CV Bank 874 kişiyi iş sahibi yaptı

BirGün EGE

Gaziemir Belediyesi, Türkiye’nin en büyük sorunlarından olan işsizlikle mücadele eden yurttaşlara çözüm üretiyor. Belediyenin CV Bank birimi, iş arayanlarla işverenler arasında köprü görevi yaparak hem yurttaşlara hem de firmalara destek oluyor. CV Bank biriminde özel bir yazılımla kayıt altına alınan yurttaşların özgeçmişleri, personel arayan firmalarla paylaşılıyor.

CV Bank, düzenlediği toplu iş görüşmelerinde iş arayanlarla işletmeleri bir araya getiriyor. Ekim ayında 271 kişinin CV kaydını alan birim, bu özgeçmişleri 822 kez işletmelerle paylaştı. Ekim ayında düzenlediği toplu iş görüşmelerinde 84 kişiyi yeni işine kavuşturan CV Bank, yılın 10 ayında 874 kişinin iş sahibi olmasını sağladı.

CV Birimi’nde verdikleri hizmetle yurttaşların kariyerlerine uygun iş, firmaların da ihtiyaçlarına uygun personel bulmalarına destek olduklarını dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, “CV Bank birimimizde verdiğimiz hizmetle, işsizlikle mücadele eden ve çalışmadığı için ekonomik darboğazda olan yurttaşlarımızın iş arayışlarına destek oluyoruz. CV Bank’ın yılın ilk 10 ayında düzenlediği toplu iş görüşmeleri sonucunda 874 kişi yeni işine kavuştu. İş arayan yurttaşlarımız ile personel arayan firmalarımızı CV Bank birimimize bekliyoruz” dedi.