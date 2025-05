Geleceğimiz için buradayız

Mahir KANAAT

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenen mitingde gençler ses yükseltti. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna tepki gösteren gençler, hukuksuzluğa ve geleceksizliğe karşı meydanda olduklarını belirtti. Genç kadınlar, öğrenciler ve yeni mezunlar, “Özgürlük ve umut için buradayız” mesajı verdi.

Miting alanında konuştuğumuz gençler, yaşadıkları kaygıları ve taleplerini BirGün’e aktardı.

Bir genç kadın, “Kendi özgürlüğümüz için buradayız. Birçok insan haksız yere hapse atıldı. Hakkını savunduğu için cezaevinde olanlar var. Bunun karşısında durmak ve artık bunu değiştirmek için buradayız” dedi.

25 yaşındaki başka bir genç kadın ise, “Geleceğimi düşünüyorum. Ülkemi terk etmek istemiyorum. Buraya gelmemin en büyük sebebi bu. Gönülden desteklediğim bir dava. Kendi geleceğim, çocuklarım, ailem ve hepimizin yarını için buradayım” diye konuştu.

4 KERE YENDİ, 5’İNCİ YOLDA

Bir grup genç, Atatürk’ün Samsun’a çıktığı Bandırma vapurunu temsilen kortej oluşturduklarını anlattı. “Atatürk’ün gençlere armağan ettiği günde onun yolunda yürümeye devam ediyoruz” ifadelerini kullanan gençler, “Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu 60 gündür hukuksuz şekilde içeride. Yeneceği için korkuyorlar ama eninde sonunda… 4 kere yendi, 5’inci de yolda” dedi.

Bir üniversite öğrencisi ise adalet arayışını şu ifadelerle vurguladı: “Biz gençler olarak olayların en başından beri takipçisiyiz. 21 yaşında biri olarak şunu söyleyebilirim, hangi bölümü okursak okuyalım, hangi üniversiteden mezun olursak olalım hepimizin gelecek kaygısı had safhada. İmamoğlu’na yönelik yaşanan son diploma olayından sonra adaletin peşindeyiz, adalet istiyoruz.”

TESLİM OLMAYACAĞIZ

Bazı gençler, iktidarın 23 yıldır baskı politikalarıyla gençleri ve kadınları susturmaya çalıştığını söyledi. “Kadınlar, gençler, emekçiler olarak yıllardır ayaktaydık” ifadelerine yer verilen röportajda, şu sözler yer aldı: “23 yıldır kadınlar, gençler, emekçiler olarak tek adam rejimine karşı, sarayın diktatörlüğüne karşı ayaktaydık. Onların karşısındaydık her zaman. Karanlığa karşı hiçbir zaman teslim olmadık. Bugün de bu yüzden buradayız. Hukuksuzca tutuklanan ve şu an cezaevinde olan arkadaşlarımız için buradayız. Halkı gasp edenlere karşı buradayız. Bugün hepimiz birbirimizin umuduyuz. Hiçbir zaman burayı terk etmeyeceğiz. Her zaman yumruklarımız sıkılı bir şekilde onların karşısında olacağız ve hiçbir zaman bu karanlığa teslim olmayacağız.”

DİRENİŞE ÇAĞRI

Gençler ayrıca mitingdeki taleplerinin herhangi bir partiyle sınırlı olmadığını da belirtti. “Artık bu CHP, AKP, MHP olayı değil” diyen bir başka genç, şöyle konuştu: “Bu bir demokrasi sorunu, bu bir milli egemenlik sorunu. Biz iradeye sahip çıkmak için buradayız. Bu sadece CHP’nin olayı değil. Millet iradesinin peşinde direnmeye geldik. Herkesi de bu direnişe ortak olmaya çağırıyoruz.”