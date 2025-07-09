Geleceğin Türkiye’si

Gürkan AKGÜN - Silivri Cezaevi 9 no.lu / C-64

İktidarın kalemşorleri ve birbirinden güzide, her konuda engin deneyim sahibi ekran yüzleri, koro halinde; her bir taraftan abluka altına alınmaya çalışılan, nefessiz bırakılan muhalefetin, ülke gündemine dair söz söylemediğinden yakınıyor. Gerçekten üzülüyorlar buna. Adalet ve demokrasi mücadelesi vermek, asgari ücrete zam talep etmek, bir avuç enerji şirketi kârını katlayacak diye madenlere karşı zeytinlikleri savunmak, emeklilerin, kamu işçilerinin, atanmayan öğretmenlerin dertlerini dile getirmek, çözüm talep etmek onlar için bir gündem teşkil etmiyor demek ki.

Peki iktidar ülke gündemine yönelik ne söylüyor bize?

Açılış: Amerikan emperyalizmine tek cümle etmeden İsrail'e karşı hamasi söylev.

Gelişme: CHP’ye ve muhalefete yönelik suçlamalar, karalamalar ve beklentiler. Eski Türkiye'ye ağıt.

Kapanış: Ekonomi tıkırında, istikrar had safhada. Hedefler (neyse o?) muhakkak ki gerçekleşecek.

- Bir teşekkür edin be!

Gençler, kadınlar, işçiler, memurlar, çiftçiler, emekliler, öğrenciler, gelecek sene de yanacak ormanlar… Sen, ben, bizim oğlan. Hiç mi yokuz yahu? Tek bir cümle de mi?

E, şimdi bu mudur yani siyaset? Hakikaten parti teşkilatlarında ne konuşuluyor ne gündem yapılıyor merak ediyorum. Gerçi rejimin iradesinin Saray’a devredildiği ve profesyonellerce yürütüldüğünden beri iktidar; parti-devlet bütünleşmesi içerisinde bir bakıma kendi partisini, dolayısıyla orada siyaset yapma halini ortadan kaldırdı. Farkında mıdır bilmem ama aslında en büyük kötülüğü kendi kendisine yaptı.

Şimdi kurumsal ve toplumsal muhalefeti, alternatif medyayı, iyiden iyiye daraltılmış kamusal alanı adeta ortadan kaldırarak -ya da kendi istediği rotaya sokmaya çabalayarak- demokratik siyasetin kendisini hedefliyor. Siyaset, halkın kendi yaşamına, dertlerine, beklentilerine dair söz söyleyebilmesi ve bunu -ama kendi, ama temsilcileriyle- eyleme geçirebilmesi ise gidişat bütünüyle bu mekanizmanın ortadan kalkması demek. Yani ez cümle; iktidar bugün yalnızca muhalefete değil, kendisini desteklesin ya da desteklemesin, doğrudan halka karşıdır.

Bütün bu yaşananlardan sonra, yol bellidir.

Halkın birleşik muhalefetini örgütlemek ve umutla, kararlılıkla geleceğin Türkiye'sini bu birleşik muhalefetin sözü/eylemiyle inşa etmek. Kapalı kapılar ardında, siyaset mühendislikleri yaparak, profesyonellerle değil. Ne eyleyeceksek birlikte eyleyeceğiz. Bizim bu ülkenin geleceğine ilişkin tahayyülümüz de var, onu gerçekleştirecek cesaretimiz, birikimimiz ve özgüvenimiz de. Bu süreç daha da zorlu geçecek, o yüzden merkezi siyaset kadar yerelde; mekânsal ve tematik olarak yürütülecek etkin bir örgütlenmeye ve iktidar perspektifi ortaya koyan bir muhalefete ihtiyaç var. Şunu göreceğiz ki, yerelde çok daha güçlü bir araya gelişler ve aktif siyaset gerçekleşecek.

Ve bütün bu yaşananlardan sonra;

• Planlı kalkınma ile üreten, istihdam ve refah yaratan, adil paylaşan bir ekonomiye dayalı,

• Parlamentodan mahalle meclislerine karar alma mekanizmalarında halkın en etkin biçimde var olabildiği; sendikal örgütlenmeden üniversite yönetimlerine kadar Tam Demokratik,

• Kamucu, özgürlükçü, bilimsel ve eşitlikçi bir eğitim sisteminin var olduğu,

• Herkes için erişilebilir, koruyucu Sağlık ve Sosyal Güvenlik gerçekleştiren,

• Hukuk önünde eşitliğin ve toplumsal adaletin sağlandığı,

• Yaşanabilir, dirençli, canlı bir kültürel, çoğulcu kamusal yaşamın var olduğu kentlerde,

• Ormanını, suyunu, toprağını, tohumunu, ekolojik yaşamın tüm çeşitliliğini koruyan ve geliştiren,

• Bulunduğu coğrafyanın halklarıyla kardeşçe, barış içinde, bir arada yaşayan, güçlü bir Türkiye’yi, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında aklımızla, kalbimizle, ellerimizle inşa edeceğiz.

Ey iktidarın kalemşorleri ve birbirinden güzide ekran yüzleri;

Hiç merak etmeyin, var bir hayalimiz!

Ve onu muhakkak ki gerçekleştireceğiz.