Gecikmiş bir seyahatin gecikmiş yazısı: Etiyopya

Alaz Sümer - Yazar

İlk defa beş sene önce, ikinci el plak satan bir dükkanda tanışmıştım Etiyopya Halk Müziği ve cazı bir araya getiren ethio-caz ekolüyle. Mulatu Astatke’den Tezeta’ydı mekanda çalan. O günden itibaren, Addis Ababa’daki bir caz barda bal şarabı içip Etiyopyalı sanatçıları canlı olarak dinleme ihtimali, benim için büyük bir motivasyon haline gelmişti. Hayat telaşı, bu ihtimali biraz erteledi: 2024 yılının aralık ayına.

Afrika’da, hiçbir Avrupalı devletin sömürgeleştiremediği tek ülke olan ve dili, yemekleri, yaşam tarzı, doğal güzellikleri ve tarihi eserleri ile ileride “hayatımda gördüğüm en ilginç ülkelerden biriydi” diye anlatacağım Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’ya, Nairobi’den iki saatlik bir uçuşla ulaştım.

Afrika Birliği’nin merkez ofisine de evsahipliği yapan başkent Addis Ababa, modern bir şehir görünümünde. Hemen çok katlı yapılar, modern cafeler, restaurantlar ve barlar göze çarpıyor. Ana caddelerden birinde yürürken, geniş kubbesiyle görkemli bir görünüme sahip olan bir kiliseye giriyorum. Etiyopyalılar, tarihin ikinci “Hristiyan ulusu”. Ermeniler, 1.; Etiyopyalılar ise 4. Yüzyılda Hristiyan olmuşlar. Bugün de ülkenin yüzde 62’si Hristiyan, yüzde 34’ü ise Müslüman. İnsanların ibadet edişlerini izlediğimde, Etiyopyalıların her şeyi olduğu gibi Hristiyanlığı da özgün şekilde yaşadıklarını anlıyorum. Kiliseye girerken ayakkabılar çıkarılıyor ve kapı öpülüyor, içerde herkes beyaz giyiyor ve ibadet ederken secde ediliyor. Görüş farklılıklarından dolayı Etiyopya Ortodoks Tevhidi Kilisesi, 451 yılında toplanan Kadıköy Konsili’nde diğer kiliselerden ayrılarak önce Kıpti Ortodoks Kilisesi’ne bağlanmış fakat 1959’da onlardan da ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiş. O tarihten beri kendi din görevlilerini kendileri yetiştiriyor ve bu alandaki araştırmalarını kendileri yapıyorlarmış.

1896’daki Adwa Savaşı ile İtalyanları yenilgiye uğratıp bağımsızlığını pekiştiren Etiyopya, zaman zaman sosyalist devletlerle iyi ilişkiler kurmuş. Küba, 1977’deki Ogaden Savaşı için ülkeye asker göndermiş. Bu desteğin anısına dikilen Etiyopya-Küba Dostluk Anıtı, hâlâ şehrin en gözde ziyaret noktalarından biri. Etnografya Müzesi’ni ziyaret etmek için gittiğim Addis Ababa Üniversitesi’nin merkez kampüsünün karşısındaysa şu anda ziyarete açık olmayan bir Karl Marx büstü var.

Ülke, kahvenin anavatanı olarak da biliniyor. Başkentin sokaklarında dolaşırken kahve kokuları eşliğinde yürüyorsunuz. Kahve, Etiyopya kültürü için o kadar önemli ki, bir seremoni eşliğinde hazırlanıyor ve büyük bir özenle ikram ediliyor. Bir kahvesever olarak ülkeyi sevmem için güzel bir sebep daha bulduğumu düşünüyorum.

Etiyopya mutfağı da dünyanın en özgün mutfaklarından. Bir çeşit gözenekli ekşi maya ekmeği olan injera üzerine servis edilen ve her damak zevkine hitap edebilecek geleneksel yemeklere, bölgenin baharatları ve acı biberleri eşlik ediyor. İster vejetaryen olun ister et sevin ya da zeytinyağı ağırlıklı beslenin, Etiyopya mutfağının en az bir yemeği mutlaka beğeninizi kazanacaktır.

Ertesi sabah uçakla ülkenin kuzeydoğusuna, Tigrinya Bölgesi’ne gidiyorum. Burada zaman zaman Tigray Halk Kurtuluş Cephesi ile Etiyopya Ordusu’nun gerginlik yaşadığını duymuştum ama seyahatim sırasında hiçbir sorun yaşamadım. Bölgenin başkenti Aksum, Etiyopya Hristiyanlık tarihi için çok önemli bir şehir. Öyle ki, Etiyopya Kraliyet Ailesi’nin taç giyme törenleri hep burada yapılırmış. Aksum Dikilitaşları olarak adlandırılan ve Adwa Savaşı sırasında Roma’ya kaçırılan eserler, 2008’de yoğun çabalar sonucunda İtalyanlardan alınabilmiş. İtalyanlar, tek parça olarak kaçırdıkları dikilitaşları, özensiz şekilde parçalara bölerek iade etmişler. Burada girdiğim her kilisede ya da önünden geçtiğim her evde misafirperverlikle karşılanıyorum. İnsanlar, evlerinde kahve içmem için ısrar ediyorlar, din görevlileri de bölgedeki resimli incilleri göstererek kiliseleri hakkında bilgi veriyorlar. Köy kahvesinin önünden geçerken langırt oynamak için çağırılıyorum. Bölge halkı karşısında şansım yok, çok iyi langırt oynuyorlar. Fakat kaybetmeme rağmen yemekleri yine onlar ısmarlıyorlar.

Hristiyan yoğunluklu bir nüfusa sahip olan ve kendi dillerini konuşan misafirperver Tigraylılardan ayrılıp, beni Etiyopya Müslümanlarının yaşadığı Afar Bölgesi’ne götürecek olan minibüse biniyorum. Aktif bir yanardağ göreceğimi söylüyor Afarlı yol arkadaşım. Fakat yanardağa o kadar yaklaşacağımı düşünmüyorum. Erta Ale adı verilen yanardağ, yaklaşık olarak on günde bir faaliyete geçiyormuş. Belki bir şeyler görürüm umuduyla yola çıkıyorum. Kamp alanımız, yanardağın hemen yanında. Yer yataklarında yatılıyor, çatı yok. Kamp sahipleri, şikayet eden Avrupalıları ikna edebilmek için “Size bin yıldızlı bir otel vaadediyoruz. Uyumadan önce yıldızları seyredebilirsiniz.” diyorlar. Yıldızlar gerçekten de çok yakın ve güzel görünüyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla volkanın aktif kısmına yürüyüş başlıyor. Şanslıyız. Yürüyüş yaptığımız yerin iki metre ötesinde lavlar akmaya devam ediyor. Bu manzara, gündoğumuyla da birleşince hiçbir zaman unutulmayacak bir ortamla karşı karşıya kalıyoruz. Yürüyüş için elimde tuttuğum tahta sopayı gösterip olumlu cevap alacağımı hiç düşünmeden “Bununla lavlara dokunabilir miyim” diye soruyorum. Rehberimiz evet dediğinde yerimde kalıyorum. Bir an için cesaretimi topladığımda, tahta çubukla lavları dürtüyorum. Kısa devre yapan bir elektronik aletin sesine benzer bir ses çıkıyor. Fakat kimseye bir şey olmuyor.

Lavların yanıbaşında yürüyüş yaptığımız o günden sonra, artık bir şeyden kolay kolay etkilenmeyiz diye düşünüyoruz fakat Etiyopya bizi yanıltıyor.

Yeni günü, manzarasıyla kendisine hayran bırakan bir tuz gölünde karşılıyoruz. Sonra dünyanın en sıcak yerlerinden biri olarak kabul edilen Dallol’a gidiyoruz. Dallol, gördüğünüzde bu dünyaya ait olduğuna inanamayacağınız; sarı, turuncu, kırmızı, yeşil renklerdeki asidik gölcüklerden, tuz sütunlarından, kükürt birikintilerinden ve kaynar su kaynaklarından oluşuyor. Bölgenin şartları Mars ile benzerlik gösterdiğinden birçok ülkenin uzay ajansı, araştırma için buraya geliyormuş. Burayı gördükten sonra yeniden aynı cümleyi kuruyoruz: Bu saatten sonra bir şeyden kolay kolay etkilenmeyiz. Fakat Etiyopya, bizi yine haksız çıkarıyor.

Bir sonraki durağım, adını Etiyopya’nın eski kralından alan Lalibela şehri oluyor. 12. Yüzyılda yaşayan Kral Lalibela, Afrika’da yaşayan Hristiyanların, Müslümanların Kudüs’ü ele geçirmeleri sebebiyle hacca gidemeyeceklerini düşündüğü için, bu şehre yeni bir Kudüs inşa etmeyi düşünüyor. Verdiği talimatlarla kızıl tondaki kayaların tek parça halinde oyulmalarıyla 11 tane eşsiz kilise yaptırıyor. Günümüzde bu kiliseler, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde. Lalibela şehri hiçbir zaman “Yeni Kudüs” olamıyor fakat büyük emekle inşa edilen kiliseler, belki de dünyanın en ilginç ve güzel yapıları arasına giriyor. Üstten bakıldığında çoğunluğu haç şeklinde olan, eşsiz işlemelere sahip olan bu kiliselere her yıl milyonlarca Hristiyan, hacı olmak için geliyor.

Dönüş vakti yaklaşıyor. Ülkeye gelirken beklentimi çok yüksek tutmuş olmama ve ülkenin henüz yalnızca küçük bir kısmı görmeme rağmen, sıkça aklıma gelen ve beni gülümseten hatıralarla ayrılıyorum buradan. Elbette kendime, Omo Vadisi’ni ve Harenna Ormanları’nı görmek üzere geri dönme sözü vererek.

2024’ü 2025’e bağlayan gece. Beş sene önce o ikinci el plak dükkanında duyduğum şarkının beni getirdiği yerdeyim: yerel caz gruplarının sahne aldığı, Fendika Kültür Merkezi’nde. Fonda yine Mulatu’dan Tezeta çalıyor. Mekanın sahibi bize, 80’lerden kalma plak koleksiyonundan ethio-caz parçaları çalıyor. İkinci bal şarabımı içerken, yanımda oturanların birazdan konser verecek olan grubun üyeleri olduğunu öğreniyorum. Onlarla sohbet ederken bir kez daha içimden geçiriyorum: Yolda olmak ne güzel şey.