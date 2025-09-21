Gazze AŞ: Test edilmiş, piyasaya sokulmaya hazır soykırım

Aymun Moosavi*

İsrail işgal devleti Filistinlilere karşı savaşını özelleştirilmiş bir cinayet endüstrisine çevirdi. Gazze teknoloji şirketlerinin, paralı askerlerin ve danışmanlık şirketlerinin gözetim, yerinden etme ve kitlesel ölümleri kara çevirebildiği bir yere dönüştü. Sömürgeci bir savaş alanı olmasının yanı sıra ayrıca endüstriyel çapta kitle imha mekanizmalarının güvenlikte yenilik adıyla küresel ihracatı için bir prototip. Veri temelli ve kar odaklı bu model bugün Filistinliler üzerinde deneniyor yarın ise başka bir yere konuşlandırılıyor. Giderek uzayan özel şirketler listesi, bugün soykırımın görünmeyen eli olarak hareket ediyor. Verilen hizmetler hedeflerin hava saldırısı için tespitinden kıtlık mühendisliğine, kitlesel yerinden etmelerin düzenlenmesine kadar gidiyor.

SOYKIRIMIN KAPİTALİZMLE BULUŞTUĞU YER: GAZZE

2000’ler başından bu yana askeri özel şirketler savaş ekonomisinin en derinine kadar yerleşebildiler. Blackwater (şimdiki adıyla Academi) ve Dyncorp International gibi şirketler kritik bir dönüşümü gerçekleştirerek, geleneksel olarak ulusal orduların oynadığı rolü almaya başladılar.

Başta Irak ve Afganistan’da güvenlik ve lojistiğe odaklanan bu şirketler faaliyetlerini genişleterek saldırı desteği sağlamaya ve dünyanın her yerinde savaş alanlarının kritik aktörlerine dönüşmeye başladılar, özellikle de Afrika’nın belli noktalarında, Yemen ve Haiti’de. Görmek isteyen gözler için ironi apaçık: Birleşik Arap Emirlikleri bu askeri özel şirketlerin merkezi olmaya başladı, Körfez devletine sığınan paralı askerler yerel hükümet tarafından özel ayrıcalıklar kazanıyor.

Özel şirketler ikincil taşeronlardan savaşın aktif öznelerine dönüşürken, faaliyetleri de cezasızlığa tabi. Bu da askeri olmayan personellerin sınır ve denetleme olmaksızın siyasi sonuçları etkileyebildiği mevcut modelin temelini attı. Desteğin bir diğer boyutu ise kar amacı gütmeyen özel şirketlerden geliyor. Drop Site News’te yakın zamanda yayınlanan bir rapor, Yahudiye ve Samiriyenin Amerikan Dostları, İsrail’in Dostları gibi ABD merkezli kurumların vergi muafiyeti statülerini doğrudan İsrail’in askeri operasyonlarına ve yerleşmelerine aktarmak için nasıl suistimal ettiklerini ortaya çıkardı. Bu gruplar termal dron, başlık, yelek, ilk yardım setleri gibi ihtiyaçları, 646 Paraşütçü Birliği gibi askeri birliklere, Gazze’nin içlerine kadar gönderebiliyor. Lojistiğin dışında yerleşme projelerini destekliyorlar, işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhakı için lobi yapıyorlar, İsrail egemenliğini destekleyen eğitim kampanyaları düzenliyorlar ve Lübnan’da Hizbullah’a karşı askeri müdahaleleri destekliyorlar.

Yapay Zekanın ortaya çıkışı savaşın kabul edilebilir aktörlerinin kapsamını genişleterek gözetim ve istihbarat toplama konusunda yeni ve karlı fırsatlar ortaya çıkardı. İsrail bu modeli benimsedi ancak soğuk kanlı bir hassasiyetle uyguladı. İşgal devletinin dijital beyni olan elit Birim 8200 askeri gözetimi şirket teknolojisiyle birleştirerek dünyanın ilk Yapay Zeka destekli soykırımını yarattı. Lavender ve The Gospel gibi araçlar Filistinlilerin iletişimini tarıyor, lehçe taraması ve meta veri kullanarak ölüm listesini otomatik olarak oluşturuyor.

Bu araçlar Filistinlilerle diğer Arapça konuşan nüfusu gözlemlemek için tasarlanmış olup öncelikle Arap lehçelerine odaklanıyor. Palantir, Google, Meta ve Microsoft Azure gibi şirketler bu projelerde çalışarak, Lavender ve diğer gözetim sistemlerinin geliştirilmesine destek verdiler. Başta Suudi Arabistan olmak üzere körfez ülkeleri soykırım mekanizmasına ivme kazandıran bu küresel gözetim teknoloji şirketlerine yatırım yapıyorlar.

Yapay Zeka sistemlerinin kimin ölüp kimin yaşayacağına karar vermesiyle askeri komuta ve şirket algoritmaları arasındaki çizgi tamamen kayboldu. İsrail işgalinin en temel altyapısı gözetimden suikaste kadar dış kaynaklı, modernize ve satılık durumda.

SAVAŞTA DENENMİŞ SİLAHLARDAN ALGORİTMİK APARTHEİD’E

İsrail’in ekonomisi askerileştirilmiş kapitalizme dayanıyor. Yalnızca bu yıl silah satışlarından 14,8 milyar dolar kazanmaları, kötücül olduğu kadar etkili bir pazarlama stratejisine dayanıyor: Filistinliler üzerinden “savaşta denenmiş”. Bunun en önemli örneklerinden biri İsrailli bir şirket olan Smartshooter’in silahlarının Haziran 2023’ten bu yana 5,7 milyon dolarlık bir anlaşmayla sipariş edilmesi. Smartshooter’in teknolojisi işgal ordusunun elit Meglan Birimi ve Golani Tümeni tarafından Gazze’ye saldırıda kullanılıyor.

Gazeteci Antony Loewenstein Declassified’e konuya dair şunları söylemişti:

Smartshooter, işgal altındaki Filistin’de teçhizatlarını test eden birçok İsrail şirketinden sadece biri. Son derece karlı bir sektör ve Gazze’deki katliam ticareti durdurmuyor. Aksine, İsrail’in boyun eğdirme ve kontrol modeli birçok devletin ilgisini çektiği için satışları artırıyor.

Bugün İsrail’in silah ve teknoloji sektörlerini birbirinden ayırmak zor. Gözetim yazılımları, Yapay Zeka destekli ölüm listeleri ve otomatikleştirilmiş hedefleme sistemleri, tüfekler ve dronlarla birlikte paketleniyor. Savaş alanı teknolojik yenilik için deneme sahası haline geldi, Gazze’yi özelleştirilmiş soykırımın mükemmelleştirildiği bir laboratuvara dönüştürüldü. Bu füzyon Tel Aviv’in işgalini endüstri haline getirebilmesine, tüm küreye ihraç edilebilecek bir modüler boyun eğdirme sistemi yaratabilmesine imkan verdi. Teknolojinin askerileştirilmesi olarak başlayan süreç çok daha tehlikeli bir hale geldi: soykırımın teknolojikleştirilmesi.

MCSOYKIRIM

İsrail’in soykırım modelinin uluslararası alıcıları var. Haaretz’in geçtiğimiz günlerde yazdığı “Neden İsrail savunmasının geleceği Hindistan’da” başlıklı manşet, İsrail-Hindistan savunma ortaklığının karşılıklı faydalarının altını çiziyordu. Tel Aviv açısından bu batıya mecburiyeti azaltırken Hindistan açısından da Batı Asya’da stratejik avantaj kazanmak anlamına geliyor. 2001 ile 2021 arasında Hindistan 4,2 milyar dolarlık İsrail savunma teknolojisi ithal etti, bunların arasında geliştirilmiş dronlar ve askeri teçhizatlar da var.

Daha yakın zamanlı bir istatistiğe bakacak olursak, Avrupa İsrail’in en büyük askeri alıcısına dönüşerek, 2024’teki toplam ihracatının %54’ünü oluşturdu. Brexit ve Amerikan Başkanı Trump’ın öngörülemez başkanlığının ardından Birleşik Krallık çok kutuplu düzende kendisini yeniden kritik ve önemli bir aktör olarak konumlandırabilmek için İsrail ile askeri iş birliğini güçlendirdi. Bu konuda yayınlanan haberler, Londra’nın yılda 60 bin Birleşik Krallık askerini eğitmesi için İsrail’in en büyük silah imalatçısı Elbit Systems ile 2,69 milyar dolarlık bir anlaşma yapmaya hazırlandığına işaret ediyor.

Bu yılın başlarında İngiliz askeri akademisinin işgal ordusu askerlerini eğittiği ortaya çıktığında bu ilişkinin sanıldığından daha da derinleştiği anlaşılmıştı, eğitilen askerlerin büyük çoğunluğu Gazze ve Lübnan’daki çatışmalarda savaş suçları işlemişlerdi. Aynı Elbit, işgal ordusunun dronlarının %85’ini sağlıyor ve İngiltere’de yasaklı Palestine Action tarafından savaş suçlarındaki doğrudan rolleri sebebiyle hedef alınıyor. Londra ise yalnızca şirketi savunmakla kalmadı, ortak operasyonları da artırdı.

Birleşik Krallık ayrıca tüm F-35 jet parçalarının %15’ini üretiyor. Bu jetler acımasızca Gazze soykırımında kullanılırken, üretimleri sürüyor, tüm eylemlere rağmen Birleşik Krallık mahkemeleri tarafından korunuyor. Tarafsız olmaktan çok uzak olan Birleşik Krallık, Tel Aviv’in soykırım altyapısının önemli paydaşlarından. Silah endüstrisi bugün artık bir küresel sektöre dönüştü ve savunma, teknoloji ve sistematik baskıyı birleştirdi. İsrail’in soykırım modeli doğrudan bu entegrasyondan faydalanıyor üstelik ülkenin sınırlarını çoktan aştı, uluslararası ortakları da bu ‘başarıda’ rol oynadı.

YARDIMI SİLAHLAŞTIRMAK, GAZZE’Yİ YENİDEN TASARLAMAK

Özel yükleniciler bugün artık İsrail’in savaş makinesinin her boyutuna dahil, buna insani yardımı kötücül biçimde manipüle etmeler de dahil. Gazze İnsani Yardım Vakfı, sözde yardım sağlamak için kurulmuş olsa da işgal güçleriyle gizli anlaşmaları, topladıkları istihbarat ve insani yardım sağladıklarına dair hiçbir kanıtı olmayan özel şirketleri konuşlandırmaları ortaya çıktı. Özel şirketlerin rolü uzak mesafe gözetim desteğinin çok ötesine geçmiş durumda, insani yardım mekanizmalarına sızmış durumdalar. Gazze İnsani Yardım Vakfı birçok kez tarafsızlık ve bağımsızlık gibi yardım gönderiminin en temel prensiplerini ihlal ettiği için hedef alındı. Kalabalıklara ateş ettikleri, istihbarat topladıkları ve İsrail hükümetiyle iş birliği yaptıkları, ayrıca hiçbir insani yardım uzmanlığı olmayan personeller tarafından yürütülen özel güvenlik şirketleri Safe Reach Solutions ve UG Solutions’ı finanse ettikleri ortaya çıktı. UGS’nin ABD’deki İslam karşıtı azılı motor çetelerinden üyeleri istihdam etmesi yakın zamanda haberlere konu olmuştu. Gazze Sağlık Bakanlığının verdiği sayılara göre Gazze’de 2 bin 354 Filistinli yardım beklerken öldürüldü, 17 bin 948 kişi ise yaralandı.

Kritik mesele bu özel şirketlerin geleneksel insani yardım örgütleriyle aynı ahlaki standartlara bağlı olmamaları. Bu denetimsizlik eksikliği de işgalin uzantısı olarak rol oynamalarına imkan veriyor, İsrail’in hedeflerini yardım adı altında ve çok az hesap verilebilirlikle ilerletiyorlar. Dolayısıyla özelleştirilmiş yardım yalnızca ikincil bir detay değil fakat İsrail’in soykırım modelinin merkezi bir unsuru, insani yardımı işgalin bir başka aracına dönüştürüyor.

DÜNYAYI YAKMAK

ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Gazze Riviera’ planı ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun kitlesel sınır dışı tahayyülü Gazze’nin tamamen yeniden tasarlanması fikrine dayanıyor. Trump’ın savaş sonrası planı bir ekonomi merkezinin öznesi olmaya razı bir nüfus gerektirirken Netanyahu ise Filistinlilerden arındırılmış, yeni illegal yerleşimlerin kurulabileceği topraklar hayal ediyor. Emperyal modelin aksine soykırım modeli nüfusun ortadan kaldırılmasını gerektiriyor ki insanları imha etmek, evcilleştirmekten çok daha kolay ve verimli. Bu da savaş sonrası Gazze’nin özelleştirilmesini bir seçenekten bir gerekliliğe dönüştürüyor.

Financial Times’e göre Gazze İnsani Yardım Vakfının kurulmasından sorumlu olan Amerikalı danışmanlık şirketi Boston Danışma Grubu, daha kapsamlı bir savaş sonrası yeniden inşa planı için Gazze’lilerin yeniden yerleştirilmesini hesaplamakla görevlendirildi. Raporlar, Amerikalı paralı askerlerin ve savaş şirketlerinin savaş sonrası durumu ve askeri hareketlenmeyi yönetmek ve kontrol etmek için daha fazla önem kazanacağını, hem emperyal modelin hem de İsrail’in soykırım modelinin sürdürülebilirlik için birbirlerine ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

İnsani yardım bu vizyonu gerçekleştirebilmek için araçsal bir öneme sahip. Birleşmiş Milletler yetkililerinin “ölüm tuzakları” olarak tanımladığı dört ‘yardım dağıtım’ alanı, askerileştirilmiş bölgelere dönüştürülerek Filistinlilerin Güney Gazze’de çok daha küçük yerleşimlere sürülmeye zorlayarak doğrudan İsrail’in yerinden etme hedefine katkı sağladı. Bu savaşın geleceği değil, bugünü. Ve Gazze’de üretilip, denenip satılıyor.

*thecradle.co

Çeviren: Yusuf Tuna KOÇ