Gazze katliamı sürüyor

Tüm dünyanın gözü önünde katliam devam ediyor. Ölen Filistinli çocuklar, kadınlar, yaşanmaz hale gelen bir ülke dünyanın efendilerinin umurunda değil. En zengin ülkenin başındaki Trump, İsrail ile el ele, Gazze’yi “Ortadoğu Rivierası” yapmaktan söz ediyor. Onlar Filistinlileri topraklarından sürme hazırlıkları yaparken, bizdeki siyasal İslamcılar “hicret” diyerek bu korkunç planı açıklanabilir hale getirme telaşında. Vicdandan geçtim utanma da kalmadı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre Gazze’nin yüzde 70’i İsrail kontrolüyle boşaltılmış, girilmez bölge durumunda. Filistinlilerin Gazze’de gidebilecekleri güvenli bir yer kalmadı.

GAZZE’DE ÇOCUK OLMAK

Önceki gün çocukların bayramıydı ya, BM Filistinli Mülteciler Ajansı (UNRWA) Gazze’de çocuk olmayı şöyle tarif ediyor: Eğitimden ve normal çocukluğun temel gereksinimlerinden yoksun, sürekli ölüm tehdidi altında yaşamak. Bir buçuk yılı geçti, 7 Ekim saldırılarından bu yana. Gazze’de çocuklar, uyandıklarında bir sevdiklerinin ölüm haberini ya da yeniden yer değiştirme emrini almaktan korkarak uykuya dalıyor. Küçücük çocuklar günlerini bombalardan sakınarak, temiz su arayarak, yemek için ateş yakacak malzeme bulmaya çalışarak, ailelerine sığınacak yer soruşturarak geçiriyor.

BM verilerine göre Gazze’de 6-23 aylık çocukların, gebelerin ve emziren kadınların yüzde 92’sinden fazlası yetersiz besleniyor. 16 binden fazla gebe ya da emziren kadın, 60 binden fazla çocuk akut malnütrisyon tedavisine ihtiyaç duyuyor, sizin anlayacağınız, açlıkla boğuşuyor.

Anaokulundan üniversiteye 2 bin 308’den fazla eğitim kurumu yerle bir edilmiş durumda. 658 binden fazla çocuk eğitime devam edemiyor. 13 bin 289 öğrenci, 651 öğretmen öldürüldü.

UNRWA’nın 16 Nisan 2025 itibarı ile güncellediği son verilere bakalım. Biliyorsunuz, son ateşkes ile insanlar bir heyecan ile evlerine ve normal yaşamlarına dönmeye çalışmış, pek çoğu yıkıntılarla karşılaşmıştı. Buna rağmen yaşamlarını yeniden kurmaya çalışırken 17-18 Mart 2025’te ateşkes tekrar sona erdi. İsrail’in korkunç saldırıları, karadan, denizden, havadan yeniden başladı, yüzlerce sivil öldü, sivil altyapı zarar gördü, zorla yerinden etme dalgaları yaşandı. Sivil insani yardımların ulaştırılması durdu, 2 Mart’tan bu yana yiyecek, ilaç, aşı gibi insani yardımlar ulaştırılamıyor. Durumun son 18 ayın en kötü insani krizi olabileceği bildiriliyor.

Hamas’ın 7 Ekim 2023 saldırılarından bu yana Gazze’de en az 51 bin kişi öldü, 116 bin 343 kişi yaralandı. Ölenlerin 15 bin 163’ü çocuk, 8 bin 304’ü kadın, 3 bin 839’u yaşlı. Nüfusun yüzde 90’ı, 1 milyon 900 bin kişi yerinden edilmiş durumda. Çoğu kişi birden fazla yer değiştirdi, ondan fazla yer değiştirenler var. Gazze’de 290 BM çalışanı öldürüldü, UNRWA sığınma alanlarına yönelik 829 saldırı oldu, bu alanların 311’i zarar gördü. UNRWA’nın uluslararası personeli 27 Mart’ta Gazze’yi terk etti. Buralarda sadece Filistinli yardım görevlileri hizmet veriyor ve insani çabaya öncülük ediyor. UNRWA halen 119 merkezde 90 bin Filistinliyi barındırıyor.

SAĞLIK HİZMETLERİNİN DURUMU

BM verilerine göre Gazze’deki 35 hastanenin 23’ü kısmen çalışıyor. Sekiz sahra hastanesi var. Tıbbi tedavi için Gazze’den çıkarılmayı bekleyen 10 bin 500 ile 12 bin 500 arası hasta olduğu bildiriliyor.

Sağlık hizmetlerinin yarıdan fazlasının UNRWA merkezlerinde verildiği, 7 Ekim’den bu yana 8,1 milyon başvurunun karşılandığı belirtiliyor. DSÖ ve UNICEF ile birlikte başta çocuk felci olmak üzere aşı kampanyaları yapıyorlar. 27 sağlık merkezleri var, 8’i faal. Tıbbi hizmetlerin kaynakları kritik derecede yetersiz; temel malzemelerin neredeyse üçte ikisinin (yüzde 65) iki aydan kısa bir sürede tükeneceği tahmin ediliyor.

İsrail’in son hastane saldırısı 13 Nisan Pazar günü Al-Ahli Arap hastanesine oldu, hastane kullanılamaz hale geldi. BM Genel Sekreterliği sözcüsü Stéphane Dujarric yaptığı açıklamada uluslararası insani kanuna atıf yapıp yaralı kişilere, hastanelere ve sağlık çalışanlarına saldırı yapılmamasını istedi. Aynı kanunun şu hükmünü hatırlattı: “İşgal altındaki bir bölgenin nüfusunun tamamına veya bir kısmına yeterli miktarda yiyecek sağlanmıyorsa, işgalci güç söz konusu nüfus adına yardım programlarını kabul edecek ve bunları elindeki tüm araçlarla kolaylaştıracaktır.” BM ateşkesin yenilenmesini ve derhal yürürlüğe girmesini de talep etti. Diyeceksiniz ki BM bunları söylüyor da, kime söylüyor? İsrail arkasına ABD’yi de alarak uluslararası hukuku çoktan paramparça etmiş, kurumları tanımaz hale gelmiş durumda.

Ey dünyanın efendileri, Gazze’de görmezden geldiğiniz durum bu! Filistin meselesi, 7 Ekim 2023’den bu yana bölgede yaşananlarla, Suriye’deki rejim değişikliği ile, Lübnan’da, İran’da yaşananlarla yakından ilgili. İnsanlığa yakışır bir çözümden çok uzağız, canımız acıyor. Filistin hepimizi bir şeyler yapmaya, ama samimi bir şeyler yapmaya çağırıyor.