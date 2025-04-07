Gelecek ellerimizde! Başlıyoruz…

Gürkan AKGÜN - İBB Genel Sekreter Yardımcısı

2005-2010 yılları arasıydı. Çok kıymetli, nitelikli, genç ve üretken bir kadro ile BirGün’de haftalık kent sayfasının hem yazarlığını, hem de editörlüğünü yapıyorduk. Yıllar sonra güncel makalelerle zenginleştirip “Kentleri Savunmak” adı altında bir kitapta tüm bu yazıları derleyip yayınlamıştık. Gerçekten, 2000’li yılların başı bugün çoklu krizlerle boğuşan kentleşme dinamiklerinin emarelerinin okunmaya başladığı yıllardı. Belki de, yoğun bir teorik çevirinin varlığından kaynaklı olarak tartışmalar da daha canlı şekilleniyordu. Neyse, yıllar sonra şartlar pek elverişli olmasa da yeniden BirGün’de yazıyor olmak keyifli.

21. yüzyılın ilk çeyreğini geride bırakıyoruz. Ve görüyoruz ki, milenyumun yaldızlı parıltıları belki de beklenenden çok daha erken bir vakitte üzerinden dökülmeye başladı. “Tarihin sonu”, “There’s no alternative” safsatalarının mazide kaldığı, kibirli neoliberal küreselleşme teorilerinin biraz da olsa yüzünün kızarabileceği zamanlardan geçiyoruz.

Dünyada gümrük duvarlarının yeniden yükseldiği, aşırı sermaye birikim krizinin bölgesel, ulusal ve küresel ölçeklerde yeni yapılanma ve çatışmalara yol açtığı, kitlesel silahlanma, göç vb gelişmelerin yaşandığı bu günlerin hayra alamet sonuçlar vermeyeceğini geçtiğimiz yüzyılı bir nebze olsun bilenler tahmin edebilecektir. Bu süreçte devletin yapısının dönüşümünü de iyi analiz etmek gerekiyor. Türkiye’de daha hızlı olmak üzere, Batı tipi ülkelerde de kurumsallığın aşınması sadece liyakat eksikliğine ve kötü idareciliğe bağlanamaz. Bugünün üretim süreci ve ilişkileri bu aşınmayı çok kuvvetli bir şekilde zorluyor. İnsanlık, yüzyıllar boyunca yürüttüğü mücadeleler sonucu elde ettiği kazanımlarını maalesef giderek kaybetmeye başladı. Avrupa’da yükselen neo-faşist eğilimler Batı tipi demokrasileri de çıkmaza sokarken, güzel ülkemiz yaşamın neredeyse tüm alanlarında adaletsizlikle, geleceksizlikle ve anti-demokratik uygulamalarla karşı karşıya.

Peki! Tamam tamam… Karamsarlığa lüzum yok. Bahar geliyor, gençler sokakta. Milyonlar tüm baskılara rağmen haklar, özgürlükler ve su gibi ihtiyacımız olan adalet için mücadele veriyorlar. Bu mücadelenin daha demokratik, özgür, adil, refah içerisinde ve barışın hüküm sürdüğü bir Türkiye özlemini gerçekleştireceğine yürekten inanıyorum. Bugün bizlerin yapması gereken, ülkenin ve dünyanın, ekonomik ve toplumsal dinamiklerini derinlemesine analiz ederek “Ne yapmalı?” sorusuna cevap verebilmek. 2019’dan bu yana yerelde üretilen pratiği ve deneyimi doğrusu-eksiği ile masaya yatırarak kazanımlarımızı üst ölçeklere ve geleceğe taşıyabilmek.

2019 yerel seçimlerinin Türkiye’nin siyasal ve toplumsal hayatında çok önemli bir kırılma yarattığı konusunda sanırım herkes hemfikirdir. İstanbul başta olmak üzere kentleri birer meta olarak gören, kentleşmenin maliyetini ve yarattığı eşitsizliklerin bedelini geniş halk kitlelerine ödetirken rantını bir avuç insanın paylaştığı bir yaklaşıma “yeter artık!” denilmiştir. O günlerde iktidar sarhoşluğuyla dalga geçilen kent lokantalarının, kreşlerin, anne-kartın, halk sütün, yurtların, bursların, mahalle evlerinin ve daha bir çok Halkçı Belediyecilik uygulamalarının 2024 yılındaki seçimlerde taklit edilerek vaat edilmesi toplum adına çok önemli bir kazanımdır. Ve bugün kazanımları savunmak hayatidir. 2019 yerel seçimlerinin İstanbul’un ormanlarını, suyunu, tarım topraklarını, kısaca geleceğini ortadan kaldıracak; bizleri ekonomik ve ekolojik açıdan buhrana sürükleyip bir avuç insanı zengin edecek Beton Kanal’ın/Kanal İstanbul’un yapılmaması açısından ne kadar kritik olduğunu unutmamak gerekir.

Yaşadığımız çağ tüm ideolojik yaklaşımlarca krizler çağı olarak kabul görmektedir. Ancak, bu tespitin ötesine geçip emekten, doğadan, barıştan, toplumsal adaletten, demokrasiden ve bir arada yaşamdan yana bir gelecek tahayyülünü tam da sokaktaki farklı kuşakların talepleri ve özlemleri ile buluşturarak ortaya koymak son derece elzemdir. Çünkü tarih bize egemenlerin bu yükselen itiraz/muhalefet anlarında tam olarak karşılaştığı krizleri çözmek üzere meşruiyet alanları yaratarak iktidarını yeniden ürettiğini göstermiştir. Bu organik krizlerin sonu, iktidarın daha da ceberrut hale gelmesine de sebep olabilir, sivil toplumun güçlenerek bir arada hareket etmesiyle büyük bir kırılma da yaratabilir. İstanbulluların ortak akıl ve kolektif çalışmaları ile uzmanların, akademisyenlerin, sivil toplumun, meslek odalarının, kurumların ve bizzat vatandaşların katılımıyla şekillendirdiği ve 2022 yılının Temmuz ayında Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun kamuoyu ile paylaştığı “İstanbul Vizyon 2050” belgesi tam da bu gelecek tahayyülünü ortaya koymaktadır. Bir yandan yaşadığımız çoklu krizlere meydan okurken, diğer yandan da İstanbul’un yukarıda bahsi geçen ilkesellikler doğrultusunda dünyada hakkaniyetli bir liderliği üstlenebileceğinin irade beyanıdır. Bugün görevimiz bu iradeyi sahiplenerek çok daha ileriye taşımak, eksikliklerini gidermektir. Biliyoruz, bu hikaye burada bitmeyecek. Başlıyoruz!