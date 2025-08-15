Gelecek atalık tohumda

BirGün EGE

Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, ziraat fakültesi öğrencileriyle bir araya gelerek yerel tohumun önemi üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Öğrencilere Bornova Belediyesi Ekolojik Kent Yerel Tohum Merkezi tanıtıldı. Yaklaşık 8 bin metrekare büyüklüğündeki Bornova Belediyesi Yerel Tohum Bahçeleri’nde tohumluk olarak yetiştirilen ürünlerden atalık tohumlar alındı.

Bornova Belediyesi, elde edilen bu tohumları yerel üreticilere ve vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıyor, tohum takas şenlikleri düzenliyor ve farklı etkinliklere katılıyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Yerel tohumlar sadece tarımsal mirasımız değil, gıda güvenliğimizin de teminatıdır. Bornova olarak hem üreticimizi hem de toprağımızı koruyacak adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.