Geleceğin İstanbul’u

Gürkan AKGÜN*

Bu yazıyı okumaya başlamadan önce gözünüzün önüne İstanbul’un uydu fotoğrafını getirin. Ya da üşenmezseniz açın telefonunuzdaki bir uygulamadan önünüze koyun. Tamamsa eğer, gelin bu gidişat devam ederse geleceğin İstanbul’unun nasıl olacağını hayal edelim. Öyle kurgu, kurmaca yok. Şu an gerçekleşmekte olanın geleceğe yansıması. Çok uzun bir zamanı düşünerek de kendimizi yormayalım. Taş çatlasın 20 sene sonrası. Yani bugünün çocuklarının yaşayacağı İstanbul.

Öncelikle Küçükçekmece Gölü’nden kuzeye; Karadeniz’e doğru, içerisinde baraj gölü (Sazlıdere) olan boş bir alan görüyorsunuz ya, işte oralar asrın projesi Kanal İstanbul ve Yenişehir ile çılgınca doldu taştı bile. Boğaz’dan bedava geçmek varken Kanal’dan gitmeyi gemiler pek tercih etmese de, üzerindeki kamu-özel iş birliği ile yapılan asma köprüden ücreti mukabilinde mecburen bizler geçiyoruz! Bundan yedi tane daha yapacaklarını söylüyorlar. Çok şükür, bir tanesi bitti de 3-4 saatte de olsa evimize varabiliyoruz. Hemen sol köşede gözüken Terkos Gölü’nün etrafına onca ihale ile en geçirimsizinden duvarlar inşa edilmesine rağmen maalesef su tuzlandı. Eee, İstanbul halkına tuzlu su içirmeye kimsenin gönlü razı olmayacağından o bölge de komple su havzası olmaktan çıkarıldı bir kararname ile. Rahatladı millet canım. Bütün o bölge Terkos 2050 Villa Kent projesiyle şehrin gürültüsünden uzak, yeşil ile mavinin buluştuğu yepyeni bir “yaşam deneyimi”ne kavuştu. Çatılarımız yeşil, atıklarımız geri dönüşümlüdür. Yalnız o bölgeye şehir içi vize uygulaması ile erişilebiliyor, o yüzden içerisi ile ilgili çok da detaylı bilgiye sahip değiliz. Suyu mu nereden buluyoruz? Sarıyer’de büyükçe bir kumsal vardı ya hani Kilyos taraflarında; oraya son teknoloji, Karadeniz’in suyunu içme suyuna dönüştüren bir tesis yapıldı. Tabii ki Avrupa’nın en büyüğü. Zaten, sanırım Avrupa’da böyle bir ihtiyaç henüz oluşmamış.

Esenler’in kuzeyinde, Başakşehir’de, Tuzla’da, Maltepe’de, Çekmeköy’de yeşilimsi ve boş araziler görüyorsunuz şu anda. Evet evet, askeri alanlar. Oralar komple İstanbul’un yeni ilçeleri oldular. Hatta artık binaların dönüşümü bile gündeme gelmeye başladı. Ufak bir emsal artışıyla bu sorunun çözümlenebileceğini söylüyor yetkililer. Yetkili derken, uzun zamandır seçim yapılmadığı için, belediye başkanı kimdir, onu da pek bilmiyoruz, ilgilenmiyoruz da!

Beykoz, Sancaktepe ve Pendik’in kuzeyinde çeşit çeşit renklerde gözüken bölgeler özel orman, 2B arazileri, vasfını yitirmiş tarım toprağı –zaten şehrin göbeğinde tarım mı olurmuş canımderken bitti, gitti. Silivri’nin orada hala ekip biçen vizyonsuz birileri var ama oradaki kalan parselleri de sanayi bölgesine katmak için toplamaya devam ediyorlar. Yakında tamamlanır. Marmara Denizi komple müsilajla kaplanıp çürük yumurta gibi kokmaya başladığından beri Şile’ye rağbet artmıştı zaten. “Allah çarpsın bu sefer son” denilerek çıkarılan 7. imar barışından sonra koca ilçe bir Tiny House dekoruna dönüştü. Ama bunlar elektrikli ve bir o kadar da çevreci.

Belgrad Ormanı duruyor, küçüldü biraz ama korkmayın, yerinde. Devamı niye mi delik deşik? İşte yıllar önce alınan maden ruhsatlarının hepsinde kazı işlemi tamamlandı. Şimdi yetkililerimiz o çukurlara Ankara’dan dinozorlar getirip dünyanın en büyük eğlence parkını yapacaklarmış. Eğleniyoruz, değil mi?

Boğazın üstünden geçeni tahmin etmişsinizdir artık. Evet, 4. Boğaz köprümüz. Ortasından nostaljik tramvay da geçiyor. Başka boş yer kalmayınca Atatürk Kent Ormanı’nın içinden geçildi. Böylelikle kamulaştırma masrafı da az oldu. Tabi ki devletimizin gelişmesini istemeyen, milli iradeye düşman birkaç kendini bilmez bu esere de karşı çıktı. Bunlar zaten her şeye karşı. 3. köprü yapılırken de aynı şeyleri söylüyorlardı. Hem orada orman falan da yok canım. Biraz çalı, çırpı. Asıl 5. köprüyü yapınca İstanbul’da trafik sorunu kalmayacak, diyor yetkililer. Bu sefer kesinmiş.

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Nasıl? Olmaz canım o kadar da, öyle mi? Oluyor, oluyor… Merkezi iktidar tarafından Kanal’dı, Yenişehir’di, rezerv alan, imara açılan askeri alandı derken tam da bu oluyor. Hesaplı kitaplı söyleyeyim: İstanbul’da yürürlükte bulunan imar planlarına tam kapasite yerleşildiğinde İstanbul’un nüfusu 23,5 milyona ulaşacak. Hadi bugünden öngöremediğimiz gelişmeleri de hesaba katalım; sayının 25 milyonu rahatlıkla geçeceğini ortaya koyabiliriz.

“E, nüfus yaşlanıyor, doğurganlık oranı azalıyor. Köyden kente göç de neredeyse bitti. Nereden gelecek yahu onca kişi,” dediğinizi duyar gibiyim.

Şöyle; yanı başımızda Suriye’deki savaşla birlikte yüzbinlerce insan yerinden yurdundan kalkıp geldiler ya, bu hunharca silahlanan küresel dünyada gelecekteki olası çatışmaları koyun bir cebinize. İklim krizinin yaratacağı kitlesel göçü de koyun diğer cebinize, işte size 25 milyonluk devasa bir metropol. Peki, bu yoğun göç akınını neden İstanbul gibi metropoller çekecek? Çünkü üretim ve hizmetler yine bu merkezlerde yoğunlaşmaya devam ettiğinden sistemin ihtiyaç duyduğu ucuz emek gücü yine buralarda öğütülmeye devam edecek. Başka türlüsü kriz çıkar maazallah, ekonominin istikrarı bozulur. Daha fazla canınızı sıkmamak için böylesine kitlesel bir nüfus hareketinin, yabancı karşıtlığı ile faşist-otoriter eğilimleri iyiden iyiye sağlamlaştıracağından bahsetmeyeyim değil mi artık?

Tamam, yeterince içimiz şişti. Ama tüm bunların yanında bir ihtimal daha var, o da:

Kuzey Ormanları muhafaza ormanı ilan edilmiş, her canlının yuvası olmuş Yaşam Vadileri ile cıvıl cıvıl Marmara Denizi’nin kıyıları ile buluşuyor. Karaburun’dan Menekşe Sahillerine kadar giden bölge; kumsalları, gölleri, ayçiçek tarlaları, tarihi Yarımburgaz Mağaraları ile İstanbul’un en güzide doğal kültürel yaşam alanı olmuş. İstanbul, genci, yaşlısı, kadını, çocuğu ile herkesin özgürce, barış içinde, mutlulukla yaşadığı; dünyanın en demokratik ve adil şekilde yönetilen kenti haline gelmiş. İstanbul tam da hak ettiği gibi; bilimin, kültürün, sanatın, dünyadaki çekim merkezi olmuş.

Ve biz Gezi Parkı’nda 20. Uluslararası Özgürlük ve Demokrasi Şenliği’nin açılışında buluşuyoruz.

Olamaz mı? Olabilir!

* Silivri Cezaevi 9 No’lu / B-24