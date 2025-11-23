Gazze’den Karakas’a yeni emperyalizm

Yusuf Tuna Koç

ABD, geçtiğimiz aylarda iki defa Venezuela çıkışlı tekneleri vurdu ve sebep olarak bu teknelerde uyuşturucu taşındığını, narko-terör ile mücadele ettiklerini söyledi. Saldırıda öldürülen Venezuelalıların gerçekten uyuşturucu kaçırıp kaçırmadığına ya da kim olduklarına dair herhangi bir kanıt sunulamasa da Trump büyük bir hevesle saldırıların süreceğini, hatta doğrudan Venezuela ve Kolombiya topraklarına yayılabileceğini birden fazla kez tekrar etti. Gerekçe, ABD’ye her yıl Latin Amerika’dan sokulan tonlarca kilo uyuşturucunun bu iki ülkeden geldiği iddiası. Oysa bizzat Amerikalı resmi kurumların araştırmaları dahi Venezuela’dan bu ciddiyette bir uyuşturucu akışı olmadığını ortaya koyuyor. Ancak meselemiz hakikat değil. Trump, Venezuela karşıtı anlatısını güçlendirmek için çoktan bir narko-terör örgütü ismi bulup Maduro’yu da bunun başına geçirdi bile! Artık demokrasi getirmekten dahi bahsedilmiyor ya da Saddam’ın hala bulunamamış o ünlü kimyasal silahları gibi özenle uydurulmuş hikayelerin yerine, bizzat bir devlet başkanının hayali bir örgütün başında olmakla suçlanılabiliyor. Üstelik, ABD’de uyuşturucuyla mücadele bir terör sorunu haline getirip olası saldırıların yasal temelleri atıldı bile. Dediğimiz gibi mesele hakikat değil, ancak gayet de yasal olabiliyor.

Peki neden? Neden ABD Venezuela’yı işgal etme hazırlıkları yapacak kadar azıttı ve neden artık liberallerin yemeye doymadığı büyülü demokrasi hikayelerine dahi ihtiyaç duyulmuyor? Bu iki sorunun yanıtı, Korkut Boratav’ın verdiği röportajda kullandığı ‘çürüme’ ifadesiyle anlatılabilir. Bildiğimiz dünya düzeni yani Sovyetler yıkıldıktan sonra müthiş heyecanla sokulduğumuz küresel sistem çürüdü. Esasında o sistem içerisinde bile yer yer çıkabilen çatlak seslerin ülkeler nezdinde bir gerçekliği kalmadı. Dünyada ABD ile çelişkili denilebilecek jeopolitik blokların tamamına yakını tasfiye edildi. Önce Doğu Avrupa’daki eski blok ülkeleri, ardından orta doğudaki BAAS rejimleri ve Latin Amerika’nın Pembe Dalgası. Dolayısıyla ABD’nin hoyratlığına ses çıkarabilecek ve mağdurlarıyla dayanışabilecek, başkaldırabilecek herhangi bir ulusal-uluslararası yapı kalmadı. Savaş sonrası dünya düzeninin en kritik kurumlarından olan Birleşmiş Milletlerin çalışanları, binaları bizzat İsrail tarafından ‘Hamas’ ilan edilerek birçok defa hedef alınabildi. Bu dönemin belli başlı krizleri sebebiyle yer yer önemi gündeme getirilen ‘kurumların’, dışında yer alan güç ilişkilerinden bağımsız herhangi bir anlam ifade etmediğine tanıklık ediyoruz.

‘ÇİN’İN SESİ’ DUYULMUYOR

Bu ikinci sorumuzun yanıtı aslında Trump’ın ikinci döneminin ilk gününde verilmişti. Trump’ın ilk icraatı, tüm dünyadaki Amerikan yardımlarını kesmek oldu. Bu kesinti, büyük oranda ABD’nin finanse ettiği sivil toplum kuruluşlarını, vakıf ve yardımları ilgilendiriyordu ve ABD yıllardır milyarlarca dolarını bu tür faaliyetlere ayırıyordu. Tabii ki dünyanın hayrına değil, ancak ABD desteği Soğuk Savaş döneminde Sovyetlere karşı nüfuz savaşında kritik önemdeydi. Trump, tüm bu yumuşak güç faaliyetlerini durdurmuş oldu. Sebebi ise basit; SSCB ve diğer sosyalist, bağımsız blokların dağılması. Bu tabi bugünün gündemi değil, ancak soğuk savaş bir günde bir meclis kararıyla bitmemişti. Yankısı 30 yıldan fazla dünyayı dolaşmaya devam etti. Bugün ise artık reel sosyalizmin etkilediği tüm jeopolitik güçler ya tasfiye olmuş ya zayıflamış, ABD’nin yarışabilmek için milyarlarca dolar aktardığı ideolojik hegemonya mücadelesi ise kazanılmıştı. Üstelik yeni Soğuk Savaş nitelemelerinin muhatabı olan Çin, SSCB’ye kıyasla bir ideolojik mücadele vermiyor. Dünyadaki nüfuzunu yalnızca ticaretle, nakit akışıyla güvence altına alıyor. Bu yıl İsrail-İran arasındaki 12 günlük savaşta, İran ile bir arka kapı diplomasisi yürüterek teçhizat sağladığı konuşuluyor, keza Kuzey Kore, Rusya, Çin ve İran arasında kimi dönemlerde böyle bir ‘dayanışma’ hattının olduğu, bu hattın Ukrayna savaşında da Rusya’nın lehine destek sağladığı biliniyor. Ancak tüm bunlar belli bir ideolojik hat ve hegemonya mücadelesi kapsamında değil, geçmişlerindeki tüm dostluğa rağmen düşmanımın düşmanı mantığı ile ilerliyor. Oturup bir paragrafta Çin’in hala sosyalist olup olmadığını tespit edebilmek güç olduğu kadar gülünç, ancak Çin’in sosyalist bir reel politik için herhangi bir çabasının olmadığı açık. Artık devletler çapında sosyalizmin ve onun etkisindeki bağımsızlık, laiklik, eşitlik gibi fikirlerin ve bir sosyalist kültürün desteklenmediği ortadayken, ABD’nin de milyarlarca doları bunun için ayırmasına gerek kalmıyor. Ancak kaybolan yalnızca değerler ya da kültür değil, aynı zamanda ABD’nin saldırganlığına reaksiyon gösterebilecek bir uluslararası kamuoyunun da tamamen gayri resmileşmesine tanıklık ediyoruz. Nitekim Gazze soykırımına bizzat imparatorluğun kalbinden verilen reaksiyon ya da tersinden ‘demokrasinin yılmaz koruyucusu’ Almanya’nın protestolara gösterdiği sertlik, bu gayri resmileşmenin iki yüzü.

GAYRİ RESMİ ULUSLARARASI KAMUOYUNUN KIRILGANLIĞI

Her ne kadar sokaklarda, üniversitelerde verilen reaksiyonlar kıymetli olsa da içinde bulunduğumuz çağda bunun her zaman aynı şekilde gerçekleşmeyeceğini de bilmek gerekiyor. Örneğin Filistin konusunda İsrail’in vahşetinin Filistinlilerin insan üstün çabasıyla yayınlanabilmesi, batıda orta doğulu göçmenlerin bu ülkelerdeki sol ile diyaloğu gibi dinamikler önemli rol oynamıştı. Fakat benzer bir reaksiyonu örneğin Suriye’ye müdahalede görebilmek mümkün olmamıştı. Bunun yerine sanki Amerikan müdahalesini meşrulaştırabilirmiş gibi yıllarca Esad tartıştırıldı. Tam olarak bu sebeple yarın Venezuela’ya karşı gerçekleşebilecek bir işgalde, böyle bir gayri resmi kamuoyu reaksiyonu göremeyebiliriz. Özellikle ABD’nin güneyindeki Latin Amerikalı göçmenlerin anti komünist eğilimleri, Maduro’nun tartışmalı bir figür haline gelmesi gibi gerekçeler suyu bulandıracaktır. Üstelik somut, maddi bir dayanışma olmadığı zaman bu türden reaksiyonların sahadaki gerçeği de büyük oranda etkilemediğini biliyoruz. Gazze için Avrupa’nın, Latin Amerika’nın başbakanları dahi tepki göstermesine rağmen, bunun somut karşılığı olabilecek, jeopolitik ya da bölgesel sınırları aşan gerçekçi bir dayanışmadan, bloktan bahsedemiyoruz. Geçtiğimiz yıllar çokça umut bağlanan, dünyanın batı bloğu dışındaki en zengin ve nüfuzlu ülkelerinin liderlik ettiği BRICS’ten, soykırımdan beri neredeyse hiç bahsedilmemesi bir nevi bunun da kanıtı. İşte tam da bu hakikat sebebiyledir ki tüm protestolara, BMGK mikrofonlarından iletilen ağır sözlere rağmen Gazze’ye yönelik Trump planının değil kaldırılması, aksaması bile gündemde değil, aynı şekilde İsrail’in bölgesel saldırılarının da. Tüm bu gerekçelerden ötürü, artık müdahale ve işgaller için ne büyülü yalanlar üretecek kuruluşlar mevcut ne de buna gerek var. Trump’ın muhtemelen rüyasında gördüğü İspanyolca bir örgüt ismi yeterli.

DÜNYAYI KİM KURTARACAK?

Peki ilk soruya gelecek olursak neden ABD bugün böyle bir saldırganlığa geçiş yapmış durumda? Latin Amerika’da 2000’li yıllar boyu sivil darbelerle, yumuşak müdahalelerle hareket eden ABD’nin şimdi tam teşekküllü bir şekilde silaha sarılması kesinlikle bir paradigma değişimi. Bu sayfadaki Korkut Boratav röportajında, hocaların hocası bu soruya detaylı yanıtlar veriyor. Birçok başka yorumcu da ABD’nin artık ekonomik olarak yarışamadığı başta Çin olmak üzere önemli güçlere karşı, emperyal tahkimatını zor yoluyla sürdürmeye çalıştığını söylüyor. Bunun bir sonucu da küresel siyasetin yerini jeopolitikler dönemi aldığı, ABD dahil tüm dünyanın kendi sınırlarında didiştiği bir döneme girildiği de iddia ediliyor. Bulguları mevcut, ABD ilk emperyal deneylerini yaptığı kendi çeperine ve içine dönüyor. Öte yandan, orta doğuda İsrail ve Türkiye gibi sadık taşeronları eliyle gerçekleştirilenlerin adı bizzat Trump Planı olabiliyor. Sadece bu iki bölge değil, Trump Ukrayna savaşının sürdürülebilmesi ve Rusya’nın ekonomik izolasyonu için AB liderlerine ağır sorumluluklar yükledi, hatta BMGK’da Rusya ile hala ekonomik anlaşmaları olan ülkeleri bizzat fırçaladı, bir umudu ise hep Tayvan’a doğru kalkacak bir Çin savaş gemisinde, şimdi Çin düşmanlığının sözcüsü için yeni bir Japonya başbakanı da var. Dolayısıyla kürenin tamamında emperyalizmin yeni dönemi için tam bir teşkilatlanma var. Reel sosyalizmin yankısının dindiği, ancak öte yandan ekonomik göstergelerin aşağıya evrildiği bir tabloda, emperyalizm tüm sahayı kendi lehine yeniden dizayn etme çabasında. ABD bizatihi kendi askeri varlığı açısından Venezuela’ya odaklanmış olsa da AB, İsrail ve Japonya gibi etkili müttefikleri üzerinden de kürenin kalanında yeni yıkım, işgal ve savaş planlarını harekete geçiriyor.

El freni sökülmüş bir emperyal düzlem tüm insanlık için daha fazla kabus senaryosu üretiyor. Ancak hayat Washington için de başka planlar yaparken başına gelenlerdir. Mütemadiyen yeni krizler üreten bir sistemin kendisini yalnızca tam teşekküllü bir yıkım planı ile hayatta tutabilme imkanı, bu yıkımın altında kalabilme ihtimaliyle eş değerde.