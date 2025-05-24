Gazze: Vicdan ve vicdansızlık, ahlak ve ahlaksızlık

Memlekette de çok şey oluyor yazılacak ve ben bugün Pepe’ye saygı duruşumun son bölümünü yazacaktım. Onu Salı’ya bıraktım, Pepe anlayışla karşılar.

O ki; “Filistin’in Dostu”ydu, “ezilenler için yaşayan bir vicdandı; sessizlik çağında hakikatin samimi bir sesi, devrimci dürüstlüğün ve saflığın nadir bir örneğiydi.” “Filistin(’e)… olan samimi desteğini, 2014’teki İsrail’in Gazze saldırısını ‘soykırım’ olarak tanımlayarak ortaya koydu—bu, diplomatik hesapları aşan ve Siyonist yanlısı sağcı seslere meydan okuyan cesur bir tutumdu.”

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), ardından yayınladığı mesajında; “Yoldaş” dediği Pepe için bunları söylemiş ve “Filistin’in hafızasında ve tüm devrimcilerin vicdanında yaşamaya devam edeceğini” vurgulamıştı.

İsrail vicdansızlık ve ahlaksızlığının Gazze’de çiğnemediği bir sınır kalmadı ve Gideon’un Arabaları Operasyonu dediği son harekâtında binlerce Filistinli bebeğin açlıktan ölmesini de umursamayacak.

Netanyahu, güvenlikle ambalajladığı vicdansızlık ve ahlaksızlığıyla İsrail’i daha güvensiz hale getiriyor. İşte, askerlerinin Batı Şeria’da bir diplomat grubuna ateş açtığı günün gecesinde ABD’de iki İsrailli diplomat öldürüldü.

Başlıktaki vicdan ve ahlak sınavı Netanyahu’yla ilgili değil. O faşizmle haşır neşir bir ahlaksızlık batağında debelenirken, Gazzelilerin umutsuzca baktıkları dünyanın tiksindirici sessizlikten ne kadar sıyrılacağıyla ilgili.

Batılı iktidarların, kimi İsraillilerde gördüğümüz vicdan ve ahlaktan nasiplenip nasiplenemeyeceklerini görmekle ilgili!

İsrail’de bir pastanenin vitrinindeki, üzerine mavi harflerle “İsrail ordusu onları biçsin!” yazılmış, kreması içinden taşan eklerleri yemeyi midelerinin kaldırıp kaldırmayacağıyla ilgili!

Aşağıdaki İsrailli yorumcuları okurken utanıp utanmadıklarıyla ilgili!

Hukuk Profesörü Orit Kamir: Hiç bu kadar çok kötülük görmemiştim; bu kadar çok insanın kötülük sergilemek için hevesli olduğunu, birbirleriyle empati eksikliğinde yarıştığını görmemiştim. … Başkalarının acısından sevinç duymak. İnsanlar acı çekerken, aç kalırken, ölürken, her şeylerini kaybederken sevinmek. ... Sanki dev bir baraj yıkılmış ve kitlelerce İsrailli, insanlık sınırlarını tamamen kaldırmış, birlikte zehirli nefrete, ego sarhoşluğuna, insanlıktan çıkarmaya ve şiddete doğru yarışıyorlar…İsrail kötülükle, empati eksikliğiyle, nefrete ve kan arzularına olan bağımlılıkla dolup taşıyor.

Gazeteci Gideon Levy: Henüz Gideon’un Arabaları Operasyonu başlamadı ama soykırım arabaları şimdiden motorlarını ısıtıyor. Bu kadar gelişigüzel ve anlamsız olan bu katliama … ne isim vereceğiz? Bir hastanenin bombalanmasında 23 kişi öldü – savaş suçlarının en ağırlarından biri – sadece Muhammed Sinvar’ı, son şeytanı, dokuz sığınak delici bombayla öldürmeye çalışmak için… Gazze’de, İsrail’de ahlaki ve yasal olarak kabul edilemez görülecek başka ne kaldı? 100 ölü çocuk mu? Sinvar’ın kardeşi için bin kadın mı? Utancımızı bile kaybettik. … 1948 Yahudi Devleti Kurma Savaşıydı; Bu, Faşist Bir Devlet Kurma Savaşıdır.

İnsan hakları avukatı Dr. Rina Anati: Netanyahu, uzun yıllar süren iktidarı boyunca yalnızca bir amacı olan bir zehir makinesi kurdu: iktidarına yönelik riskleri tespit etmek ve ortadan kaldırmak. Bir risk tespit edildiğinde, bu kişi zehir makinesinin nihai hedefi haline gelir ve her yol mubahtır.

Vicdan ve ahlak İsrail’i terk ettikçe, buna dayanamayanlar da Yahudiliklerinden utandıran bir yabancılaşma hissiyle ülkeyi terk ediyorlar. 2023 yılında 55.300 İsrailli gitti, sadece 27.800’ü geri döndü. 2024’te ülkeyi terk eden 82.700 kişiden de sadece 23.800’ü döndü.

Nedeni güvenlik değil. İsrail’in vicdan ve ahlakının vicdansızlık ve ahlaksızlığa karşı çığlığı.

Açlıktan ölen Gazzeli bebeklerin sessiz çığlığına eşlik eden bu çığlığı artık Batılı devletler de duymaya mı başladı, yoksa Netanyahu’un kendilerini de batağa çektiğini görmekten mi, dünyanın tiksindirici sessizliği içinden cılız sesler yükseliyor.

Keşke bu vicdansızlık ve ahlaksızlığa galebe çalan vicdan ve ahlak sesi olsa!