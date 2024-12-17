Gazze’de hayatta kalmak

Dünyanın gözü Suriye’deyken, Gazze’de iki yıldır süren İsrail saldırıları manşetlerden düştü. Oysa Gazze Şeridi’ndeki durum aynı şekilde devam ediyor: Ölüm, açlık, hastalıklar…

Uluslararası Af Örgütü’nün 212 tanıkla konuşup, 102 İsrail yöneticisinin açıklamasını, uydu ve dijital görüntülerini, dava dosyalarını inceleyerek hazırladığı “İnsan Değilmiş Gibi Hissediyorsun: İsrail’in Gazze’de Filistinlilere Yönelik Soykırımı” başlıklı raporundan sonra ABD ve İsrail, yapılanların soykırım olduğuna itiraz eden açıklamalar yaptı.

Raporun ardından Af Örgütü, geçen hafta yayımladığı videoyla Gazze’de yaşananları bir kez daha gözler önüne serdi.

Video, eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın, “Gazze’yi tamamen ablukaya alıyoruz. Elektrik olmayacak, gıda olmayacak, su olmayacak, yakıt olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. İnsan görünümlü hayvanlarla savaşıyoruz. Ona göre hareket edeceğiz” sözleriyle başlıyor ve Gazze’de yapılanın hukuken soykırım olduğunu açıklıyor.

‘CANLI YAYINLANAN İLK SOYKIRIM’

Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard da “Bir yılı aşkın süredir, işgal altındaki Gazze Şeridi’nde, gözlerimizin önünde büyük bir katliam yaşandığına tanık oluyoruz, bitecek gibi de görünmüyor. Birçok kişi bu katliamı ‘canlı yayınlanan ilk soykırım’ olarak tanımladı. Gün be gün... Hükümetiniz bu soykırımı engellemek için ne yaptı? Siyasi liderleriniz ne yaptı? Şu an ne yapıyorlar?” diye soruyor.

Af Örgütü’nün raporuna göre, son durum şöyle:

13 bin 300’den fazlası çocuk olmak üzere 42 binden fazla Filistinli öldürüldü, 97 binden fazlası yaralandı. Saldırılar, bazı ailelerin tüm kuşaklarını tamamen yok etti. Ocak 2024 itibariyle Gazze’deki tüm evlerin yaklaşık yüzde 62’si hasar gördü veya yıkıldı. Bu durumdan yaklaşık 1,08 milyon kişi etkilendi.

İsrail, Gazze’de yetersiz beslenme, açlık ve hastalıkların damga vurduğu yaşam koşulları oluşturdu ve Filistinlileri ağır bir ölümle karşı karşıya getirdi. Bir ankete göre, hanelerin yüzde 80’inde insanlar günlerce ve gecelerce yemek yemediğini bildirdi. Şubat 2024’e gelindiğinde birçok kişi yabani bitki ve hayvan yemi yemeye başlamıştı.

Ocak 2024 itibariyle BM kuruluşları, Gazze’nin kuzeyinde iki yaşın altındaki çocukların yüzde 15’inden fazlasının yetersiz beslendiğini tespit etti. Beyt Lahya’daki Kemal Advan Hastanesi’nde ciddi şekilde yetersiz beslenmiş ve susuz kalmış çocuklar tedavi altına alınıyordu, bazıları yetersiz beslenme ve susuzluktan kaynaklanan şiddetli zayıflık nedeniyle hareket edemiyor veya ağlayamıyordu. Hastane kayıtlarına göre Nisan 2024’e kadar çoğu iki yaş ve altında 26 çocuk, yetersiz beslenme ve buna bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.

İsrail, tekrarlayan “tahliye” emirleri ile yaklaşık 1,9 milyon Filistinliyi -Gazze nüfusunun yüzde 90’ı- insanlık dışı koşullarda yerinden ederek, giderek daralan, güvensiz toprak parçalarına sığınmaya zorladı. Filistinlilerin bir kısmı, 10 sefere kadar yerinden edildi.

Yaklaşık 625 bin öğrenci bir eğitim-öğretim yılını kaçırdı. Okulların tahmini yüzde 85’i zarar gördü. Gazze’deki 17 üniversitenin ve tüm tarihi alanlarının yaklaşık yüzde 63’ü yıkıldı veya hasar gördü.

Uluslararası Af Örgütü, İsrail ordusunun buldozerler ve elle yerleştirilen patlayıcılar kullanarak, “tampon bölgeyi” Gazze’nin toplam alanının yaklaşık yüzde 16’sına kadar genişlettiğini tespit etti. İsrail güçleri bunu yaparken Gazze’nin en verimli tarım arazilerinden bazılarını ve bu alandaki binaların yüzde 90’ından fazlasını yok etti.

Yani özetle Gazze’de eğitim, barınma, sağlık, gıda gibi temel ihtiyaçların karşılanması imkânsız hale getirildi. İnsanlığa da çocukların açıklıktan ağlayamadığı bir dünyada yaşama yükü kaldı.