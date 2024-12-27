Gaziemir’de kadınların el emeği ürünleri sergide

BirGün EGE

Gaziemir Belediyesi, kadınların ürettikleri ürünlerin satışına da yardımcı oluyor. Gaziemir Belediyesi’nin Cumhuriyet Semtevleri’nde verdiği hizmetlerle ekonomik ve sosyal hayatta daha fazla söz sahibi olan kadınların ürünleri, Yeni Yıl Sergisi’nde tüketiciyle buluşuyor.

Optimum AVM’nin birinci katında düzenlenen sergide takıdan ev eşyasına, el örgüsü ürünlerden el yapımı bebeklere kadar birbirinden kaliteli ve farklı el emeği göz nuru ürünler, vatandaşların beğenisine sunuldu. Sergi aracılığıyla kursiyerlerin ürünlerinin satışı yapılarak ev ekonomilerine katkı sağlanırken, yeni yıl için sevdiklerine hediye almak isteyenlere alternatifler sunuluyor. Sergi, 30 Aralık’a kadar açık olacak.

Standları ziyaret ederek alışveriş yapan Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, “Kursiyerlerimizin ürettikleri ürünleri özel sergilerle tüketiciyle buluşturup kadınların aile ekonomilerine katkı koymalarına destek oluyoruz. Kursiyerlerimizin el emeği ürünlerinin satışını yaptığımız sergimizi ziyaret ederek sevdikleriniz için özel bir yeni yıl hediyesi alabilirsiniz. Tüm yurttaşlarımızı sergimize bekliyoruz” diye konuştu.