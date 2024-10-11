Gaziemir’in 5 yıllık yol haritası hazırlandı

BirGün EGE

Gaziemir Belediye Meclisi ekim ayı ikinci birleşimi Belediye Başkanı Ünal Işık yönetiminde gerçekleştirildi. Meclis toplantısında, Gaziemir Belediyesi’nin 2025-2029 dönemini kapsayan Stratejik Planı ve 2025 Yılı Performans Programı ve 2025 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesi görüşüldü. Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Yapar yaptığı sunumda ilk önce belediyenin 2025-2029 Stratejik Planı, daha sonra da 2025 yılı Performans Programı hakkında meclise bilgi verdi.

Sunumun ardından Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, önce siyasi partilere ardından kişisel söz isteyen meclis üyelerine söz verdi. Görüşmelerin ardından belediyenin Stratejik Planı, Performans Programı ve 2025 yılı bütçesi CHP Grubu’nun kabul, AKP ve MHP gruplarının ret oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Gaziemir Belediyesi’nin 2025-2029 Stratejik Planı’nda 6 stratejik amaca bağlı olarak 21 stratejik hedef yer alıyor. Stratejik Planın ilk uygulama dilimi olan 2025 Performans Programı’nda ise 75 performans hedefine bağlı olarak 81 faaliyet ve proje bulunuyor. Programdaki bu faaliyet ve projelerin hayata geçirilmesi için belediyenin 2025 yılı bütçesi 1 milyar 690 milyon olarak belirlendi.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, “Plan hazırlama sürecinde paydaşlarımızdan önemli destekler aldık ve ortak akılla bir plan yapmaya özen gösterdik. Stratejik Planımızın diğer kamu kurumlarının da faydalanabileceği bir çalışma olmasını istedik. Bu yönde çok emek sarf ettik” dedi.