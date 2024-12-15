Geleceğe dokunan tiyatro

Aycan Karadağ

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından düzenlenen 12. Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali, 9 Aralık’ta büyük bir coşku ve katılımla sona erdi. Bu yılki etkinlik, “Gelecek” temasıyla sanatseverlere ilham verdi ve İzmir’in dört bir yanından yoğun ilgi gördü.

Yerli ve yabancı 31 oyunla başlayan festival, farklı kültürleri bir araya getirdi. Üç atölye çalışması ve bir söyleşiyle zenginleştirilen programda, Yunanistan, İran, Irak ve Avusturya’dan gelen dört yabancı oyun da seyirciyle buluştu. Bu yılki festival hem izleyici katılımı hem de organizasyon anlamında büyük bir başarıya imza attı. İzmir’in merkezinin ötesinde, Bergama, Seferihisar ve Çeşme gibi uzak ilçelere de taşınan etkinlikler büyük ilgi gördü. Ayrıca, Manisa’da ilk kez düzenlenen TAKSAV Uluslararası Tiyatro Manisa Günleri de büyük yankı uyandırarak, salonların tamamen dolmasına ve izleyicilerin yoğun ilgisine sahne oldu.

“GENÇLER KÜLTÜR SANATA ÇOK HEVESLİLER”

TAKSAV İzmir Yürütme Kurulu Üyesi Nuray Beyenç, bu yılki festivalin izlenimlerini şu sözlerle paylaştı: “Bu yıl, festivalin seyirciye ulaşmasında büyük bir artış gözlemledik. Özellikle uzak ilçelerde yapılan gösterimler son derece verimliydi. Manisa’daki etkinlikler de büyük ilgi gördü. Seyircinin ilgisi, organizasyon ekibini de memnun etti. Ayrıca, bu yıl çok sayıda gönüllü başvurusuyla karşılaştık. Gençler, kültür ve sanat alanında görev almaya oldukça hevesliydi.”

Beyenç, gelecekteki hedeflerini ise şu şekilde açıkladı: “Tiyatro oyunlarının daha çok merkezin dışına çıkıp, çevre ilçelere ve mahallelere taşınması gerektiğini düşünüyoruz. Tiyatroya ulaşım zorluğu yaşayan kesimlere ulaşmak, bu etkinlikleri yerel halkla buluşturmak bizim için çok önemli. Yerel salonlar her zaman doluydu ve seyircinin ilgisi oldukça yoğundu. Bu yıl, izleyicinin daha istekli ve pozitif olduğunu gözlemledik. Önümüzdeki yıllarda, festivali daha fazla yerelleştirmeyi ve tiyatroyu daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz.”

Tiyatro sanatçısı ve eğitmeni Polat İnangül de, “Festivalimizin amacı her sene daha çok kişiye ulaşmak. Manisa’da da oyunlarımız oldu Bergama’da da. Merkezin dışında oyunlarımızı yaydık. Çok renkli bir açılışımız oldu. Ayrıca bu yıl festival açılışını ve sokak açılışını iki farklı günde yaptık daha etkili sonuçlar aldık. Sokak açılışına katılım daha yoğundu. Salon oyunlarının dışına çıkmayı hedefliyoruz. Sadece salon oyunu değil sokak tiyatrosu gibi yerlerde de oyun oynatabilme istiyoruz. Açılışta bir sokak tiyatrosu oyunu yaptık, çok ilgi gördü. Bu sene bir çocuk oyununu gecekondu mahallesinde oynadık. Hayatında hiç tiyatro izlememiş çocuklara izlettik. Her sene belirlediğimiz temayla daha fazla nitelikli seyirci yetiştirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

TAKSAV İzmir Temsilcisi Barış İnce ise şunları dile getirdi: “12 yıldır düzenlenen Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali, düzenleme komitemizin büyük özverisiyle yine kentin dört bir yanına sanatla buluşturdu. Katılan, destek olan, sahneleyen, izleyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Elbette ki işlerimiz bitmedi. TAKSAV İzmir’e tiyatro dışında da katkı sunmaya devam ediyor. Geçen mayıs ayında açtığımız yeni temsilcilik binamızda son 6 ayda 15 ayrı atölye ve söyleşi gerçekleştirdik. Bunların arasında siyaset söyleşilerinin yanı sıra öykü atölyesi, kısa film ve belgesel atölyesi, psikoloji seminerleri, yapay zekâ atölyesi, podcast atölyesi, edebiyat söyleşileri gibi etkinlikler yer aldı. Önümüzdeki dönemde evrim atölyesi başta olmak üzere yepyeni atölyelerimizle İzmirlilerle buluşacağız. Aynı zamanda toplumsal meselelere olan duyarlılığın artması için ülkemizdeki ve bölgemizdeki siyasal meselelere dair tartışmalarımızı da sürdüreceğiz. Tüm bunların takibi açısından tüm dostlarımızın Alsancak Kıbrıs Şehitleri’nde bulunan temsilcilik binamıza gelip Taksav Sanat Cafe’de sanatla soluk almasını diliyoruz.”

TAKSAV, önümüzdeki yıllarda da bu başarıyı sürdürerek, daha fazla yerel katılımı teşvik etmeyi ve kültür sanat etkinliklerini geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.