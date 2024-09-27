Gaziemirliler kentleri ve sağlıkları için spor yaptı

BirGün EGE

Gaziemir’de Avrupa Hareketlilik Haftası’nda düzenlenen etkinliklerle hem sağlıklı yaşama hem de çevre bilincine dikkat çekildi. Her yaştan yurttaşın büyük ilgi gösterdiği etkinlikler, bisiklet turuyla başladı. Gaziemirliler, sürdürülebilir ulaşım için pedal çevirerek, hem sağlıklarını korudu hem de daha çevreci ulaşım seçeneklerinin önemine dikkat çekti.

Sürdürülebilir bir dünya ve sağlıklı yaşam için farkındalık yaratmayı amaçlayan etkinlikler Festival Alanı’nda, çeşitli spor aktiviteleri ile devam etti. Etkinliğe katılanlar alanda oluşturulan mini golf, ayak tenisi, atletizm, langırt, mini voleybol, air badminton ve bilek güreşi gibi parkurlarda eğlenceli anlar yaşadı.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ile Gaziemir Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Enver Yılmaz da parkurlarda ter döktü. Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, sürdürülebilir şehirler ve sağlıklı bir gelecek için farkındalığın önemine vurgu yaptı. Başkan Işık, “Sağlığımız için hareket etmek, gezegenimiz için ise sorumluluk almak zorundayız. Bireylerin sağlıklı yaşam sürmesini sağlamak, çevremizi koruyarak sürdürülebilir gelecek inşa etmek için hep birlikte çalışmalıyız. Unutmayalım ki dünyamızın geleceği hepimizin ellerinde” dedi.