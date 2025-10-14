Geleceğimizi çalıyorlar farkında mısınız?

Geçtiğimiz hafta Türkiye, “Nadir Toprak Elementleri”nin (NTE) değeri ve ülkeye olacak yeni ekonomik katkısı konusunda epey bilgilendi…

Gelişmiş ülkelerin, bizim gibi geri kalmış ülkelerde bulunan bu yeni değerlere yani NTE’lerine nasıl çökmeye çalıştıklarına da tanık oldu…

Yurtseverler, havuz medyasının propagandasına rağmen, savunma ve uydu teknolojinin vazgeçilmez hammaddesi olan “Nadir Toprak Elementlerinin” peşkeş çekilme girişimlerine de “dur” diyerek tavrını belli etti…

∗∗∗

Yer altı kaynaklarımızın emperyalist yandaşlara peşkeş çekildiğini konusunda halkımızın çok hassas olması gerekiyor…

Muhalefet, ekonomik girdileri sınırlı olan ülkemizde stratejik değer taşıyan” yer altı kaynakları” konusunda hem uyanık olmalı hem de yandaşa peşkeş çekilmesine karşı durmalı ve kararlı olmalı…

∗∗∗

Emperyalist ülkelerin çok uluslu şirketlerinin ele geçirdiği altın, gümüş gibi kıymetli madenlerimiz, neredeyse yılardır karşılıksız sömürülüyor…

İktidarın uyguladığı madencilik politikası, bir yandan çevre, doğa ve insanımıza onarılmaz zararlar veriyor, diğer yandan yanlış kazılarla yer altı ve yer üstü varlıklarımız yok ediliyor…

Yani, Asırlardır ülkemize katkı sunan madenler, gelecek kuşaklara kalmayacak şekilde vahşice talan ediliyor…

∗∗∗

Oysa 1935 yılında, Cumhurbaşkanı Atatürk’ün emriyle, madenlerin aranarak açığa çıkarılması için “Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü” kurulmuştu…

Aynı tarihte, MTA tarafından bulunacak madenlerin işletilmesi, enerji üretimi, dağıtımı alanlarında faaliyette bulunması sağlayacak finansman için “Etibank “ kuruldu…

Ancak, yeniden yapılanma amacıyla Etibank’ın Bankacılık birimi bir özelleştirme operasyonuyla Etibank’ın bünyesinden alınarak Başbakanlık

Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilmiş, Etibank’ın madenciliği ise Eti Holding’e dönüştürülmüştü...

∗∗∗

MTA ve Etibank Kurumlarının bugünkü iktidar tarafından zayıflatılması, madenciliğin tek ele bırakılması ve rant adına ruhsatlar verilmesi, çıkar adına kamu üretim tesislerinin yandaşlara peşkeş çekilmesiyle birlikte madencilik bilimine aykırı uygulamalar, son 23 yılda, madenlerimizin insafsızca yağmalanmasına neden oldu…

∗∗∗

Ekonomide önemli değeri olan ve rezerv bakımından dünyada 2. sırada yer alan TRONA cevherinin durumu, ülkemizde yaşanan yağmanın önemli örneğini oluşturuyor…

Maden Mühendisi Dursun Akyürek, Trona Cevherinin, tabiatta doğal olarak bulunan soda minerallerinden en yaygın olanı olduğunu söylüyor…

Soda Külü üretiminde kullanılan temel hammadde olduğunu da ekliyor!

∗∗∗

Akyürek Trona’dan elde edilen Soda Külünün;

Endüstride, düz pencere camı ve şişe üretimi olmak üzere tüm cam sanayi ürünlerinin ana maddesidir,

Çamaşır sodası imalatında,

Kimya endüstrisinde, diğer kimyasal bileşiklerin ana hammaddesi olarak sabun, deterjan, temizlik malzemelerinde ve su sertliğinin düşürülmesinde,

Demir dışı metalürjide,

Selüloz ve kâğıt sanayinde, alümina üretiminde, sondaj çamurlarında, galvaniz kaplama banyolarında,

Fotoğrafçılıkta, tekstil sanayinde de kullanılmakta olduğunun altını çiziyor…

Demem o ki, trona temel bir sanayi hammaddesidir…

∗∗∗

Ülkemizde 1979 yılında bulunmuş, 2009 yılında işletilmeye başlanılmıştır…

Avrupa’da trona madeninin olmaması ve kimya sanayisinde temel ara maddelerden biri olması nedeniyle, ekonomik yönden bor ile yarışacak kadar değere sahiptir…

∗∗∗

Böyle ciddi ve değerli madenin sahibi olan Eti Soda A.Ş. önce, Çinli firmalarla iş birliği yapıp “Beypazarı trona madeni ve soda külü tesisinin” temelini atılmış, 2009 yılında da bu tesis üretime geçmiştir…

2010 yılında Maden sahası ve tesis, Ciner Grubu tarafından devir alınmış, tesis “Kazan Soda” adı altında, Trona üretiminde eriyik madenciliği uygulayarak değerini artırmıştır….

Bu süreçte, Eti Soda A.Ş.’nin %26 hissesi Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, %74 hissesi de Ciner Kimya Yat.San.ve Tic. A.Ş’ne devredilmiş, sonrasında Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hissesi de Ciner Grubuna Aktarılmıştır…

∗∗∗

Dünyaca kıymetli maden sahası ve tesisi,” Kazan Soda Elektrik Enerji Üretim A.Ş.ye” yani artık, Ciner Holdinge aittir!

Trona, adeta altın tepsiyle bir gruba verilmiştir…

Neden?

∗∗∗

Bu süreçte, Eti Soda hissesinin devrinin neden yapıldığı araştırılması çok önemlidir…

Çünkü, Ciner Grubu trona madeninde Türkiye’de tekeldir…

Trona sahası ve işleyen varlıklarını ABD patentli şirketlere devretmekte olduğu iddiası vardır!

Şayet bu iddia doğruysa ABD, Trona madeni ve soda tuzunda dünyanın en etkili hatta tekel ülkesi olacaktır…

Tabii bizim sayemizde!

En çok neye üzülüyorum biliyor musunuz?

“Tüyü bitmedik yetimlerin gelecekteki yaşam kaynaklarının bugünün “gözü doymayanları” tarafından çalınmasına!

Çare hemen seçim!