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Gaziemir’e engelli merkezi

BirGün Ege
  • 17.05.2024 06:00
  • Giriş: 17.05.2024 06:00
  • Güncelleme: 17.05.2024 09:40
Gaziemir’e engelli merkezi
Fotoğraf: BirGün

BirGün EGE

Gaziemir Belediyesi, Engelliler Haftası’nda engelli yurttaşlar ve aileleri için kahvaltı düzenledi. Belediyenin engelli vatandaşlara verdiği hizmetleri geliştirerek devam ettireceklerini, bu hizmetlere yenilerini ekleyeceklerini söyleyen Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, “Gaziemir Engelli Merkezi’ni yapmak en büyük hayallerimden ve en büyük projelerimden biri. Bu merkezi hayata geçirmek için çalışıyor, planlamalarımızı yapıyoruz” diye konuştu.

Başkan Ünal Işık, “Bu merkezde vereceğimiz hizmetler sayesinde, engellisine bakan aile bireyleri, kendilerine vakit ayırabilecek ve sosyalleşebilecek. Amacımız engelleri birlikte aşmak" diye konuştu.

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