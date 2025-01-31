Gaziemir’de evde kuaför hizmeti

BirGün EGE

Evde Hasta ve Yaşlı Bakım Hizmeti ile tedavi sürecinde yurttaşlara evlerinde sağlık hizmeti veren Gaziemir Belediyesi, sağlık hizmetlerinin yanı sıra kişisel bakım desteği de sağlıyor. Belediyenin Evde Kuaför Hizmeti kapsamında engelli, yaşlı, hasta ve dezavantajlı bireyler evlerinde ziyaret edilerek kişisel bakımları yapılıyor.

2024 yılında bin 912 kez kişisel bakım hizmeti veren belediye, bu hizmetle ilçedeki yaşlı, engelli ve hasta bireylerin hayatlarını kolaylaştırmayı ve yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyor. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle evden dışarı çıkamayan 81 yaşındaki İrfan Uyanıker, “Daha önce hasta olduğu için evden çıkamayan yakınlarımız için berber bulamazdık. Şimdi belediyemizin berberi, evime geliyor ve tıraşımı yapıyor. Bu yönden çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Bu uygulama, belediyemizin en güzel hizmeti” dedi.