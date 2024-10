Gediz Nehri yaşasın çağrısı

BirGün EGE

Ege Denizi’ne dökülen ikinci büyük akarsu olan Gediz Nehri’nde geçen hafta perşembe günü toplu balık ölümleri yaşandı. Turgutlu’ya bağlı Sinirli Mahallesi yakınlarında yaşanan balık ölümleri ve kirlilik sonrasında MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek inceleme yaptı, numuneler aldı. Yaşananları yakından takip eden CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de balık ölümleri ve kirliliğin yaşandığı alanda inceleme yaptı.

Bölgede bulunan çiftçiler ve üreticilerin sıkıntılarını anlattığını belirten CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “Gediz simsiyah. Şu an Gediz can çekişiyor. Zift gibi şu an. Akışkanlık da yok. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü numuneleri alıp 1-2 gün sonra sonucu açıkladı. Manisa Büyükşehir Belediyemiz de numuneler aldı. 1-2 günde İl Müdürlüğü nasıl bu sonucu açıkladı onu da bilmiyoruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ise, Gediz’e karşı sorumluluk hisseden duyarlı yurttaşların bildirmesi ile balık ölümlerinin gerçekleştiği bilgisini aldıklarını söylerken, Gediz’in yarınlara bırakılacak en büyük emanet olduğunu vurguladı.

Başkan Zeyrek, “Gediz’in mavi sularına kavuşması için gerekli olan tüm çalışmaları yapıyoruz. Yalnızca Çevre Şehircilik ve İklim Müdürlüğü değil, onun yanında İl Sağlık Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi birimlerinin de olduğu bir ekip kuralım. Gediz’in kirletimine kimler sebebiyet veriyorsa hiçbir isme bakmadan bu konuda el birliğiyle mücadele edelim. Bu çağrıyı buradan tekrar dile getirmek istiyorum. Bize emanet olan bu nehirde yaşayan canlılara zarar veriyorsak bu yarınlara yapacağımız en büyük ihanettir. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Gediz’e bu atıkları bırakan tüm firmaların karşısında her zaman için dimdik duracağız. Gediz emanetimizdir ve yarınlara bırakmak istiyoruz. Tekrardan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Manisa İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bir ekip kuralım. Bu ekip Gediz’i koruma altına alsın ve Gediz’e atıklarını bırakan her firmanın karşısında dimdik dursun. Biz bunun öncüsü olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.