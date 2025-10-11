Gazze’de ateşkes: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Trump'ın Truth Social'da İsrailli ve Hamas müzakereciler arasında bir barış anlaşmasına varıldığı yönündeki duyurusunun ardından Gazze ve İsrail'de kutlamalar patlak verdi. Özellikle bu noktaya kadar bombardıman veya açlıktan kesin ölümle karşı karşıya kalan Gazzeliler için kutlama olması anlaşılır bir durum. Ancak, ne kadar çirkin olsa da gerçeği söylemeliyiz.

Öncelikle, Trump’ın da itiraf ettiği gibi İsrail ve Hamas’ın anlaştığı şey, planın tam anlamıyla uygulanması değil sadece ilk aşaması. İkincisi, eğer Trump’ın ‘barış planının’ tam olarak uygulanmasının ilk adımıysa, uzun vadede hiçbir temel sorunu çözmeyecek.

Bu konuda söylenebilecek ilk şey, ilk aşamadaki ateşkes ve esir takası anlaşması, 7 Ekim 2023’ten bu yana geçen sürede herhangi bir zaman yapılabilirdi. Yapılmadı, çünkü Biden yönetimi, Avrupalı emperyalist güçler ve şimdiye kadar da Trump yönetimi, İsrail’in saldırganlığını sonuna kadar destekledi.

İkincisi, bunun kişisel olarak Netanyahu ve hükümeti için aşağılayıcı bir yenilgi olduğu. Netanyahu bunu bir zafere dönüştürmeye çalışıyor. Ancak herkes gerçeği görebilir: Trump’ın Netanyahu’ya karşı bir dayatması ve kabinesinin, tam bir etnik temizlikle Gazze’yi kalıcı olarak işgal etmek olan pozisyonundan geri adım atması. Netanyahu’nun siyasi varlığı bu savaşa bağlıydı.

Bu, sadece Trump'tan değil, her şeyden önce anlaşmayı destekleyen İsrail içindeki kamuoyunun muazzam ağırlığından kaynaklanan, üzerinde hissettiği muazzam baskıyı gösteriyor.

Ancak tüm bunlar çökebilir. İsrail ordusunun Gazze'den ne zaman çekileceği konusunda henüz bir anlaşmaya varılmadı. Ve Trump planında talep edildiği gibi, Hamas tarafından silahsızlanma ve etkili bir şekilde dağılma konusunda hiçbir taahhüt verilmedi. Netanyahu, savaşın yeniden başlamasına bir bahane olarak Hamas’ın silahsızlanmayı reddetmesine güveniyor olabilir. Bu şekilde istediğini elde edebilir.

CANAVARCA BİR PLAN

Peki, bu anlaşma çatışmanın başlangıcında imzalanabiliyorduysa, neden şimdi ortaya çıkarıldı?

İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı acımasız saldırılarının devam etmesi, emperyalist destekçilerinin konumunu zayıflatıyordu. Bu savaş, Arap ülkelerinde ve Avrupa'da sosyal huzursuzluğu körükledi ve geçen haftalarda İtalya'da gördüğümüz genel grevle sonuçlandı. Avrupalı emperyalist güçlerin, uluslararası alanda giderek daha fazla yalnızlaşan İsrail'e tam destek vermesini siyasi olarak çok zorlaştırdı.

Daha da önemlisi, ABD emperyalizmi açısından, savaş bölgedeki ittifaklarını kopma noktasına getirdi ve Çin ve Rusya gibi rakiplerinin yararına olacak şekilde daha da yalnız kalma riskini artırdı.

Bu açıdan dönüm noktası, İsrail'in Katar'ın Doha kentindeki binaları bombalayarak Hamas müzakerecilerine yönelik suikast girişimiydi. Bu durum, gerici Körfez ülkelerinin ABD askeri desteğine güvenip güvenemeyeceklerini sorgulamalarına neden oldu.

Netanyahu manevra konusunda uzmandır, ancak bu saldırıyla kendini aştı ve Trump harekete geçmek zorunda kaldı.

Ancak Trump'ın '20 maddelik barış planı', barışın garantisi olmaktan çok uzak, daha fazla çatışmayı garanti eden bir canavarlık ve Filistin halkının durumu umutsuz kalacak.

Başarıyla uygulamaya konulursa, Gazze'yi Donald Trump ve ‘Irak Kasabı’ Tony Blair'ın de dahil olduğu bir mütevelli heyetinin diktatörlüğü altına sokacak. İsrail ordu birlikleri – belirsiz bir gelecekte - Arap ve Müslüman ülkelerden gelen birliklerden oluşan bir işgal ile değiştirilecek.

Yeniden inşa ile ilgili birçok vaat var ancak bunun bedelini kimin ödeyeceğine dair hiçbir detay yok. Aslında, Gazze yabancı bir işgal altında kalıcı bir mülteci kampı olarak kalacak. Siyonistlerin Batı Şeria'yı ilhakı hızla devam edecek. Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkı kalıcı olarak ortadan kaldırılıyor.

Binlerce Gazzelinin, kesin ölümle karşılaştırıldığında bir umut kırıntısı temsil eden geçici bir rahatlama ve yardımların yeniden başlamasını haklı olarak kutlaması anlaşılır bir durum.

GAZZE ENKAZA DÖNDÜ

Gazze'deki durum şu anda bize Tacitus'un şu sözlerini hatırlatıyor: "Bir çöl yaratıyorlar ve buna barış diyorlar."

Gazze Şeridi'ndeki binaların yüzde 78'i hasar gördü. Yarısından fazlası tamamen yıkıldı. Çoğu okul yıkıldı, tek bir üniversite kalmadı. İşleyen tek bir hastane yok. Nüfusun çoğu bugün Gazze'nin merkezinde ve güney kıyısı boyunca çadırlarda yaşıyor. Tarım arazilerinin yüzde 98,5'i yok edildi. Tüm altyapı yok oldu; akan su yok, kanalizasyon sistemi yok, hiçbir şey yok.

Gazze'nin her köşesi patlamamış mühimmatla dolu. Gerçekten de insan yaşamına elverişsiz bir çorak araziye dönüştü. Yeniden inşa çalışmaları ciddi olarak başlasaydı, Gazze'yi onarmak onlarca yıl sürecekti. Ancak böyle bir yeniden yapılandırma planı yok. Bu nedenle Gazze'nin geleceği, tamamen dış yardıma bağımlı, devasa ve kalıcı bir mülteci kampı olarak şekillenecek.

Bölge, büyük sosyal sorunlarla boğuşacak ve muazzam bir öfke kaynamaya devam edecek. Bu nedenle, Hamas silahsızlanmayı ve fiilen dağılmayı kabul etse bile, Hamas'ın bıraktığı boşluğu dolduracak silahlı direniş gruplarına katılacakların sayısı azalmayacaktır.

Hamas'ın kendisi, 30 yıl önce Oslo Anlaşmaları'ndan sonra Gazze'deki korkunç koşullardan doğdu. Koşullar şimdi daha da korkunç, bu da Hamas'a benzer yeni direniş grupları için verimli bir zemin.

İsrail yayılmacılığının amaçları da bir zerre olsun değişmeyecek. Siyonistler kesinlikle yeni savaşlara dalacaklar.

1948'den beri Siyonistlerin tutumu “Sahip olduklarımızı tutarız” olmuştur. Genişle, yeni toprakları işgal et, işleri sonuna kadar zorla ve sonra geçici olarak geri çekil, bir anlaşma imzala, 'makul' davran. O geçici anlaşmayı zamanı geldiğinde bozacağın anlayışıyla.

Oslo Anlaşmaları böyle bir anlaşmaydı. Filistin devleti fikri, Gazze, Doğu Kudüs ve Batı Şeria üzerinde hüküm süren bir Filistin Yönetimi temelinde yükseltildi. Ne oldu? Filistin Yönetimi Gazze'de sistematik olarak zayıflatıldı. Batı Şeria'da ise anlaşma, Siyonist yerleşimlerin sürekli olarak artmasıyla zedelendi. Son olarak, 7 Ekim 2023'ten sonra her şeyden vazgeçildi.

Şimdi yeni bir 'anlaşma' var. İsrail bir tampon bölge tutmaya devam edecek ve bu arada Batı Şeria'daki yerleşim genişlemesi devam ediyor. Siyonistler, bölgedeki yaşanmaz koşulların Filistinlileri ayrılmaya teşvik etmesini umacaklar. Ve bir kez daha işgal etmek için yeni fırsatlar doğacak.

Bu arada, emperyalizm tüm bölgeyi istikrarsızlaştırmaya devam ediyor ve yeni çatışmalar hazırlanıyor.

EMPERYALİZMİ YIK!

Gazze savaşının etkileri uzun sürecek.

Eğer bu barış sürerse, 7 Ekim 2023'ten önce var olan ‘barıştan’ çok daha ağır olacaktır. Emperyalizm altında barış, sadece yeni emperyalist savaşlara hazırlık dönemidir ve bunların ana hatlarını şimdiden görebiliyoruz.

Ancak bu gerici savaş başka değişikliklere de yol açtı.

İsrail toplumunun dokusunu da parçaladı. 7 Ekim 2023'ten önce, İsrail yönetici sınıfı kendi içinde neredeyse bir iç savaş halindeydi. Savaş bu çelişkileri geçici olarak maskeledi ve savaşın sonu onları sadece katlanarak artmış bir şekilde yeniden ortaya çıkaracak.

Bu savaş, çok sayıda İsrailli vatandaşın Siyonist yönetici sınıfın onları ‘koruma yeteneğine’ olan inancını derinden sarstı.

Trump'ın ‘barış planı’ yürürlüğe girerse, Mısırlı, Türk ve Suudi askerleri, İsrailliler adına Gazze Şeridi'nde güvenliği sağlayacak ve Filistin direnişini bastıracak. Bu, Filistin meselesini bu ülkelerde daha da patlayıcı hale getirecek.

Bölgenin çok ötesinde, soykırım savaşı bir katalizör görevi görerek, milyonlarca işçi ve gencin öfkesini eyleme dönüştürdü ve dayanışma hareketinde bir referans noktası sağladı. Milyonlarca zihinde bu öfke, Siyonizm ve emperyalizmi, içerideki yeniden silahlanma ve kemer sıkma politikalarıyla ilişkilendirdi.

Filistin ile dayanışma içinde İtalya'daki siyasi genel grevi ve özellikle liman işçilerinin İsrail ile ticareti engellemek için doğrudan eylemi, bu hareketin en yüksek noktasıydı. Bu geri alınamaz şekilde kendi güçlerini tadan işçi sınıfının uyanışını temsil ediyordu. Çok gelişmiş yöntemlerin ortaya çıkmasıyla sınıf mücadelesinde niteliksel bir ilerlemeyi temsil ediyordu.

İşçi sınıfının sahneye girişi tek faktör olmasa da, Batı'daki yönetici sınıfın endişelerini besleyen ve nihayetinde İsrail üzerinde ciddi baskı uygulamaya zorlayan çok belirgin bir faktördü.

Bu 'barış' müzakeresinin sonucu ne olursa olsun, bu dersleri yanımızda taşımalıyız:

İşçi sınıfının savaş makinesini yıkma gücüne sahip olduğu. Siyonizm'le ve emperyalist savaşla mücadele etmek, kendi ülkemizdeki yönetici sınıfımızı yıkmak anlamına geldiği. Sonuç olarak, Ortadoğu'daki dehşetler kapitalizmin ve emperyalizmin bir ürünü olduğu ve Filistin'i özgürleştirme mücadelesinin, kapitalizmi devirme, Ortadoğu Sosyalist Federasyonu kurma ve tüm dünyada emperyalizmi ortadan kaldırma mücadelesi olduğu.

Kaynak: marxist.com

Çeviren: Umut Can FIRTINA