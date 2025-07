Geçmişin gölgesinde yüzen bir hikâye

Seher CESUR KILIÇASLAN

Bir kadının kendi geçmişinden kaçma çabası, bir toplumun karanlık mirasıyla yüzleşmesine dönüşebilir mi? John Boyne, Elementler Serisi’nin ilk kitabı Su ile bu soruya İrlanda kıyılarından evrensel yankılarla yanıt arıyor. Türkçeye Mert Doğruer’in çevirdiği ve Delidolu Yayınları tarafından yayımlanan roman, yalnızca bireysel bir kaçış öyküsü değil; aynı zamanda suskunluk, suç ortaklığı ve toplumsal hafızayla hesaplaşma anlatısı olarak karşımıza çıkıyor.

Romanın merkezinde yer alan Willow Hale, elli iki yaşında, entelektüel birikimi yüksek, içine kapanık bir kadın. Yaklaşık otuz yıldır neredeyse hiçbir şeye para harcamadan yaşamayı sürdüren Willow, kimliğini değiştirerek İrlanda açıklarındaki küçük bir adaya yerleşir. Görünüşte sade, ancak bastırılmış bir geçmişin izlerini taşıyan bu karakter, Boyne’un romanında hem bireysel hem de toplumsal vicdanın sesidir.

Willow’un eski kocası Brendan hakkında söylediği şu sözler, onun geçmişindeki kırılmayı açıkça işaret eder: “Kâğıt üstünde henüz eski kocam bile değil... Belki katledilir. Böylece hem zahmetten hem de masraftan kurtulurum.” Bu cümlede kahraman evliliğindeki hayal kırıklığı üzerinden derinlerde yatan, adını koyamadığı bir travmayı da ima ediyor. Roman boyunca da bu karanlık geçmiş katman katman açılıyor; bireysel bir acıdan çok daha fazlası, toplumsal ve kurumsal bir sessizlik ağının parçası olarak ortaya çıkıyor.

Boyne’un anlatısında en dikkat çekici yönlerden biri, kadınların tarihsel ve kültürel bağlamdaki konumuna getirdiği eleştiridir. Willow’un şu sözleri bu bakışın özeti gibidir: “İrlandalı kadınlar arasında evinin dışında bir kariyer edinme hakkına sahip olduğunu fark etmeyen ve bunu talep edecek cesareti bulamayan son kuşağa dâhilim.” Bu ifade, kişisel bir farkındalıktan fazlasını, kadınların tarih boyunca kamusal alandan nasıl dışlandığını ve bastırılmış potansiyellerin nasıl bir kuşak travmasına dönüştüğünü yansıtır.

Bu bağlamda Su, yalnızca İrlanda’ya özgü bir toplumsal eleştiriyle sınırlı kalmaz; aynı zamanda kadınların dünya genelinde karşı karşıya kaldığı eşitsizlik biçimlerini de görünür kılar. UN Women’ın (2023) verilerine göre, dünya genelinde kadınların yaklaşık yüzde 33’ü yaşamları boyunca en az bir kez fiziksel ya da cinsel partner şiddetine maruz kalıyor. Ekonomik alandaki eşitsizlikler ise daha derin: Dünya Bankası’na (2024) göre, kadınlar erkeklerin kazandığı her 1 dolar karşılığında yalnızca 77 sent kazanıor. Yönetim kademelerinde ise kadınların ortalama temsil oranı yüzde 24,9 düzeyinde; ancak pozisyonun kıdemi arttıkça bu oran ciddi biçimde düşüyor. Özellikle yönetim kurullarında başkan ve başkan yardımcısı gibi üst düzey rollerde bu oran yüzde 9,3’e kadar geriliyor (OECD, 2023). Boyne’un karakterleri, bu verilerin her birinin arkasında suskunlukla örülmüş, kişisel ama bir o kadar da kolektif hikâyeler yattığını gösteriyor.

Romanın arka planında sezdirilen bir başka katman ise çocuklara yönelik ihmal ve istismara dair anlatılar. Aile içinde yaşanan, adı konmayan ama izleri silinmeyen “karanlık temaslar”, roman boyunca açıkça dillendirilmese de derin bir rahatsızlık olarak kendini hissettiriyor.

Kadınlık rolleri, evlilik ve annelik gibi toplumsal normlara yönelik sorgulamalar romanın ana eksenlerinden birini oluşturuyor. Willow’un “Çocuk yapmayacaksak ne demeye evlendik ki?” sorusu, geleneksel evlilik anlayışının sorgulandığı bir iç muhasebe anıdır.

Doğmamış bir çocuğa duyulan yas ise bir bireysel kayıp olmaktan öte, toplumun kadına yüklediği rollerin kişide yarattığı duygusal boşluğun da bir ifadesi. Boyne, bu boşluğu psikolojik anlamı dışında, sosyokültürel bir mesele olarak ele alıyor.

Roman, dilin de nasıl cinsiyetçi bir tahakküm aracı hâline geldiğini gözler önüne seriyor. Brendan’ın yüzme federasyonundaki tutumu bunun çarpıcı bir örneği: Erkek çocuklara adlarıyla hitap ederken, “penisi olmayanlara” yalnızca “kızlar” diyerek sesleniyor. Bu tavır, dil yoluyla inşa edilen toplumsal hiyerarşinin dışavurumu. Roman, toplumsal cinsiyetin kültürel olarak kurulan bir yapı olduğunu etkileyici bir şekilde ortaya koyuyor.

Romanın en güçlü ve katmanlı metaforu hiç kuşkusuz su. Temizleyici ama aynı zamanda taşıyıcı; gizleyen ama bir noktada açığa vuran bir unsur olarak su, metnin tamamına sinmiş.

Willow’un adaya gelişiyle başlayan yüzleşme süreci, bastırılmış olanların birer birer 'kıyıya vurması’ ile gelişir. Su, burada bir hafıza aracı, bir travma aynası ve dönüşüm süreci olarak işlev görür.

Romanın sonunda okur, suyun kendisinden çok, onun içinde saklananlara odaklanır: geçmişin kiri, bastırılan sesler ve sonunda kaçınılmaz olarak ortaya çıkan hakikatler…

Su, güçlü bir karakter portresi üzerinden geçmişle, suçla, toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle ve suskunlukla hesaplaşan çarpıcı bir roman… Boyne, sade ama katmanlı diliyle, bireyin iç dünyasındaki çatışmaları anlatırken okuru da kendi vicdanıyla yüzleşmeye davet ediyor.

Willow’un şu sözleri, romanın duygusal doruklarından biri:

“Dul diye bir şey var. Yetim de var. Ama çocuğunu kaybeden anne babalar için kullanılan bir sözcük yok.”

Bu cümle, dildeki bir boşluk üzerinden, anlatılamayan yasları ve tanımlanamayan acıları da temsil eder. Boyne’un evrensel dile ulaşan anlatımı, İrlanda’ya özgü bir toplumsal geçmişi evrensel bir vicdan muhasebesine dönüştürmeyi başarıyor.

Su, geçmişin gölgelerinde değil, geleceğe dair sorularla bitiyor:

Sessizliğin bedeli ne? Unutmak mı kolay, yoksa hatırlamak mı? Ve en önemlisi: Su gibi sessizce akan acılar, ne zaman kıyıya vurur?