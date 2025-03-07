Geleceğin sanatçıları Konak’ta yetişiyor

BirGün EGE

Konak Belediyesi Roman Kültür Merkezi’nde Müzik Bölümleri Sınavlarına Hazırlık Kursu başladı. 3, 4, 7, 8, 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin yaşlarına göre, Devlet Konservatuvarı, Güzel Sanatlar Lisesi, Eğitim Fakültesi, Devlet Türk Musikisi Konservatuvarına hazırlanıyor. Kurs başvurularının ardından alanında kariyerli müzisyenlerin gözetiminde yapılan seçmelerde başarılı olan çocuklar, şimdiden ileride edinecekleri büyük başarıların sinyallerini verdi.

Aralarında, doğuştan absolut kulak becerisine sahip çocukların da bulunduğu yetenekli öğrenciler, geleceğin önemli müzisyenlerinden olmak için ilk adımlarını attı. Konak Belediyesi Roman Kültür Merkezi’nde açılan kursun belediyenin belirli semt merkezlerinde de düzenlenmesi planlanıyor.

Dünyanın en yetenekli çocuklarının Roman mahallesinden çıktığının altını çizen müzik eğitmeni Uğur Sayınbatur, şunları söyledi: “Haftada iki defa uzman eğitici kadromuzla, çocuklarımızla bir araya geliyoruz, onları müzik okulları sınavlarına hazırlıyoruz. Piyano, keman gibi eğitimleri veriyoruz. Perküsyon, kanun gibi kendi branş enstrümanlarını da destekliyoruz. Ayrıca müzik teorisi, solfej, müzikal işitme, ritim ve ezgi duygularını geliştirici çalışmalar var.”

Çocuklar arasındaki perküsyon sanatçısı Hamdi Akatay’ın torunu Berat Akatay Bakbak, “Perküsyon çalışıyorum. Dedem de sanatçı. Müzik okullarına hazırlanıyorum” dedi.

Kursun en genç öğrencilerinden 8 yaşındaki Yusuf Özanıt ise “Yeni başladım ve arkadaşlarımı çok seviyorum. Darbukayı yeni öğreniyorum. Babam da çok iyi bir perküsyoncu” diye konuştu.

Kemanı bırakmak üzereyken yeniden dört elle sarılan ve yeteneği fark edilen Zekiye Nur Düzağar da konservatuvar hedeflediğini belirterek, “Nilüfer Başkanımıza bize bu imkânı sunduğu için teşekkür ediyoruz. Öğretmenlerimizi çok seviyoruz. Keman öğreniyorum. Babam da keman çalıyor. İnşallah konservatuvarı kazanacağız” dedi.